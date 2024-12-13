Unternehmensrichtlinien-Video-Generator: Compliance & Schulung vereinfachen

Verwandeln Sie Richtlinienskripte sofort in klare Mitarbeiterschulungsvideos mit leistungsstarker Text-zu-Video-Generierung für konsistente Unternehmenskommunikation.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video zur Bekanntgabe der neuen Richtlinien für das Arbeiten aus der Ferne für alle Mitarbeiter. Der visuelle Stil sollte professionell und einladend sein, mit diversen AI-Avataren, die die Botschaft klar und prägnant übermitteln, begleitet von einem freundlichen, aber autoritativen Audioton. Dies nutzt die AI-Avatare-Funktion von HeyGen, um die Ankündigung effektiv zu personalisieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Video zur Einhaltung von Unternehmensrichtlinien, das sich an Abteilungsleiter und Teamleiter richtet und als Auffrischung der Datenschutzbestimmungen dient. Dieses Video sollte einen informativen und prägnanten visuellen Stil annehmen, klare Bildschirmtexte und eindrucksvolle Grafiken integrieren, während eine formelle Sprachsynthese Klarheit und Professionalität gewährleistet. Der Fokus liegt darauf, mit HeyGens Sprachsynthese wichtige Informationen effektiv zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Erklärvideo für neue Mitarbeiter und externe Interessengruppen, das die Cybersicherheitsrichtlinien unseres Unternehmens vereinfacht. Der visuelle und akustische Stil muss modern, sauber und ansprechend sein, animierte Grafiken zur Veranschaulichung der wichtigsten Punkte nutzen und einen optimistischen, beruhigenden Ton haben. Dieses kurze Video wird effizient mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript generiert.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine 50-sekündige Video-Generator-Eingabeaufforderung für globale Remote-Teams, die die aktualisierte Reisekostenrichtlinie detailliert beschreibt. Das Video sollte einen dynamischen und international repräsentativen visuellen Stil haben, mit klaren gesprochenen Erklärungen, und muss HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion nutzen, um die Zugänglichkeit in verschiedenen Sprachen und für unterschiedliche Hörpräferenzen zu gewährleisten, wodurch eine skalierbare Videoproduktion unterstützt wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Unternehmensrichtlinien-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie effizient klare, ansprechende Richtlinien- und Compliance-Videos für Ihre Organisation in Minuten, um eine konsistente Kommunikation und ein besseres Verständnis unter den Mitarbeitern sicherzustellen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Richtlinienskript ein
Geben Sie Ihren Richtlinientext direkt in die Plattform ein. Wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Botschaft zu präsentieren und verwandeln Sie Ihren geschriebenen Inhalt in ein dynamisches visuelles Erlebnis.
2
Step 2
Wenden Sie Unternehmensbranding an
Wenden Sie Ihr Unternehmensbranding durch fortschrittliche Branding-Kontrollen an, indem Sie Logos, Farben und visuelle Elemente nahtlos in Ihre Videovorlagen integrieren, um eine konsistente Botschaft zu gewährleisten.
3
Step 3
Erzeugen Sie Stimme und Untertitel
Nutzen Sie die Sprachsynthese-Funktion der Plattform, um professionelle Erzählungen hinzuzufügen, und fügen Sie automatisch Untertitel/Captions hinzu, um die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Zuschauer zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Richtlinienvideo
Überprüfen Sie Ihr fertiges Video und nutzen Sie die Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren im Seitenverhältnis, um es in verschiedenen Formaten zu generieren und eine nahtlose Verbreitung über alle internen Kommunikationskanäle sicherzustellen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Compliance-Richtlinien

Verwandeln Sie komplexe Richtliniendokumente in klare, leicht verständliche AI-Videos, um die Compliance-Schulung zu verbessern und Unklarheiten für alle Mitarbeiter zu reduzieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Unternehmensrichtlinienvideos?

HeyGen dient als fortschrittlicher Unternehmensrichtlinien-Video-Generator, der es Unternehmen ermöglicht, professionelle Ankündigungsvideos und Videos zur Einhaltung von Vorschriften effizient zu erstellen. Unsere Plattform nutzt AI, um den gesamten Prozess vom Skript bis zum fertigen Video zu optimieren und die Unternehmenskommunikation nahtlos zu gestalten.

Kann HeyGen die Markenkonsistenz in Unternehmenskommunikationsvideos sicherstellen?

Absolut. HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und die Schriftarten Ihres Unternehmens in jedes Video zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Unternehmenskommunikationen, einschließlich Richtlinien- und Mitarbeiterschulungsvideos, eine konsistente Markenidentität bewahren.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Richtlinienvideos?

HeyGen bietet Nutzern leistungsstarke AI-Funktionen, darunter realistische AI-Avatare und einen ausgeklügelten Text-zu-Video-Generator. Dies ermöglicht die schnelle Erstellung von Videos, die Richtlinienskripte in ansprechende Videos mit natürlicher Sprachsynthese und automatischen Untertiteln/Captions verwandeln.

Wie kann HeyGen die skalierbare Videoproduktion für die globale Verbreitung von Richtlinien unterstützen?

HeyGen ist für die skalierbare Videoproduktion konzipiert und ideal für die globale Verbreitung von Richtlinien, um interne Mitarbeiter effektiv zu erreichen. Mit anpassbaren Videovorlagen und einer End-to-End-Videoerstellung können Sie schnell zahlreiche Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen für eine weitreichende Verteilung produzieren.

