Enterprise AI Video-Generator für die Erstellung von Geschäftsinhalten
Beschleunigen Sie die Videoproduktion und stellen Sie die Markenbeständigkeit über alle Inhalte hinweg sicher, indem Sie leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen für skalierbare Ergebnisse nutzen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein energiegeladenes 30-Sekunden-Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer und Marketingfachleute richtet und die Leistungsfähigkeit eines AI-Video-Makers für die schnelle Inhaltserstellung veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte modern und lebendig sein, gepaart mit einem peppigen, energiegeladenen Soundtrack und einer Erzählung. Heben Sie hervor, wie schnell Nutzer diverse Videovorlagen nutzen und die Sprachgenerierung einfach integrieren können, um fesselnde Social-Media-Anzeigen und Marketingmaterialien zu erstellen, wodurch die Produktionszeit erheblich verkürzt wird.
Für Produktmanager und Markenstrategen entwickeln Sie eine 60-Sekunden-Produktankündigung, die lebhaft die Fähigkeit einer AI-Videoplattform für Unternehmen demonstriert, eine makellose Markenbeständigkeit zu wahren. Das Video sollte einen eleganten, polierten visuellen Stil und einen informativen Audioton besitzen, um den Wert effektiv an ein anspruchsvolles Unternehmenspublikum zu kommunizieren. Ein wichtiger Punkt wird die mühelose Nutzung der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung sein, um markenfreigegebene Assets zu integrieren und sicherzustellen, dass jedes visuelle Element nahtlos mit der Unternehmensidentität übereinstimmt.
Ein dynamischer 40-Sekunden-Social-Media-Ausschnitt wird für Content-Ersteller und Social-Media-Manager benötigt, der die Vielseitigkeit eines AI-Video-Generators für die optimierte Multi-Plattform-Verteilung hervorhebt. Die visuelle und akustische Präsentation sollte klar und leicht verständlich sein und die Leistungsfähigkeit der präzisen Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis zur Optimierung von Inhalten für verschiedene soziale Kanäle effektiv demonstrieren. Betonen Sie außerdem die automatische Erstellung von Untertiteln, um maximale Reichweite und Zugänglichkeit für ein breiteres Publikum zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Verbessern Sie das Mitarbeiterschulung.
Steigern Sie das Engagement und die Wissensspeicherung der Mitarbeiter mit AI-gestütztem Video, das sich nahtlos in LMS für skalierbares Lernen integriert.
Heben Sie den Kundenerfolg hervor.
Produzieren Sie überzeugende AI-Videos von Erfolgsgeschichten von Kunden, um die Vertriebsunterstützung zu stärken und die Markenvertrauenswürdigkeit effizient aufzubauen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung aus Text?
HeyGen verwandelt Skripte in professionelle Videos, indem es fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Generierung nutzt, was die Videoproduktion effizient und skalierbar für verschiedene Geschäftsanforderungen macht.
Kann HeyGen helfen, die Markenbeständigkeit über Videos hinweg zu wahren?
Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Videovorlagen und Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Logos, Farben und Schriftarten einfach zu integrieren, um die Markenbeständigkeit in jedem Video sicherzustellen.
Welche kreativen Optionen bietet HeyGen für Voiceovers und Lokalisierung?
HeyGen bietet vielfältige Möglichkeiten zur Sprachgenerierung und unterstützt die Videolokalisierung, sodass Sie Inhalte mit verschiedenen Stimmen und Sprachen für ein globales Publikum anpassen können.
Wie vielseitig sind die AI-Avatare von HeyGen für unterschiedliche Inhaltsbedürfnisse?
Die AI-Avatare von HeyGen sind äußerst vielseitig und ermöglichen eine nahtlose Integration in verschiedene Videoinhalte, von Schulungsmodulen bis hin zu Werbeanzeigen, und verbessern Ihren Videoerstellungsprozess mit lebensechten Präsentatoren.