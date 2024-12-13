Einschreibungsanalyse-Videoerstellung für Hochschulwachstum

Ermöglichen Sie Zulassungs- und Marketingteams, wirkungsvolle zielgerichtete Videos zu erstellen und die Einschreibung mit HeyGen's AI-Avataren zu steigern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges datenbasiertes Präsentationsvideo für Zulassungs- und Marketingteams, das die Leistungsfähigkeit eines Einschreibungsanalyse-Videoerstellers bei der Optimierung von Rekrutierungsbemühungen veranschaulicht. Verwenden Sie einen professionellen, infografikgetriebenen visuellen Stil mit klarer, autoritativer Stimme, die direkt aus Ihrem Skript mit HeyGen's Text-zu-Video-Funktion generiert wird, um wichtige Erkenntnisse zu präsentieren und die Einschreibung zu steigern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Social-Media-Video für potenzielle Studierende, das darauf abzielt, Begeisterung für Ihre Campus-Tour-Videos zu wecken. Verwenden Sie einen dynamischen, schnellen visuellen Stil mit energetischer Musik und Textüberlagerungen auf dem Bildschirm, um mit HeyGen's Untertitel-/Caption-Funktion für ein breiteres Publikum zugänglich und wirkungsvoll zu sein und Ihre Hochschul-Einschreibestrategie kraftvoll zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Video für eine gezielte Zielgruppe, das die Vorteile einer personalisierten Einschreibungsanalyse erklärt. Verwenden Sie eine warme, einladende visuelle Ästhetik mit beruhigender Hintergrundmusik und einem professionellen Voiceover, das mit HeyGen's Voiceover-Generierung erstellt wurde, um die Botschaft klar und effektiv zu vermitteln und als AI-Video-Generator zu fungieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Einschreibungsanalyse-Videoerstellungsprozess funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Hochschul-Einschreibungsdaten und -strategien in überzeugende AI-generierte Videos, um potenzielle Studierende zu begeistern und die Zulassungen zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr datenbasiertes Skript
Basierend auf Ihrer "Hochschul-Einschreibungsstrategie" entwerfen Sie ein präzises Skript. Nutzen Sie die Funktion "Text-zu-Video aus Skript", um Ihre Erkenntnisse automatisch in eine grundlegende Videonarration zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren" und dynamischen Vorlagen, um Ihre Einschreibungsanalyse visuell darzustellen. Passen Sie die Präsentation an, um bei Ihrer Zielgruppe Anklang zu finden.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Voiceovers hinzu
Fügen Sie professionelle Audio-Narrationen mit der "Voiceover-Generierung" hinzu, um komplexe Einschreibungstrends effektiv zu kommunizieren. Integrieren Sie "Untertitel und Voiceovers" für Zugänglichkeit und eine breitere Reichweite.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie zur Steigerung der Einschreibung
Exportieren Sie Ihr fertiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen mit "Größenanpassung & Exporte", optimiert für Plattformen wie Social Media. Teilen Sie Ihre datengetriebene Botschaft, um die "Einschreibung zu steigern".

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erfolgsgeschichten von Studierenden

.

Heben Sie inspirierende Erfolgsgeschichten und Testimonials von Studierenden durch AI-generierte Videos hervor, um neue Bewerber anzuziehen und die Attraktivität Ihrer Institution zu stärken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Hochschulen bei ihrer Einschreibungsstrategie unterstützen?

HeyGen ermöglicht es Zulassungs- und Marketingteams, schnell überzeugende Inhalte für die Einschreibungsanalyse zu erstellen. Nutzen Sie HeyGen's AI-Video-Generator, um personalisierte Ansprachen zu produzieren, die bei potenziellen Studierenden Anklang finden und die Einschreibung effektiv steigern. Dieser datengetriebene Ansatz verbessert Ihre gesamte Hochschul-Einschreibungsstrategie.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Video-Generator für Zulassungs- und Marketingteams?

HeyGen bietet eine umfassende Videoerstellungsplattform, die Text mühelos in Video umwandelt. Die intuitive Benutzeroberfläche und Storyboard-Vorlagen ermöglichen es Zulassungs- und Marketingteams, qualitativ hochwertige Videos in großem Maßstab zu produzieren und die Inhaltserstellung für verschiedene Kampagnen zu optimieren.

Kann HeyGen zielgerichtete Videos für unterschiedliche Studierendengruppen erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht die Erstellung hochgradig zielgerichteter Videos, indem anpassbare AI-Avatare und diverse Voiceover-Generierungen genutzt werden. Dies erlaubt es Institutionen, Botschaften mit spezifischen Studierendengruppen im Hinterkopf zu gestalten, um größere Relevanz und Wirkung zu erzielen. Sie können auch Untertitel für eine breitere Zugänglichkeit hinzufügen.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung ansprechender Social-Media- und Campus-Tour-Videos?

HeyGen bietet robuste Werkzeuge, einschließlich einer Medienbibliothek und Größenanpassung im Seitenverhältnis, die perfekt für die Erstellung dynamischer Social-Media- und Campus-Tour-Videos geeignet sind. Mit HeyGen können Sie hochwertige visuelle Geschichten aufnehmen, bearbeiten und teilen, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und potenzielle Studierende informieren.

