Enterprise Knowledge Video Generator: Skalieren Sie Schulungen mit AI
Erstellen Sie sofort ansprechende Schulungsvideos und interne Kommunikation mit AI-Avataren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für HR- und L&D-Profis, das den Prozess der Erstellung konsistenter Schulungsvideos aus vorhandenen Textskripten veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte klar und ansprechend sein, mit eingeblendetem Text, der die wichtigsten Schritte verstärkt und betont, wie die Text-zu-Video-Funktionen die Inhaltsproduktion vereinfachen und automatische Untertitel ermöglichen.
Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges internes Kommunikationsupdate, das auf Unternehmenskommunikationsteams zugeschnitten ist und die schnelle Erstellung markenkonformer Ankündigungen hervorhebt. Dieses Video sollte einen dynamischen, markenorientierten visuellen Stil mit beschwingter Hintergrundmusik aufweisen und Vorlagen & Szenen nutzen, um die Markenkonsistenz zu wahren, ergänzt durch professionelle AI-Avatare für die Nachrichtenübermittlung.
Erstellen Sie ein 2-minütiges Fallstudienvideo für globale L&D-Leiter, das detailliert beschreibt, wie HeyGen skalierbare Schulungslösungen in verschiedenen sprachlichen Umgebungen erleichtert. Das Video sollte einen anpassungsfähigen, mehrsprachigen visuellen Ansatz verfolgen und die Leistungsfähigkeit der fortschrittlichen Sprachgenerierung und präzisen Untertitel für umfassende Lokalisierung und eine breitere Zielgruppenreichweite zeigen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Skalierbares E-Learning & Training.
Erstellen Sie schnell zahlreiche Kurse, um Mitarbeiter weltweit zu schulen, und beschleunigen Sie die Wissensvermittlung und berufliche Entwicklung im gesamten Unternehmen.
Verbesserung des Lernengagements.
Nutzen Sie AI, um ansprechende Schulungsvideos zu erstellen, die die Wissensspeicherung erheblich steigern und die Lernergebnisse der Mitarbeiter verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie erstellt HeyGen ansprechende Videos mit AI?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Text in hochwertige Videoinhalte zu verwandeln. Benutzer können aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare wählen und Skripte einfach eingeben, um ansprechende Videos mit natürlichen Sprachübertragungen und Gesichtsausdrücken zu erstellen. Diese innovative Text-zu-Video-Funktionalität vereinfacht Ihren Videoproduktionsprozess.
Was macht HeyGen zu einer unternehmensgerechten AI-Videolösung?
HeyGen bietet robuste, unternehmensgerechte AI-Tools, die für sichere und skalierbare Schulungen und interne Kommunikation entwickelt wurden. Mit Funktionen wie SOC 2-konformer Sicherheit und Teamzusammenarbeit fungiert HeyGen als leistungsstarker Enterprise Knowledge Video Generator, der den Anforderungen von Organisationen gerecht wird.
Kann HeyGen helfen, Markenkonsistenz in Videoinhalten zu wahren?
Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen und markenspezifische Vorlagen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Videoinhalte perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen. Integrieren Sie Ihr Markenkit, einschließlich Logos und Farben, um jedes Mal professionelle, studioqualitätige Videos zu produzieren.
Unterstützt HeyGen die Videolokalisierung für globale Zielgruppen?
Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, globale Teams mit umfangreichen Lokalisierungsfunktionen zu unterstützen. Sie können Videos mit Sprachübertragungen in über 140+ Sprachen erstellen und automatisch Untertitel hinzufügen, um Ihre Inhalte weltweit zugänglich und wirkungsvoll zu machen.