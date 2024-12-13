Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video im Bereich Ingenieurwesen, das ein bahnbrechendes neues Produkt potenziellen Investoren und frühen Anwendern vorstellt. Verwenden Sie einen eleganten, modernen visuellen Stil mit 3D-Grafiken und einer energetischen Stimme, untermalt von aufmunternder Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um schnell die erste Erzählung zu erstellen und diese mit präziser Voiceover-Generierung für eine wirkungsvolle Präsentation zu verfeinern.

Video Generieren