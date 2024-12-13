Unternehmensoperationen Video Maker: AI für nahtlose Videos

Entfesseln Sie die AI-Videoerstellung für nahtlose Unternehmensoperationen. Reduzieren Sie Kosten und Aufwand für interne Kommunikation und Schulungen mit dynamischen AI-Avataren.

Erstellen Sie ein prägnantes 2-minütiges technisches Übersichtsvideo, das sich an IT-Entscheidungsträger richtet und zeigt, wie eine AI-Video-Plattform die interne Kommunikation für Anwendungsfälle von Unternehmensoperationen optimiert. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit Textüberlagerungen auf dem Bildschirm und animierten Grafiken, ergänzt durch eine klare, professionelle Voiceover, die direkt aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion erstellt wird.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für technische Projektmanager, das die nahtlose Integration neuer Software mithilfe von AI-gestützter Videoproduktion erklärt. Verwenden Sie einen klaren, schrittweisen visuellen Stil mit Bildschirmaufnahmen und klarer Hintergrundmusik, wobei HeyGens AI-Avatare genutzt werden, um wichtige Informationen zu präsentieren und Benutzerabläufe zu veranschaulichen, wobei die robusten Integrationen der Plattform hervorgehoben werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 1-minütiges Video für Teamleiter in der Entwicklung, das Best Practices für sicheres Codieren innerhalb eines unternehmensweiten Sicherheitsrahmens zeigt und die Vorteile der Echtzeit-Zusammenarbeit hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte schnell und energiegeladen sein, mit B-Roll aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und vorgefertigten Vorlagen & Szenen, um die Erzählung zu strukturieren.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein einfaches 75-sekündiges Video für Betriebsleiter, das ein neues Effizienzprotokoll beschreibt. Der visuelle Stil sollte klar und prägnant sein, mit professionellen Grafiken und ruhiger Hintergrundmusik, wobei die Zugänglichkeit durch automatisch generierte Untertitel gewährleistet wird, mit der Möglichkeit, die Anzeigeanforderungen mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte anzupassen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Unternehmensoperationen Video Maker funktioniert

Optimieren Sie Ihre Geschäftsabläufe und interne Kommunikation, indem Sie mühelos hochwertige, AI-gestützte Videos produzieren, ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Verwandeln Sie Ihren Text sofort in dynamische Videoinhalte mit unseren fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen, ideal für jeden Bedarf eines Unternehmensoperationen Video Makers.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu präsentieren und Ihre Erklärvideos ansprechend und professionell zu gestalten, ohne eine Kamera zu benötigen.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Verbesserungen hinzu
Integrieren Sie Branding-Elemente, fügen Sie Untertitel hinzu und wählen Sie aus verschiedenen Vorlagen, um sicherzustellen, dass Ihre internen Kommunikationsvideos klar und markengerecht sind.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre Unternehmensvideos, indem Sie sie im gewünschten Seitenverhältnis exportieren, bereit für nahtloses Teilen über Ihre Unternehmensplattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Interne Kommunikation stärken

Liefern Sie wirkungsvolle motivierende und informative Videos an interne Teams, um die Moral zu steigern und die Unternehmensvision zu vereinheitlichen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die AI-gestützte Videoproduktion für Unternehmen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Text in professionelle Videos zu verwandeln, indem realistische AI-Avatare und eine ausgefeilte Voiceover-Generierung eingesetzt werden. Dies ermöglicht eine effiziente Produktion von hochwertigen Unternehmensvideos, ohne dass traditionelle Videobearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind.

Welche technischen Integrationen bietet HeyGen für Unternehmensoperationen?

HeyGen ist darauf ausgelegt, sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe zu integrieren und Echtzeit-Zusammenarbeit für Unternehmensoperationen Video Maker zu erleichtern. Dies gewährleistet einen reibungslosen und sicheren Prozess zur Erstellung verschiedener Videoinhalte, von Erklärvideos bis hin zu interner Kommunikation.

Ist die AI-Video-Plattform von HeyGen mit unternehmensweiter Sicherheit ausgestattet?

Ja, HeyGen legt großen Wert auf unternehmensweite Sicherheit, um Ihre Daten und Inhalte während des gesamten AI-gestützten Videoproduktionsprozesses zu schützen. Unsere robuste Infrastruktur stellt sicher, dass Ihre Unternehmensvideos in einer sicheren und konformen Umgebung produziert werden.

Kann ich Videoelemente wie Branding und Untertitel mit HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Logos, spezifische Farben und andere Markenelemente direkt in Ihre Videos zu integrieren. Die Plattform generiert auch automatisch Untertitel, um die Zugänglichkeit und Reichweite Ihrer Unternehmensvideos zu verbessern.

