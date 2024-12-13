Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video, das zeigt, wie ein modernes Unternehmen einen hochmodernen Text-zu-Video-Generator nutzt, um die interne Kommunikation für seine globale Belegschaft zu optimieren. Ziel ist es, ein Publikum von vielbeschäftigten Unternehmensmitarbeitern anzusprechen, indem der Inhalt in einem professionellen, aber zugänglichen visuellen Stil und mit einer klaren, autoritativen Stimme präsentiert wird. Betonen Sie die nahtlose Integration von AI-Avataren, um konsistente Botschaften der Führungskräfte in verschiedenen Abteilungen zu übermitteln und das Engagement und Verständnis zu verbessern.

