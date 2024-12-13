Enterprise Onboarding Video Generator für moderne Teams

Automatisieren Sie ansprechende Onboarding-Videos sofort mit fortschrittlichen AI-Avataren, um ein konsistentes und markengerechtes Erlebnis für neue Mitarbeiter zu gewährleisten.

Das Ziel ist es, ein umfassendes 90-sekündiges technisches Tutorial-Video mit HeyGen für neue Mitarbeiter zu entwickeln, das sich auf die Feinheiten Ihrer primären "Lernmanagementsysteme (LMS)" konzentriert. Dieses "Onboarding-Video" sollte das Publikum, bestehend aus allen neuen Mitarbeitern, durch den ersten Login, die Navigation und den Zugang zu wichtigen Modulen führen, indem ein klarer, schrittweiser visueller Stil mit Bildschirmaufnahmen und einer professionellen, ruhigen AI-Stimme verwendet wird. Nutzen Sie die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um präzise technische Anweisungen zu gewährleisten, und verwenden Sie "Untertitel" für Zugänglichkeit und Klarheit bei komplexer Terminologie.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein prägnantes 1-minütiges "SOPs mit AI"-Video für bestehende technische Support-Mitarbeiter, das ein neu implementiertes Systemupdate oder eine Fehlerbehebungsprozedur detailliert beschreibt. Dieses Video sollte einen dynamischen, lehrreichen visuellen Stil mit animierten Diagrammen und Bildschirmüberlagerungen annehmen, begleitet von einer energischen, aber autoritativen AI-Stimme. Integrieren Sie einen "AI-Avatar" als virtuellen Instruktor, um die Zuschauer durch komplexe Prozesse zu führen, und stellen Sie sicher, dass die "Voiceover-Generierung" kritische Informationen ohne manuelle Aufnahme genau vermittelt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein einladendes 2-minütiges Einführungsvideo für alle neuen Ingenieure und IT-Spezialisten, das die technische Infrastruktur und die Kernwerte des Unternehmens hervorhebt und als wesentlicher Bestandteil ihrer "Enterprise Onboarding Video Generator"-Erfahrung fungiert. Diese "AI-generierte Videodokumentation" sollte einen korporativen, aber zugänglichen visuellen Stil aufweisen, der Stock-Footage von modernen Technologieumgebungen mit unternehmensspezifischen Branding-Elementen mischt, alles erzählt von einer warmen, einnehmenden AI-Stimme. Nutzen Sie verschiedene "Vorlagen & Szenen", um die Erzählung effektiv zu strukturieren und das visuelle Erlebnis mit kuratierten Assets aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" zu bereichern.
Beispiel-Prompt 3
Für Entwickler, die schnelle Auffrischungen benötigen, ist es entscheidend, ein schnelles 45-sekündiges "AI-Video-Generator"-Erklärvideo zu erstellen, das zeigt, wie ein neuer API-Endpunkt integriert oder ein spezifisches technisches Tool bereitgestellt wird. Das Video erfordert einen schnellen, visuell getriebenen Stil mit schnellen Schnitten, On-Screen-Text, der wichtige Befehle hervorhebt, und einer informativen, artikulierten AI-Stimme. Nutzen Sie die "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte"-Funktion, um sicherzustellen, dass es für verschiedene interne Kommunikationsplattformen optimiert ist, und generieren Sie Inhalte schnell mit "Text-zu-Video aus Skript" für präzise Codebeispiele und Anweisungen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Enterprise Onboarding Video Generator funktioniert

Vereinfachen Sie die Einführung und Schulung neuer Mitarbeiter mit AI-gestützter Videoproduktion, um konsistente Botschaften und ein einladendes Erlebnis für jeden Mitarbeiter zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Onboarding-Textes. Unser Text-zu-Video-Generator verwandelt Ihr Skript schnell in eine visuelle Erzählung für neue Mitarbeiter.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie einen AI-Avatar aus unserer vielfältigen Bibliothek auswählen, der als Ihr freundlicher und einnehmender digitaler Präsentator dient.
3
Step 3
Anwenden von Branding-Kontrollen
Integrieren Sie die einzigartigen Logos und Farben Ihres Unternehmens mit unseren robusten Branding-Kontrollen, um eine konsistente Unternehmensidentität in Ihren Onboarding-Videos zu wahren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren und exportieren Sie Ihr hochwertiges Onboarding-Video, optimiert für verschiedene Seitenverhältnisse und bereit für die nahtlose Integration als AI-generierte Videodokumentation.

Anwendungsfälle

Vereinfachung des Wissenstransfers und der SOPs

Vereinfachen Sie komplexe Unternehmensrichtlinien, Standardarbeitsanweisungen (SOPs) und technische Anleitungen in klare, zugängliche AI-generierte Videodokumentationen für neue Mitarbeiter.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung technischer Tutorial-Videos?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung einer Tutorial-Video-Bibliothek, indem es Nutzern ermöglicht, Videos aus Skripten mit realistischen AI-Avataren zu generieren. Unser fortschrittlicher Text-zu-Video-Generator beinhaltet automatisch generierte Untertitel, die eine klare und zugängliche Kommunikation für technische Themen sicherstellen.

Kann HeyGen zur Erstellung von Enterprise-Onboarding-Videos verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist ein idealer Enterprise-Onboarding-Video-Generator, der anpassbare Vorlagen und Branding-Kontrollen bietet, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt zur Unternehmenskultur passen. Sie können eine vollständige Anpassung erreichen, um ansprechende und informative Onboarding-Videos schnell und effizient zu erstellen.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für AI-Avatare und Stimmen in HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für AI-Avatare, einschließlich einer Vielzahl von Sprechköpfen und der Möglichkeit, das Erscheinungsbild fein abzustimmen. Unser integrierter AI-Stimmengenerator ermöglicht verschiedene Sprachstile, sodass Sie die volle Kontrolle über die Erzählung haben und die Ausgabe Ihres AI-Video-Generators verbessern können.

Wie kann HeyGen die Integration von AI-generierter Videodokumentation in bestehende Systeme unterstützen?

HeyGen erleichtert die Erstellung von AI-generierter Videodokumentation und SOPs mit AI, die einfach exportiert und in Lernmanagementsysteme (LMS) integriert werden können. Unsere Videobearbeitungswerkzeuge unterstützen verschiedene Seitenverhältnisse, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt plattformübergreifend kompatibel und wirkungsvoll ist.

