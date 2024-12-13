Unternehmens-Onboarding-Video-Maker: AI-gestützte Effizienz
Skalieren Sie Ihr Onboarding für neue Mitarbeiter kosteneffektiv, indem Sie Text in professionelle Videos mit unserer Text-zu-Video-Generierung umwandeln.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein informatives 90-sekündiges Anleitungsvideo, um neue Mitarbeiter durch ein kritisches Softwaresystem zu führen, das sich an Teamleiter und Abteilungsleiter richtet. Das Video sollte einen klaren, schrittweisen visuellen Stil mit Bildschirmtext haben, um wichtige Aktionen hervorzuheben. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um technische Dokumentationen einfach in ansprechende Onboarding-Videos umzuwandeln, ergänzt durch anpassbare Vorlagen für ein konsistentes Erscheinungsbild.
Produzieren Sie eine umfassende 2-minütige Videoübersicht für die Geschäftsleitung und IT-Direktoren, die die skalierbaren Vorteile des Unternehmens-Onboardings demonstriert. Der visuelle Stil sollte elegant, geschäftlich und datengetrieben sein, unterstützt von einer autoritativen Stimme. Verwenden Sie HeyGens Untertitel, um eine globale Belegschaft zu unterstützen, und nutzen Sie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die visuelle Erzählung zu bereichern und die Effizienz einer AI-gestützten Plattform für das Mitarbeiter-Onboarding zu beweisen.
Gestalten Sie ein dynamisches 45-sekündiges personalisiertes Video, das einen neuen Vertriebsmitarbeiter in seinem spezifischen Team willkommen heißt, gedacht für Abteilungsleiter und HR-Spezialisten. Das Video sollte eine freundliche und ansprechende visuelle Atmosphäre haben und verschiedene Szenen zeigen, die mit ihrer Rolle zusammenhängen. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell ein maßgeschneidertes Erlebnis zu erstellen, und integrieren Sie AI-Avatare für eine persönliche Note, um von Anfang an ansprechende Onboarding-Videos zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement bei Mitarbeiterschulungen.
Verbessern Sie das Lernen und die Wissensspeicherung neuer Mitarbeiter mit interaktiven, AI-gestützten Videos, die Ihren Onboarding-Prozess wirkungsvoller und einprägsamer machen.
Erweitern Sie Onboarding- und Schulungsmodule.
Entwickeln Sie effizient eine umfassende Bibliothek von Onboarding-Kursen, die eine konsistente, hochwertige Schulung für alle neuen Mitarbeiter in globalen Teams sicherstellt.
Häufig Gestellte Fragen
Wie erleichtert HeyGen die Erstellung personalisierter Unternehmens-Onboarding-Videos mit AI?
HeyGen nutzt seine AI-gestützte Plattform und realistische AI-Avatare, um Textskripte in ansprechende, personalisierte Onboarding-Videos zu verwandeln. Diese innovative Text-zu-Video-Generierungsfähigkeit ermöglicht es Unternehmen, dynamische und interaktive Videos effizient für neue Mitarbeiter zu erstellen.
Kann HeyGen eine konsistente Markenführung in all meinen Onboarding-Inhalten unterstützen?
Absolut. HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und andere visuelle Elemente Ihres Unternehmens in jedes Video zu integrieren. Dies gewährleistet ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild in all Ihren Mitarbeiter-Onboarding-Inhalten mit anpassbaren Vorlagen.
Wie kann HeyGen die Erstellung von Onboarding-Videos für große Organisationen optimieren?
HeyGens AI-gestützte Plattform ermöglicht es Organisationen, schnell große Mengen an ansprechenden Onboarding-Videos zu erstellen und kosteneffektiv zu skalieren. Seine Text-zu-Video-Generierung und fortschrittlichen Sprachsynthese-Funktionen reduzieren die Produktionszeit erheblich, was es zu einem idealen Werkzeug für die Videoproduktion in großen Unternehmen macht.
Welche Möglichkeiten bietet HeyGen zur Integration von Onboarding-Videos in bestehende Lernmanagementsysteme (LMS)?
HeyGen-generierte Onboarding-Videos können einfach exportiert und über verschiedene Kanäle verteilt werden, einschließlich der Integration in Ihre bestehenden Lernmanagementsysteme (LMS). Diese nahtlose Verteilung stellt sicher, dass neue Mitarbeiter mühelos auf ihre personalisierten Video-Onboarding-Erfahrungen zugreifen können.