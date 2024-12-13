Enterprise Automation Video Generator: Skalieren Sie Ihre Inhalte

Automatisieren Sie schnellere Produktionen und senken Sie die Kosten für datengesteuerte Videos mit Text-zu-Video aus dem Skript.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Marketingteams in Unternehmen richtet und zeigt, wie der AI-Videogenerator von HeyGen die markenkonforme Videoproduktion revolutioniert. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit schnellen Schnitten und lebendigen Grafiken, begleitet von einem mitreißenden, inspirierenden Soundtrack. Betonen Sie die Einfachheit der Erstellung professioneller Inhalte, indem Sie die leistungsstarken AI-Avatare von HeyGen nutzen, um wichtige Botschaften effizient zu übermitteln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein informatives 45-sekündiges Erklärvideo für HR- und Schulungsabteilungen, das die Kraft personalisierter Videos für die Einarbeitung und Kompetenzentwicklung von Mitarbeitern veranschaulicht. Die visuelle Ästhetik sollte freundlich und zugänglich sein, mit klaren, einfachen Animationen, unterstützt von einer warmen, artikulierten Stimme, die über die Sprachgenerierungsfunktion von HeyGen erzeugt wird, um sicherzustellen, dass sich jeder Mitarbeiter individuell angesprochen fühlt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein fesselndes 60-sekündiges Video im Testimonial-Stil für Vertriebsleiter, das demonstriert, wie HeyGen skalierbare Video-Outreach durch datengesteuerte Videos ermöglicht. Die visuelle Präsentation sollte professionell und überzeugend sein, mit vielfältigen Erfolgsgeschichten und energetischer, motivierender Hintergrundmusik. Heben Sie die Flexibilität der Nutzung der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen hervor, um die visuelle Erzählung zu verbessern und bei verschiedenen Kundensegmenten Anklang zu finden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Ankündigungsvideo für Produktmanager, das eine neue Softwarefunktion vorstellt und die Geschwindigkeit eines AI-Videogenerators nutzt. Der visuelle Stil muss sauber, futuristisch und demonstrativ sein, mit klaren Soundeffekten und einem neutralen, professionellen Musikbett. Zeigen Sie, wie die Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis von HeyGen eine nahtlose Anpassung über mehrere digitale Plattformen hinweg ermöglichen, um Benutzer überall zu erreichen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Enterprise Automation Video Generator funktioniert

Optimieren Sie Ihre Videoproduktion, erstellen Sie markenkonforme Inhalte in großem Maßstab und liefern Sie personalisierte Nachrichten effizient mit AI-Automatisierung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihr Skript direkt in die Plattform zu schreiben oder einzufügen. Unsere 'Text-zu-Video aus dem Skript'-Funktion bildet das narrative Rückgrat Ihrer automatisierten Videoproduktion.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie einen 'AI-Avatar', um Ihre Botschaft zu präsentieren. Diese Schlüsselfunktion eines 'AI-Videogenerators' verleiht Ihren automatisierten Inhalten eine menschliche Note und spart Zeit und Ressourcen.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Branding-Kontrollen an
Nutzen Sie 'Branding-Kontrollen (Logo, Farben)', um die einzigartige Identität Ihres Unternehmens zu integrieren und sicherzustellen, dass alle Ihre 'markenkonformen Videos' visuelle Konsistenz über alle Kommunikationskanäle hinweg bewahren.
4
Step 4
Generieren und exportieren Sie Inhalte
Finalisieren Sie Ihre Videoinhalte mit präziser 'Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis' für verschiedene Plattformen, um eine nahtlose 'Skalierbarkeit über Kanäle und Zielgruppen hinweg' für Ihr Unternehmen zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Skalieren Sie die Produktion von Customer Success Inhalten

.

Generieren Sie automatisch überzeugende Customer Success Videos, um Testimonials effizient zu teilen, Vertrauen zu stärken und den Wert über Kanäle hinweg zu demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung markenkonformer Videos für unterschiedliche Marketingbedürfnisse?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos hochwertige, markenkonforme Videos zu produzieren, indem umfangreiche Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farbpaletten, bereitgestellt werden. Dies stellt sicher, dass jedes Stück Videomarketing perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt, selbst bei personalisierten Videos.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Videogenerator für Unternehmen, die die Videoproduktion skalieren möchten?

HeyGen ist ein leistungsstarker AI-Videogenerator, der für schnellere Produktion und außergewöhnliche Skalierbarkeit über Kanäle und Zielgruppen hinweg entwickelt wurde. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um die Erstellung von Videoinhalten effizient zu skalieren.

Kann HeyGen Text-zu-Video-Skripte in dynamische Erklärvideo-Inhalte umwandeln?

Absolut, HeyGen ist hervorragend darin, Text-zu-Video-Skripte in fesselnde Erklärvideo-Inhalte umzuwandeln. Mit Funktionen wie AI-Avataren, Sprachgenerierung und einsatzbereiten Vorlagen vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung wirkungsvoller und datengesteuerter Videos.

Wie kann HeyGen die Workflows des Enterprise Automation Video Generators verbessern und in bestehende Tools integrieren?

HeyGen fungiert als robuster Enterprise Automation Video Generator, der Ihre Videoproduktions-Workflows durch leistungsstarke AI-Automatisierung optimiert. Es ist darauf ausgelegt, nahtlos mit Ihren Tools zu integrieren und gewährleistet Enterprise-Sicherheit und effiziente Inhaltsbereitstellung in Ihrer Organisation.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo