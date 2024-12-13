Das Ziel ist es, ein umfassendes 90-sekündiges technisches Tutorial-Video mit HeyGen für neue Mitarbeiter zu entwickeln, das sich auf die Feinheiten Ihrer primären "Lernmanagementsysteme (LMS)" konzentriert. Dieses "Onboarding-Video" sollte das Publikum, bestehend aus allen neuen Mitarbeitern, durch den ersten Login, die Navigation und den Zugang zu wichtigen Modulen führen, indem ein klarer, schrittweiser visueller Stil mit Bildschirmaufnahmen und einer professionellen, ruhigen AI-Stimme verwendet wird. Nutzen Sie die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um präzise technische Anweisungen zu gewährleisten, und verwenden Sie "Untertitel" für Zugänglichkeit und Klarheit bei komplexer Terminologie.

