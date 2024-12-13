Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Tutorial für einen Video-Maker zum Thema Energieeffizienz-Tipps für Hausbesitzer, das einen einfachen Trick wie das Ausstecken von Elektronikgeräten zur Energieeinsparung zeigt. Die Zielgruppe sind alltägliche Hausbesitzer, die praktische Ratschläge suchen. Der visuelle Stil sollte hell und freundlich sein, mit einem nachvollziehbaren AI-Avatar, der den Tipp demonstriert, und einem zugänglichen, gesprächigen Audioton. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um diesen ansprechenden Inhalt zum Leben zu erwecken und Nachhaltigkeitsvideos für alle zugänglich zu machen.

Video Generieren