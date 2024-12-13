Unternehmenskommunikations-Video-Generator für nahtlose Botschaften

Optimieren Sie die interne Kommunikation und sparen Sie Zeit mit AI-Avataren, um mühelos ansprechende Videos zu erstellen.

349/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich vor, Sie erklären ein komplexes technisches Update in einem 2-minütigen Erklärvideo für IT-Profis, wobei der Fokus auf Klarheit mit einer sauberen, didaktischen visuellen und audiovisuellen Präsentation liegt. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um die Produktion zu optimieren, und automatische Untertitel für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Video, das eine neue Produktfunktion für Marketingmanager vorstellt, um Videoinhalte mit AI in einem ansprechenden, modernen visuellen und audiovisuellen Stil zu skalieren. Verstärken Sie die Botschaft mit der Sprachgenerierung von HeyGen und der umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Beispiel-Prompt 3
Visualisieren Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video für Führungskräfte, das die Vorteile einer AI-Videoplattform für die Erstellung von Unternehmenskommunikationsvideos hervorhebt, präsentiert in einem eleganten, wirkungsvollen visuellen und audiovisuellen Stil. Betonen Sie den End-to-End-Videoproduktionsprozess und nutzen Sie die Größenanpassung und Exporte von HeyGen für die plattformübergreifende Verteilung.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Unternehmenskommunikations-Video-Generator

Produzieren Sie mühelos professionelle interne und externe Kommunikationsvideos in Minuten, indem Sie AI nutzen, um Ihren Inhaltserstellungsprozess zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwickeln Sie Ihre Botschaft oder fügen Sie vorhandenen Text in den Editor ein. Unsere Plattform wandelt Ihre schriftlichen Inhalte sofort in ein dynamisches Videoskript um, indem sie fortschrittliche Text-zu-Video-Funktionen nutzt, um Genauigkeit und Kohärenz zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Marke oder Botschaft zu repräsentieren. Diese AI-gesteuerten Präsentatoren liefern Ihr Skript mit natürlichen Ausdrücken und Bewegungen und verleihen einen professionellen menschlichen Touch, ohne Schauspieler zu engagieren.
3
Step 3
Anwenden von Branding-Elementen
Integrieren Sie die visuelle Identität Ihres Unternehmens, indem Sie benutzerdefinierte Branding-Kontrollen anwenden. Fügen Sie Ihr Logo hinzu, passen Sie Farben an und wählen Sie geeignete Schriftarten, um sicherzustellen, dass jedes Video perfekt mit Ihren Markenrichtlinien übereinstimmt und die Wiedererkennung verbessert.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Erstellen Sie Ihr endgültiges Video, komplett mit automatischen Untertiteln für verbesserte Zugänglichkeit und Reichweite. Laden Sie Ihr hochwertiges Kommunikationsvideo einfach herunter oder teilen Sie es direkt über Ihre bevorzugten internen und externen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Skalieren Sie Lern- und Entwicklungsinhalte

.

Entwickeln und verteilen Sie schnell eine breitere Palette hochwertiger Lerninhalte, um alle Mitarbeiter effizient zu erreichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von AI-Videos mit realistischen Avataren?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um Skripte in professionelle Videos zu verwandeln. Benutzer können hyperrealistische Stimmen und Bewegungen für ihre Videoinhalte einfach generieren und so den gesamten Videoproduktionsprozess optimieren.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für unternehmensgerechte Videoinhalte?

HeyGen bietet robuste technische Funktionen wie automatische Untertitel, Sprachgenerierung in über 140 Sprachen und umfassende Branding-Kontrollen. Dies stellt sicher, dass Ihre Unternehmenskommunikationsvideos zugänglich, lokalisiert und perfekt markenkonform auf verschiedenen Plattformen sind.

Kann HeyGen in bestehende Systeme für skalierte Videoproduktion integriert werden?

HeyGen bietet API-Integrationen und ist als unternehmensgerechte AI-Videoplattform konzipiert, die eine skalierbare Videoproduktion unterstützt. Dies ermöglicht eine nahtlose Einbettung in Ihre aktuellen Arbeitsabläufe und hilft bei der effizienten Erstellung großer Mengen professioneller Videos.

Wie benutzerfreundlich ist die Oberfläche von HeyGen für die Erstellung komplexer Videoinhalte?

HeyGen verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche mit intuitiver Drag-and-Drop-Funktionalität, die die Videoproduktion vereinfacht. Es umfasst professionelle Vorlagen, textbasierte Bearbeitung und Größenanpassung, um sicherzustellen, dass komplexe Videoinhalte einfach für unterschiedliche Bedürfnisse produziert werden können.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo