Unternehmensrichtlinien-Video-Generator: Vereinfachen Sie das Richtlinientraining

Erstellen Sie schnell ansprechende Videos zur Bekanntgabe von Richtlinien mit AI-Avataren, die komplexe Vorschriften in klare, einprägsame Inhalte verwandeln.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video zur Bekanntgabe von Richtlinien, das sich an alle Mitarbeiter richtet und einen professionellen AI-Avatar zeigt, der wichtige Updates liefert. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, ergänzt durch eine selbstbewusste und zugängliche Sprachsynthese, um effektive Unternehmenskommunikation zu gewährleisten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Video zur Einhaltung von Vorschriften für Abteilungsleiter und Compliance-Beauftragte, das die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzt, um komplexe Richtlinien zu erklären. Das Video erfordert einen informativen, datengetriebenen visuellen Stil mit einer autoritativen und präzisen Audioausgabe, die die Leistungsfähigkeit eines Unternehmensrichtlinien-Video-Generators demonstriert.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Erklärvideo für neue Mitarbeiter, das wesentliche Unternehmensrichtlinien mit einem ansprechenden und einladenden visuellen Stil und einem begeisterten, freundlichen Audiotrack vorstellt. Stellen Sie sicher, dass das Video Untertitel/Captions enthält, um die Zugänglichkeit zu verbessern und wichtige Schulungspunkte zu verstärken.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges Unternehmenskommunikationsvideo für alle Mitarbeiter, das Unternehmenswerte und Markenrichtlinien durch elegante, markengerechte Vorlagen und Szenen verstärkt. Der visuelle Stil sollte konsistent und inspirierend sein, mit einer einheitlichen Sprachsynthese, die die Rolle dieses Inhalts bei der Gestaltung der Markenwahrnehmung betont.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Unternehmensrichtlinien-Video-Generatoren funktionieren

Verwandeln Sie komplexe Richtliniendokumente schnell in ansprechende, AI-generierte Videos für interne Kommunikation und Compliance-Training mit Leichtigkeit.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Richtlinienskript
Geben Sie Ihre Richtliniendetails ein oder generieren Sie neue Inhalte mit dem AI-Skriptschreiber der Plattform. Dies bildet die Grundlage für Ihre Text-zu-Video-Generierung.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare und Vorlagen
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen. Wenden Sie Ihr Unternehmensbranding durch Steuerungen für Logos und Farben an.
3
Step 3
Fügen Sie Sprachsynthese und Untertitel hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit professioneller Sprachsynthese, indem Sie aus verschiedenen AI-Stimmen wählen. Fügen Sie automatisch Untertitel und Captions hinzu, um die Zugänglichkeit zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren Sie für Unternehmenskommunikation
Überprüfen Sie Ihr Video und nehmen Sie letzte Anpassungen vor. Nutzen Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses für eine optimale Anzeige und exportieren Sie Ihr fertiges Richtlinienvideo für weitreichende Unternehmenskommunikation.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle Videos zur Bekanntgabe von Richtlinien

.

Erstellen Sie schnell ansprechende Videoankündigungen für neue Richtlinien oder Updates, um klare und konsistente Unternehmenskommunikation sicherzustellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Unternehmensrichtlinien-Videos?

HeyGen dient als fortschrittlicher AI-Video-Generator, der Organisationen befähigt, schnell professionelle Videos zur Bekanntgabe von Richtlinien und zur Einhaltung von Vorschriften mit AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen zu produzieren. Dies reduziert erheblich die Zeit und Ressourcen, die normalerweise für Unternehmenskommunikation erforderlich sind.

Kann ich meine bestehenden Richtliniendokumente mit HeyGen in Videoinhalte umwandeln?

Ja, die Text-zu-Video-Generator-Funktionen von HeyGen ermöglichen es Ihnen, Skripte direkt aus Ihren Richtliniendokumenten in ansprechende Videos zu verwandeln. Sie können aus verschiedenen AI-Avataren wählen und AI-Text-zu-Sprache für eine realistische Sprachsynthese nutzen, um die klare Kommunikation komplexer Informationen sicherzustellen.

Welche Branding-Kontrollen sind für Richtlinientrainingsvideos auf HeyGen verfügbar?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo, spezifische Markenfarben und Schriftarten in Ihre Richtlinientrainings- und Unternehmenskommunikationsvideos zu integrieren. Dies gewährleistet Konsistenz und stärkt Ihre Markenidentität in allen internen und externen Mitteilungen.

Welche Funktionen bietet HeyGen für zugängliche Unternehmensrichtlinien-Ankündigungen?

Als umfassende AI-Videoplattform generiert HeyGen automatisch Untertitel und Captions, um die Zugänglichkeit für alle Zuschauer zu verbessern. Diese Funktion, kombiniert mit unseren standardisierten Vorlagen, gewährleistet eine konsistente und effektive Übermittlung Ihrer Richtlinienankündigungsvideos im gesamten Unternehmen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo