Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, ein effizienter KI-Video-Generator für STEM-Bildungsersteller zu sein und die Produktionszeit erheblich zu verkürzen. Sie können schnell ansprechende Lektionen entwickeln und hochwertige Videos mit vorgefertigten Vorlagen und einer umfangreichen Medienbibliothek erstellen, die alle für verschiedene Plattformen optimiert sind.