Revolutionieren Sie das Mitarbeiter-Onboarding und die technische Schulung. Erstellen Sie mühelos ansprechende Videos mit realistischen AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein 2-minütiges technisches Schulungsvideo für IT-Support-Mitarbeiter über ein neues Software-Update, das komplexe Informationen in einem instruktiven und detaillierten visuellen Stil präsentiert, begleitet von einer präzisen AI-Stimme. Dieses Video nutzt HeyGens leistungsstarke Voiceover-Generierung, um detaillierte technische Dokumentationen von einem Text-zu-Video-Generator in ein leicht verständliches Format zu verwandeln.
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für ein internationales Publikum, das sich speziell auf die Lokalisierung von Schulungsmodulen konzentriert und eine saubere und informative visuelle Ästhetik mit einer zugänglichen Stimmführung bietet. Dieses Video demonstriert die Leistungsfähigkeit von HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um globales Verständnis zu gewährleisten und Sprachbarrieren für diverse Lernende effektiv zu überwinden.
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Werbevideo vor, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie bestehende Materialien in dynamische und ansprechende Videos umgewandelt werden können, mit einem lebendigen visuellen Stil und einem schwungvollen Hintergrundtrack. Das Video wird HeyGens vorgefertigte Vorlagen & Szenen hervorheben, um statische Inhalte schnell in fesselnde visuelle Erzählungen zu verwandeln.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein englischer Schulungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende englische Schulungsvideos für L&D-Teams, indem Sie Ihren Text in dynamische visuelle Inhalte mit AI verwandeln.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie damit, Ihre englischen Schulungsinhalte direkt in den Editor einzugeben. Unser fortschrittlicher Text-zu-Video-Generator wandelt Ihr geschriebenes Material in eine dynamische Videoszene um und bildet die Grundlage Ihres Schulungsmoduls.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Kombinieren Sie Ihren gewählten Avatar mit einer passenden AI-Stimme, um eine klare und ansprechende Erzählung für Ihre englischen Schulungsvideos zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Verbesserungen hinzu
Personalisieren Sie Ihr Schulungsvideo, indem Sie Branding-Kontrollen nutzen, um Ihr Unternehmenslogo und Ihre Markenfarben hinzuzufügen. Integrieren Sie Stockmedien oder Ihre eigenen Uploads, um ein visuell reichhaltiges und wirkungsvolles Lernerlebnis zu schaffen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Schulungsvideo
Sobald es fertiggestellt ist, exportieren Sie Ihr hochwertiges englisches Schulungsvideo in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für unterschiedliche Plattformen geeignet sind. Ihre ansprechenden Schulungsvideos sind nun bereit, mit Ihren L&D-Teams oder Mitarbeitern geteilt zu werden.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Schulungen

Vereinfachen Sie komplexe Themen wie technische Schulungen oder Mitarbeiter-Onboarding, um Klarheit und Bildungseffekt zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von englischen Schulungsvideos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Videogenerator, der die Erstellung von ansprechenden englischen Schulungsvideos erheblich vereinfacht. Er nutzt AI-Avatare und ausgefeilte AI-Sprachtechnologie, um Text schnell und effizient in hochwertige Videoinhalte für L&D-Teams zu verwandeln.

Kann HeyGen meine vorhandenen Schulungsmaterialien in ein Videoformat umwandeln?

Ja, HeyGens Text-zu-Video-Generator ermöglicht es Ihnen, vorhandene Materialien einfach zu konvertieren, indem Sie Ihre Skripte oder Texte eingeben. Dies ermöglicht die schnelle Umwandlung statischer Dokumente in dynamische Schulungsvideos mit AI-Avataren und anpassbaren AI-Voiceovers.

Welche Sprachen unterstützt HeyGen zur Lokalisierung von Schulungsinhalten?

HeyGen unterstützt die Erstellung und Lokalisierung von Inhalten in über 140 Sprachen, was es ideal macht, um Schulungen für ein globales Publikum zu lokalisieren. Seine leistungsstarken AI-Sprachfähigkeiten gewährleisten, dass Schulungsvideos effektiv an diverse Mitarbeiter weltweit vermittelt werden können.

Wie verbessern HeyGens Videobearbeitungstools das individuelle Branding für Schulungsvideos?

HeyGen bietet umfassende Videobearbeitungstools und vorgefertigte Vorlagen, die robuste Branding-Kontrollen beinhalten. Dies ermöglicht es L&D-Teams, nahtlos Unternehmenslogos und benutzerdefinierte Farben zu integrieren, um sicherzustellen, dass alle Schulungsvideos perfekt mit den Markenrichtlinien übereinstimmen und ein professionelles, ansprechendes Erlebnis schaffen.

