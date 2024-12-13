Unternehmensankündigungsvideo-Generator: Schnelle & Einfache Updates

Optimieren Sie die Unternehmenskommunikation und liefern Sie wirkungsvolle Unternehmensaktualisierungen mit unserer vielseitigen Text-zu-Video-Funktion.

Erstellen Sie eine 60-sekündige, überzeugende visuelle Erzählung für die Markteinführung eines neuen Produkts, die sich an B2B-Kunden und Investoren richtet. Das Video sollte einen eleganten, professionellen und optimistischen visuellen Stil mit modernen Motion Graphics annehmen, ergänzt durch ein selbstbewusstes Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde, um Ihre Bedürfnisse an einen Unternehmensankündigungsvideo-Generator durch dynamische Vorlagen und Szenen zu optimieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges, ansprechendes internes Kommunikationsvideo, um Mitarbeiter über die jüngsten Erfolge des Unternehmens zu informieren. Dieses Video sollte einen freundlichen und ansprechenden visuellen Stil aufweisen, indem HeyGens KI-Avatare genutzt werden, um die Botschaft zu übermitteln, verstärkt durch unsere Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript für eine klare, prägnante Übermittlung, um effektive Unternehmensaktualisierungen sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine dynamische 30-sekündige Social-Media-Werbung, die ein neues KI-Feature hervorhebt und sich an potenzielle Kunden auf verschiedenen Plattformen richtet. Der visuelle Stil muss schnell, lebendig und visuell beeindruckend sein, indem HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für wirkungsvolle Visuals genutzt wird und eine optimale Darstellung auf allen Kanälen mit Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten gewährleistet wird.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Unternehmensankündigungsvideo über die neue Nachhaltigkeitsinitiative des Unternehmens, das sich an Stakeholder und die breite Öffentlichkeit richtet. Der visuelle und akustische Stil sollte inspirierend und herzlich sein, indem anspruchsvolle Videovorlagen verwendet werden und eine breite Zugänglichkeit mit HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion gewährleistet wird, um Unternehmenskommunikation zu optimieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Unternehmensankündigungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Unternehmensaktualisierungen und überzeugende Unternehmensankündigungen, die Ihr Publikum ansprechen und die interne Kommunikation optimieren.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie Ihre Ankündigung, indem Sie eine professionelle "Videovorlage" aus unserer vielfältigen Bibliothek auswählen. Dies bietet eine schnelle und effektive Grundlage für Ihre Botschaft.
2
Step 2
Anpassen mit Branding und KI
Personalisieren Sie Ihr Ankündigungsvideo mit intuitiven "Branding-Kontrollen", um Konsistenz mit der visuellen Identität Ihres Unternehmens sicherzustellen. Fügen Sie mühelos Ihr Logo, Farben und Schriftarten hinzu.
3
Step 3
Voiceovers generieren und verfeinern
Erwecken Sie Ihr Skript mit hochwertiger "Voiceover-Generierung" zum Leben. Unsere KI-Technologie erstellt natürlich klingende Erzählungen, die sicherstellen, dass Ihre Botschaft klar gehört wird.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Ihrer Ankündigung
Bereiten Sie Ihr Video für die Verbreitung vor, indem Sie flexible "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" nutzen. Optimieren Sie Ihre Ankündigung mühelos für jede Plattform, um eine breite Reichweite zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Stärken Sie die interne Kommunikation

.

Liefern Sie wirkungsvolle und motivierende interne Kommunikationsvideos, um Teams zu inspirieren und die Moral zu stärken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen den kreativen Einfluss unserer Unternehmensankündigungsvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, eine überzeugende visuelle Erzählung für Ihre Unternehmensankündigungsvideos zu erstellen, indem es eine umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen und die Möglichkeit zur Integration dynamischer Motion Graphics bietet. Unsere KI-Funktionen optimieren den Erstellungsprozess und stellen sicher, dass Ihre Unternehmensaktualisierungen kraftvoll bei Ihrem Publikum ankommen und professionell kreativ wirken.

Welche KI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Unternehmensankündigungsvideos?

HeyGen bietet fortschrittliche KI-Funktionen, darunter realistische KI-Avatare und Text-zu-Video-Fähigkeiten, um mühelos hochwertige Unternehmensankündigungsvideos zu erstellen. Sie können auch KI für die Voiceover-Generierung und nahtlose Seitenverhältnis-Anpassung für verschiedene Plattformen nutzen.

Kann HeyGen helfen, interne Kommunikation und Social-Media-Inhalte zu optimieren?

Absolut. HeyGen ist darauf ausgelegt, die Unternehmenskommunikation zu optimieren, indem es die schnelle Produktion ansprechender Videos für interne Kommunikation und Social Media ermöglicht. Nutzen Sie unseren Online-Video-Editor mit Branding-Kontrollen, um eine konsistente visuelle Identität über alle Ihre Unternehmensaktualisierungen und Produkteinführungen hinweg zu wahren.

Wie unterstützt HeyGen die Markenkonsistenz über verschiedene Videoformate hinweg?

HeyGen stellt die Markenkonsistenz mit umfassenden Branding-Kontrollen sicher, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Unternehmensfarben direkt in Ihre Videos zu integrieren. Darüber hinaus ermöglicht unsere Funktion zur Seitenverhältnis-Anpassung und Exporte, dass Sie Ihre Inhalte problemlos für verschiedene Plattformen anpassen können, während Sie Ihre unverwechselbare visuelle Erzählung beibehalten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo