Erstellen Sie ein 1-minütiges Ingenieur-Tutorial-Video, um komplexe technische Konzepte für angehende Bauingenieure zu vereinfachen. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre detaillierten Erklärungen schnell in ein präzises Skript zu verwandeln, und verwenden Sie die Voiceover-Generierung für eine klare, autoritative Tonspur. Der visuelle Stil sollte sauber und schematisch sein, mit Fokus auf Diagrammen und Simulationen, um Ihrem Zielpublikum das Verständnis zu erleichtern.

