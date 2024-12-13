Erstellen Sie ein 2-minütiges animiertes Erklärvideo, das sich an Junior-Ingenieure und nicht-technische Stakeholder richtet und einen spezifischen Ingenieur-Workflow detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte schlank und modern sein, mit vereinfachten Diagrammen und Animationen, gepaart mit einer professionellen, klaren Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Informationen zu präsentieren, und die Voiceover-Generierung für eine konsistente Erzählung, die komplexe Schritte in leicht verständliche Segmente verwandelt und die Leistungsfähigkeit eines Video-Generators für Ingenieurprozesse zur klaren Kommunikation demonstriert.

