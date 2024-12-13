Unternehmensnachrichtenvideoersteller: Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Videos

Erstellen Sie mühelos professionelle Unternehmenskommunikation und Schulungsankündigungen mit anpassbaren Vorlagen und leistungsstarken AI-Avataren.

434/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Geschäftsvideo, das potenzielle Kunden anspricht, um unser innovatives Produkt vorzustellen. Verwenden Sie einen AI-Avatar mit klarer Sprachsynthese, um eine elegante und moderne Ästhetik zu vermitteln, die effektiv Aufmerksamkeit erregt, als überzeugender Geschäftsvideoersteller.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein prägnantes 60-sekündiges Video für Stakeholder, das die technischen Fortschritte unseres neuesten AI-gestützten Tools erklärt. Der visuelle und akustische Stil sollte sehr informativ und sauber sein, mit präzisen Untertiteln, die direkt aus dem Skript generiert werden und die Leistungsfähigkeit eines AI-Video-Generators hervorheben.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein überzeugendes 40-sekündiges Unternehmenskommunikationsvideo für die Unternehmensleitung, das die wichtigsten Erfolge des letzten Quartals zusammenfasst. Verwenden Sie einen visuell autoritativen und feierlichen Stil, machen Sie strategischen Gebrauch von der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für eindrucksvolle visuelle Darstellungen und sorgen Sie für optimale Größenanpassung und Exporte für verschiedene Vertriebskanäle.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Unternehmensnachrichtenvideoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Unternehmensankündigungen und interne Kommunikation mit unserem intuitiven AI-Video-Generator, der Ihre Unternehmensbotschaften optimiert.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie einfach, indem Sie Ihre vorbereitete Nachricht in den Texteditor einfügen. Unsere innovative Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion verwandelt Ihre Worte sofort in einen grundlegenden Videovorentwurf.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Personalisieren Sie Ihre Nachricht, indem Sie aus einer vielfältigen Galerie von AI-Avataren auswählen. Wählen Sie den perfekten Präsentator und passen Sie sein Aussehen und seine Stimme an, um Ihr Unternehmen authentisch zu repräsentieren.
3
Step 3
Wenden Sie Markensteuerungen an
Sorgen Sie für Markenkonsistenz in all Ihren Unternehmenskommunikationen. Nutzen Sie Markensteuerungen, um Ihr Firmenlogo, spezifische Farben und Schriftarten zu integrieren, sodass jedes Video unverwechselbar Ihres ist.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Optimieren Sie Ihre endgültige Ankündigung für jede Plattform mit Größenanpassung & Exporte. Laden Sie Ihr poliertes Video herunter und verteilen Sie es nahtlos über alle relevanten internen oder externen Kanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erfolgsgeschichten von Kunden teilen

.

Kommunizieren Sie effektiv den Wert und bauen Sie Vertrauen auf, indem Sie Erfolgsgeschichten von Kunden mit ansprechenden AI-Videos präsentieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meinen Prozess der Geschäftsvideoerstellung verbessern?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen, mühelos professionelle Videos zu erstellen, indem es anpassbare Vorlagen und robuste Markensteuerungen bietet, die sicherstellen, dass Ihre Botschaft perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt. Dies macht HeyGen zu einem effektiven Geschäftsvideoersteller für verschiedene Bedürfnisse.

Welche AI-gestützten Tools bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gestützte Tools wie AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skripten, um die Videoproduktion zu optimieren. Sie können problemlos realistische Sprachsynthesen erzeugen und Ihr Skript mit professionellen Videoinhalten zum Leben erwecken, was HeyGen zu einem führenden AI-Video-Generator macht.

Ist HeyGen für interne Unternehmenskommunikation und Ankündigungen geeignet?

Absolut, HeyGen dient als hervorragender Unternehmensnachrichtenvideoersteller für interne und Unternehmenskommunikation, einschließlich Schulungsankündigungen für Mitarbeiter. Es bietet Funktionen wie Untertitel und Größenanpassung & Exporte, um sicherzustellen, dass Ihre Videos auf jeder Plattform zugänglich und professionell sind.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Videos?

HeyGen vereinfacht die Videoerstellung durch eine intuitive Benutzeroberfläche und AI-gestützte Tools, die es Benutzern ermöglichen, mühelos hochwertige Inhalte zu produzieren. Der effiziente Arbeitsablauf unterstützt verschiedene Videobedürfnisse, vom ersten Skript bis zum endgültigen Export, und sorgt für ein nahtloses Erlebnis.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo