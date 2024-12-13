Unternehmensoperationen Video Maker: AI für nahtlose Videos
Entfesseln Sie die AI-Videoerstellung für nahtlose Unternehmensoperationen. Reduzieren Sie Kosten und Aufwand für interne Kommunikation und Schulungen mit dynamischen AI-Avataren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für technische Projektmanager, das die nahtlose Integration neuer Software mithilfe von AI-gestützter Videoproduktion erklärt. Verwenden Sie einen klaren, schrittweisen visuellen Stil mit Bildschirmaufnahmen und klarer Hintergrundmusik, wobei HeyGens AI-Avatare genutzt werden, um wichtige Informationen zu präsentieren und Benutzerabläufe zu veranschaulichen, wobei die robusten Integrationen der Plattform hervorgehoben werden.
Produzieren Sie ein dynamisches 1-minütiges Video für Teamleiter in der Entwicklung, das Best Practices für sicheres Codieren innerhalb eines unternehmensweiten Sicherheitsrahmens zeigt und die Vorteile der Echtzeit-Zusammenarbeit hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte schnell und energiegeladen sein, mit B-Roll aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und vorgefertigten Vorlagen & Szenen, um die Erzählung zu strukturieren.
Entwickeln Sie ein einfaches 75-sekündiges Video für Betriebsleiter, das ein neues Effizienzprotokoll beschreibt. Der visuelle Stil sollte klar und prägnant sein, mit professionellen Grafiken und ruhiger Hintergrundmusik, wobei die Zugänglichkeit durch automatisch generierte Untertitel gewährleistet wird, mit der Möglichkeit, die Anzeigeanforderungen mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte anzupassen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Mitarbeiterschulung verbessern.
Verbessern Sie das Engagement und die Wissensspeicherung der Mitarbeiter in Schulungsprogrammen mit dynamischen, AI-gestützten Anleitungsvideos.
Unternehmensweites Lernen skalieren.
Entwickeln und verteilen Sie effizient eine breitere Palette von Kursen und internen Wissensressourcen an Ihre gesamte globale Belegschaft.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die AI-gestützte Videoproduktion für Unternehmen?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Text in professionelle Videos zu verwandeln, indem realistische AI-Avatare und eine ausgefeilte Voiceover-Generierung eingesetzt werden. Dies ermöglicht eine effiziente Produktion von hochwertigen Unternehmensvideos, ohne dass traditionelle Videobearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind.
Welche technischen Integrationen bietet HeyGen für Unternehmensoperationen?
HeyGen ist darauf ausgelegt, sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe zu integrieren und Echtzeit-Zusammenarbeit für Unternehmensoperationen Video Maker zu erleichtern. Dies gewährleistet einen reibungslosen und sicheren Prozess zur Erstellung verschiedener Videoinhalte, von Erklärvideos bis hin zu interner Kommunikation.
Ist die AI-Video-Plattform von HeyGen mit unternehmensweiter Sicherheit ausgestattet?
Ja, HeyGen legt großen Wert auf unternehmensweite Sicherheit, um Ihre Daten und Inhalte während des gesamten AI-gestützten Videoproduktionsprozesses zu schützen. Unsere robuste Infrastruktur stellt sicher, dass Ihre Unternehmensvideos in einer sicheren und konformen Umgebung produziert werden.
Kann ich Videoelemente wie Branding und Untertitel mit HeyGen anpassen?
Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Logos, spezifische Farben und andere Markenelemente direkt in Ihre Videos zu integrieren. Die Plattform generiert auch automatisch Untertitel, um die Zugänglichkeit und Reichweite Ihrer Unternehmensvideos zu verbessern.