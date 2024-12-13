Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video für ein Ingenieurteam, um ihr neuestes Durchbruchprojekt potenziellen Investoren zu präsentieren. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit 3D-Renderings und Datenvisualisierungen auf dem Bildschirm, ergänzt durch eine artikulierte, selbstbewusste Stimme. Die Nutzung von HeyGen's AI-Avataren ermöglicht eine polierte Präsentation ohne den Einsatz von Live-Schauspielern, was den Prozess des "Engineering-Projekt-Video-Generators" unglaublich effizient macht.

Video Generieren