Entwickeln Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Anleitungsvideo für neue EMT-Rekruten, das ein kritisches Patientenbewertungsverfahren detailliert. Der visuelle Stil sollte sauber, professionell und schrittweise sein, wobei realistische Szenarien und Overlays verwendet werden, um wichtige Aktionen hervorzuheben, begleitet von einer ruhigen und autoritativen AI-Sprachausgabe. Dieses Video sollte zeigen, wie HeyGens AI-Avatare komplexe medizinische Techniken klar demonstrieren können, um zukünftigen Ersthelfern ein immersives Lernerlebnis durch einen effektiven EMT-Trainings-Erklärvideo-Maker zu bieten.

