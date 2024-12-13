Einschreibungs-Promo-Video-Maker: Steigern Sie die Bewerbungen von Studenten

Erstellen Sie ansprechende Schulmarketingvideos, um potenzielle Studenten anzuziehen. Nutzen Sie unsere AI-Avatare, um Ihre Botschaft zu personalisieren und die Einschreibungen zu steigern.

Stellen Sie sich ein lebendiges 30-sekündiges Promo-Video vor, das sich an Schuladministratoren und Marketingteams richtet und zeigt, wie mühelos sie mit einem "Einschreibungs-Promo-Video-Maker" überzeugende Inhalte erstellen können. Der visuelle Stil sollte hell und optimistisch sein, mit klaren Animationen, die benutzerfreundliche Oberflächen zeigen, begleitet von einer enthusiastischen, freundlichen Stimme. Dieses Video hebt die Kraft von "Vorlagen & Szenen" hervor, um schnell ansprechendes Werbematerial zu erstellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein anspruchsvolles 45-sekündiges Video, das sich an Universitätsrekrutierungsbeauftragte und Zulassungsabteilungen richtet und die innovative Nutzung eines "AI-Video-Makers" zur Gewinnung von "potenziellen Studenten" veranschaulicht. Visuell kombinieren Sie realistische Campusaufnahmen mit vielfältigen, ansprechenden "AI-Avataren", die nahtlos integriert sind und direkt zum Zuschauer sprechen. Der Ton sollte eine klare, selbstbewusste "Voiceover-Generierung" bieten, die Einfachheit und Wirkung betont.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein inspirierendes 60-sekündiges Beispiel für "Marketingvideos", das für Online-Kurs-Ersteller und Berufsschul-Marketer konzipiert ist und sich auf Strategien zur "Steigerung der Einschreibungen" konzentriert. Dieses Video verwendet ein Erklärformat mit dynamischen On-Screen-Grafiken und Text, die alle aus einem Skript mit "Text-zu-Video aus Skript" generiert werden. Der Ton sollte motivierend sein mit einer sanften Hintergrundmusik, ergänzt durch leicht lesbare "Untertitel", um maximale Reichweite zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie eine knackige 15-sekündige Social-Media-Anzeige für Kleinunternehmer, die Online-Workshops oder Bildungsinhalte bewerben, und betonen Sie die Bequemlichkeit eines "Online-Video-Makers" für schnelle, wirkungsvolle Botschaften. Der visuelle Stil ist eine schnelle Montage von hochwertigen "Stockfotos und -videos" aus der integrierten Mediathek, die schnell zwischen ansprechenden Szenen wechselt. Der Ton ist ein peppiger, optimistischer Track mit minimalem Voiceover, der zeigt, wie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" es einfach macht, Inhalte für verschiedene soziale Plattformen anzupassen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So verwenden Sie den Einschreibungs-Promo-Video-Maker

Erstellen Sie mühelos überzeugende Einschreibungs-Promo-Videos, um potenzielle Studenten anzuziehen und die Reichweite Ihrer Institution mit leistungsstarken AI-Funktionen zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Videoskripts. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion verwandelt Ihren Text mühelos in dynamische Videoinhalte.
2
Step 2
Wählen Sie eine dynamische Vorlage
Wählen Sie aus einer reichhaltigen Bibliothek professioneller Vorlagen & Szenen, um Ihre Institution visuell darzustellen. Passen Sie es mit dem einzigartigen Stil Ihrer Marke an.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende AI-Avatare hinzu
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihr Skript präsentiert. Sie verleihen Ihrem Promo-Video eine menschliche Note, die es persönlicher und wirkungsvoller macht.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald es fertig ist, exportieren Sie Ihr Promo-Video einfach in den gewünschten Formaten. Nutzen Sie die Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte für eine optimale Verbreitung über soziale Medien und andere Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Erfolgsgeschichten von Studenten

.

Nutzen Sie AI, um fesselnde Videos zu produzieren, die die Erfolge von Studenten hervorheben, Vertrauen schaffen und die Einschreibungen steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung ansprechender Einschreibungs-Promo-Videos vereinfachen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um die Erstellung fesselnder Einschreibungs-Promo-Videos mühelos zu gestalten. Unsere benutzerfreundliche Plattform ermöglicht es Ihnen, Text in dynamische Videos zu verwandeln, indem Sie realistische AI-Avatare und eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen verwenden, was den gesamten kreativen Prozess vereinfacht.

Welche Arten von Marketingvideos kann ich mit HeyGen über die Einschreibung hinaus erstellen?

Über die Einschreibung hinaus dient HeyGen als vielseitiger Online-Video-Maker für verschiedene Marketingkampagnen. Erstellen Sie mühelos überzeugende Social-Media-Anzeigen, Produkteinführungen oder Erklärvideos, indem Sie unsere reichhaltige Vorlagenbibliothek und umfangreiche Stockfotos und -videos nutzen.

Bietet HeyGen AI-gestützte Funktionen wie Voiceovers und Untertitel für Schulvideos an?

Ja, HeyGen verbessert Ihre Schulvideoprojekte mit robusten AI-Bearbeitungsfunktionen, einschließlich natürlicher, menschlich klingender Voiceovers, die direkt aus Ihrem Skript generiert werden. Sie können auch automatisch polierte Untertitel zu Ihren AI-Video-Maker-Projekten hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte zugänglich und professionell sind.

Wie hilft HeyGen, die Einschreibungen für Bildungseinrichtungen zu steigern?

HeyGen befähigt Bildungseinrichtungen, die Einschreibungen zu steigern, indem es die Erstellung hochwertiger Schul-Promo-Videos ermöglicht, die bei potenziellen Studenten Anklang finden. Teilen Sie diese ansprechenden Marketingvideos einfach über soziale Medienkanäle, um Ihre Reichweite und Wirkung effektiv zu erweitern.

