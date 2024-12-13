Einschreibungsanleitung Video Maker: Schüler einfach rekrutieren

Steigern Sie die Schülerrekrutierung mit ansprechenden, markenkonformen Videos, die mühelos mit unseren vielseitigen Vorlagen & Szenen erstellt werden.

390/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Schulmarketingvideo vor, das sich an Eltern potenzieller Schüler richtet und ihnen Sicherheit über die institutionelle Unterstützung und die Vorteile für Schüler gibt. Dieses warme und authentische Stück würde von HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für überzeugende Campusbilder profitieren, mit einem professionellen AI-Avatar, der die wichtigsten Botschaften überzeugend vermittelt.
Beispiel-Prompt 2
Wie wäre es mit einem intuitiven 30-sekündigen Bildungsvideo speziell für neu zugelassene Schüler, das klare Anleitungen zu virtuellen Campusrundgängen oder ersten Registrierungsschritten bietet? Durch die Verwendung von HeyGens Vorlagen & Szenen kann ein klares Layout erreicht werden, und die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript sorgt für präzise Anweisungen auf dem Bildschirm, verstärkt durch eine ruhige, leitende Stimme.
Beispiel-Prompt 3
Betrachten Sie ein prägnantes 15-sekündiges Social-Media-Video, das sich an ein breites Publikum junger potenzieller Schüler richtet, um einzigartige Programmangebote und ein lebendiges Studentenleben dynamisch zu präsentieren. Dieser schnelle, visuell ansprechende Inhalt, optimiert für mobile Geräte mit HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, sollte schnelle Schnitte und energiegeladene Musik nutzen, die durch klare Untertitel für den stillen Konsum vollständig zugänglich gemacht wird.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video Maker für Einschreibungsanleitungen funktioniert

Produzieren Sie mühelos professionelle Videos zur Einschreibungsanleitung, die potenzielle Schüler fesseln und Ihren Rekrutierungsprozess optimieren, um die Reichweite Ihrer Institution zu erhöhen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihr Projekt, indem Sie aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen auswählen oder ein Video direkt aus Ihrem Skript generieren, ideal für die Erstellung von Bildungsinhalten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre markenkonformen visuellen Elemente
Wählen Sie die Logos, Farben und Schriftarten Ihrer Institution mit Branding-Kontrollen aus, um sicherzustellen, dass Ihre Schulmarketingvideos durchgehend markenkonform sind.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Untertitel hinzu
Erhöhen Sie die Zugänglichkeit und Reichweite Ihres Videos, indem Sie einfach professionelle AI-Untertitel hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft von jedem potenziellen Schüler verstanden wird.
4
Step 4
Exportieren und Einschreibung steigern
Mit HeyGens Größenanpassung im Seitenverhältnis exportieren Sie Ihr poliertes Video in verschiedenen Formaten, bereit zur Veröffentlichung auf Plattformen wie YouTube, um die Einschreibung zu steigern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Schülererfolge und Testimonials

.

Heben Sie inspirierende Schülererfolgsgeschichten und Alumni-Testimonials hervor, um Vertrauen aufzubauen und neue Einschreibungen zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als effektiver Video Maker für Einschreibungsanleitungen dienen?

HeyGen ermöglicht Institutionen die Erstellung überzeugender Videos zur Einschreibungsanleitung und Bildungsinhalte mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen. Dies vereinfacht die Schülerrekrutierung und hilft, die Einschreibung durch ansprechende visuelle Inhalte zu steigern.

Bietet HeyGen kreative Werkzeuge für Schulmarketingvideos?

Absolut! HeyGen bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche mit vielfältigen Vorlagen und Szenen, die es einfach machen, markenkonforme Videos zu erstellen. Sie können Branding-Kontrollen mit Logos und Farben anpassen, um sicherzustellen, dass jedes Schulmarketingvideo die Identität Ihrer Institution widerspiegelt.

Kann HeyGen ansprechende animierte Bildungsvideos für virtuelle Campusrundgänge erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht die Erstellung dynamischer virtueller Campusrundgangsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video aus dem Skript. Zusätzlich bietet es Sprachgenerierung und AI-Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Bildungsinhalte für alle Zuschauer zugänglich und ansprechend sind.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die Verbreitung von Bildungsvideoinhalten in sozialen Medien?

HeyGen unterstützt verschiedene Seitenverhältnisse und ermöglicht den einfachen Export Ihrer Bildungsvideos für Plattformen wie soziale Medien und YouTube. Sie können auch AI-Untertitel hinzufügen, um die Reichweite und das Engagement bei unterschiedlichen Zielgruppen zu erhöhen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo