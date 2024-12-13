Employer Branding Video Maker: Erstellen Sie fesselnde Rekrutierungsvideos

Erstellen Sie professionelle, fesselnde Employer-Branding-Videos, die Top-Talente anziehen. Nutzen Sie leistungsstarke AI-Avatare, um Ihre authentische Geschichte zu erzählen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Employer-Branding-Video, das sich an potenzielle Bewerber richtet und die lebendige Unternehmenskultur zeigt. Der visuelle Stil sollte modern und authentisch sein, mit offenen Mitarbeiterinterviews und sanfter, aufbauender Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine professionelle Erzählung hinzuzufügen, die diese 'authentischen Mitarbeitergeschichten' verstärkt, um effektiv 'Top-Talente anzuziehen'.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein fesselndes 60-sekündiges 'Ein Tag im Leben'-Video, das sich an Berufseinsteiger richtet und einen Einblick in einen typischen Arbeitstag bietet. Verwenden Sie einen dynamischen, hinter den Kulissen ablaufenden visuellen Stil mit schnellen Schnitten und On-Screen-Text, wobei ein freundlicher und zugänglicher Audioton beibehalten wird. Integrieren Sie HeyGens AI-Avatare, um verschiedene Segmente einzuführen und so wirklich 'fesselnde Inhalte' zu schaffen, die unsere 'visuelle Identität' visuell verstärken.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein inspirierendes 30-sekündiges Video für Talente, die an einer sinnorientierten Organisation interessiert sind, und artikulieren Sie die Kernmission und Werte unserer 'Arbeitgebermarke'. Das Video sollte einen eleganten, filmischen visuellen Stil mit eindrucksvollen Grafiken und filmischen B-Roll-Aufnahmen annehmen, begleitet von einem überzeugenden und autoritativen Voiceover. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um wichtige Botschaften schnell in ein 'professionelles Qualitätsvideo' zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine prägnante 15-sekündige Social-Media-Anzeige, die auf Arbeitssuchende abzielt, die Plattformen wie LinkedIn durchsuchen, und sich auf unsere einzigartigen 'individuellen Branding-Optionen' und Vorteile konzentriert. Der visuelle Stil muss schnelllebig und visuell auffällig sein, mit markenkonformen Grafiken und einem energetischen Audiotrack, der in einem klaren Call-to-Action gipfelt. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um eine 'schnelle Videoproduktion' zu erreichen und eine kohärente, markenkonforme Botschaft sicherzustellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Employer Branding Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Employer-Branding-Videos, die Ihre Unternehmenskultur präsentieren und Top-Talente mit intuitiven Tools und AI-gestützten Funktionen anziehen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Grundlage
Wählen Sie aus einer Bibliothek von einsatzbereiten Vorlagen oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um die Erzählung Ihrer Arbeitgebermarke zu definieren.
2
Step 2
Erstellen Sie fesselnde Inhalte
Verwandeln Sie Ihr Skript in ein überzeugendes Video, indem Sie AI-Avatare auswählen oder Ihre eigenen Medien hochladen, ergänzt durch Voiceover-Generierung.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Stellen Sie sicher, dass Ihr Video mit der visuellen Identität Ihres Unternehmens übereinstimmt, indem Sie Branding-Kontrollen verwenden, um Logos, spezifische Farben und benutzerdefinierte Schriftarten hinzuzufügen.
4
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Finalisieren Sie Ihr professionelles Video mit Untertiteln und exportieren Sie es in geeigneten Seitenverhältnissen für nahtloses Teilen auf sozialen Medienplattformen, um Top-Talente anzuziehen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Unternehmenskultur-Videos

Entwickeln Sie inspirierende Videos, die die Werte und Mission Ihres Unternehmens hervorheben und potenzielle Mitarbeiter authentisch ansprechen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, überzeugende Employer-Branding-Videos zu erstellen, um Top-Talente anzuziehen?

HeyGen ist eine AI-gestützte Videoplattform, die Unternehmen dabei hilft, schnell fesselnde Employer-Branding-Videos zu produzieren. Mit HeyGen können Sie AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzen, um Ihre Unternehmenskultur zu präsentieren und effizient Top-Talente anzuziehen.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für die Gestaltung markenkonformer Employer-Branding-Videos?

HeyGen bietet intuitive Werkzeuge und eine Vielzahl von Vorlagen, um Ihnen bei der Gestaltung von professionellen, markenkonformen Employer-Branding-Videos zu helfen. Sie können die visuelle Identität mit Branding-Kontrollen anpassen, Stockmaterial einbinden und einfache Bearbeitungswerkzeuge für fesselnde Inhalte nutzen.

Kann HeyGen den Prozess der Erstellung authentischer Mitarbeitergeschichten für das Employer Branding vereinfachen?

Absolut. HeyGens innovative AI-Funktionen, einschließlich Text-zu-Video aus Skript und Voiceover-Generierung, vereinfachen die Produktion authentischer Mitarbeitergeschichten für Ihre Arbeitgebermarke. Dies ermöglicht eine schnelle Videoproduktion ohne umfangreiche Kenntnisse in Bearbeitungssoftware.

Wie stellt HeyGen individuelle Branding-Optionen für Employer-Branding-Inhalte sicher?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, mit denen Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und Ihre visuelle Identität problemlos auf alle Ihre Employer-Branding-Videos anwenden können. Dies stellt sicher, dass jedes Videoinhalt perfekt mit dem einzigartigen Image Ihres Unternehmens übereinstimmt.

