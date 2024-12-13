Enterprise Knowledge Video Generator: Skalieren Sie Schulungen mit AI

Erstellen Sie sofort ansprechende Schulungsvideos und interne Kommunikation mit AI-Avataren.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Erklärvideo für IT-Administratoren in Unternehmen, das zeigt, wie HeyGen statische Dokumentationen in dynamische Lernressourcen verwandeln kann. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit klaren Grafiken und einer autoritativen Stimme, die die mühelose Integration von AI-Avataren für schnellen Wissenstransfer demonstriert.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für HR- und L&D-Profis, das den Prozess der Erstellung konsistenter Schulungsvideos aus vorhandenen Textskripten veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte klar und ansprechend sein, mit eingeblendetem Text, der die wichtigsten Schritte verstärkt und betont, wie die Text-zu-Video-Funktionen die Inhaltsproduktion vereinfachen und automatische Untertitel ermöglichen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges internes Kommunikationsupdate, das auf Unternehmenskommunikationsteams zugeschnitten ist und die schnelle Erstellung markenkonformer Ankündigungen hervorhebt. Dieses Video sollte einen dynamischen, markenorientierten visuellen Stil mit beschwingter Hintergrundmusik aufweisen und Vorlagen & Szenen nutzen, um die Markenkonsistenz zu wahren, ergänzt durch professionelle AI-Avatare für die Nachrichtenübermittlung.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 2-minütiges Fallstudienvideo für globale L&D-Leiter, das detailliert beschreibt, wie HeyGen skalierbare Schulungslösungen in verschiedenen sprachlichen Umgebungen erleichtert. Das Video sollte einen anpassungsfähigen, mehrsprachigen visuellen Ansatz verfolgen und die Leistungsfähigkeit der fortschrittlichen Sprachgenerierung und präzisen Untertitel für umfassende Lokalisierung und eine breitere Zielgruppenreichweite zeigen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Enterprise Knowledge Video Generatoren funktionieren

Verwandeln Sie mühelos das Wissen Ihres Unternehmens in ansprechende, skalierbare Videoinhalte mit AI-gestützten Tools, die Kommunikation und Schulung vereinfachen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihren Text eingeben oder ein vorhandenes Skript einfügen, um unsere Text-zu-Video-Funktionen für Ihre Inhalte zu nutzen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren wählen, um Ihre Botschaft visuell darzustellen.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Verbesserungen
Integrieren Sie die Identität Ihrer Marke mit benutzerdefinierten Branding-Kontrollen, um Konsistenz in all Ihren internen Kommunikationsmitteln zu gewährleisten.
4
Step 4
Generieren und Teilen
Erstellen Sie Ihr endgültiges Video, fügen Sie automatisch Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit hinzu und machen Sie es bereit für die Verteilung über Ihre Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachte interne Kommunikation

Verwandeln Sie komplexe Unternehmensrichtlinien oder Onboarding-Verfahren in klare, ansprechende Videoinhalte für ein besseres internes Verständnis und Produktivität.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erstellt HeyGen ansprechende Videos mit AI?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Text in hochwertige Videoinhalte zu verwandeln. Benutzer können aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare wählen und Skripte einfach eingeben, um ansprechende Videos mit natürlichen Sprachübertragungen und Gesichtsausdrücken zu erstellen. Diese innovative Text-zu-Video-Funktionalität vereinfacht Ihren Videoproduktionsprozess.

Was macht HeyGen zu einer unternehmensgerechten AI-Videolösung?

HeyGen bietet robuste, unternehmensgerechte AI-Tools, die für sichere und skalierbare Schulungen und interne Kommunikation entwickelt wurden. Mit Funktionen wie SOC 2-konformer Sicherheit und Teamzusammenarbeit fungiert HeyGen als leistungsstarker Enterprise Knowledge Video Generator, der den Anforderungen von Organisationen gerecht wird.

Kann HeyGen helfen, Markenkonsistenz in Videoinhalten zu wahren?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen und markenspezifische Vorlagen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Videoinhalte perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen. Integrieren Sie Ihr Markenkit, einschließlich Logos und Farben, um jedes Mal professionelle, studioqualitätige Videos zu produzieren.

Unterstützt HeyGen die Videolokalisierung für globale Zielgruppen?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, globale Teams mit umfangreichen Lokalisierungsfunktionen zu unterstützen. Sie können Videos mit Sprachübertragungen in über 140+ Sprachen erstellen und automatisch Untertitel hinzufügen, um Ihre Inhalte weltweit zugänglich und wirkungsvoll zu machen.

