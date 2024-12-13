Employer Branding Video Generator: Ziehen Sie Top-Talente an

Ziehen Sie Top-Talente an und steigern Sie Ihre Rekrutierungskampagnen. Unser Employer Branding Video Generator bietet dynamische Videovorlagen für schnelle, wirkungsvolle Inhalte.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein 45-Sekunden-Video mit authentischen Mitarbeiterzeugnissen, die wichtige Aspekte Ihrer Arbeitgebermarke hervorheben. Es ist für Branchenprofis konzipiert und bietet ein professionelles, interviewartiges visuelles Format mit klaren Untertiteln, die durch HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion ermöglicht werden.
Produzieren Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Rekrutierungskampagnenvideo für soziale Medien, das sich an Berufseinsteiger richtet. Präsentieren Sie energiegeladene AI-Avatare und anpassbare Markenelemente und sorgen Sie für einen schnellen, ansprechenden visuellen Stil mit HeyGens AI-Avatare-Funktion.
Gestalten Sie ein informatives 90-Sekunden-Video für die interne Kommunikation mit aktuellen Mitarbeitern. Übermitteln Sie eine klare Botschaft über neue Initiativen mit professionellen, aber zugänglichen visuellen Elementen, die mühelos mit HeyGens Vorlagen- und Szenenfunktion erstellt werden.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Employer Branding Video Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Employer Branding Videos, um Ihre Unternehmenskultur zu präsentieren und Top-Talente mit unserer intuitiven Plattform anzuziehen.

Erstellen Sie Ihre Video-Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professioneller Videovorlagen, die darauf ausgelegt sind, die einzigartige Geschichte und Werte Ihres Unternehmens hervorzuheben.
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Passen Sie Ihr Video mit den Farben, Schriften und dem Logo Ihrer Marke an, indem Sie die umfassenden Branding-Kontrollen nutzen, um Konsistenz zu gewährleisten.
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Verstärken Sie Ihre Botschaft mit KI-generierten Sprachaufnahmen oder fügen Sie automatisch Untertitel und Captions hinzu, um die Zugänglichkeit und das Engagement zu erhöhen.
Exportieren und nahtlos teilen
Sobald Ihr Employer Branding Video perfekt ist, exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene soziale Medien und Rekrutierungskampagnen optimiert sind.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie Onboarding & interne Kommunikation

Nutzen Sie KI-gestützte Videos, um das Engagement beim Onboarding und in der internen Kommunikation zu verbessern und Ihre positive Arbeitgebermarke zu stärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung überzeugender Employer Branding Videos?

HeyGen vereinfacht den Prozess durch eine intuitive Videoplattform mit KI-gestützten Funktionen, die es Nutzern ermöglicht, schnell hochwertige Employer Branding Videos zu erstellen. Unsere benutzerfreundlichen Bearbeitungswerkzeuge und anpassbaren Videovorlagen machen es mühelos, Ihre Unternehmenskultur zu präsentieren.

Kann HeyGen dabei helfen, Talente anzuziehen und Inhalte der Arbeitgebermarke effektiv anzupassen?

Absolut. HeyGen bietet leistungsstarke Anpassungsoptionen für Marken, einschließlich Branding-Kontrollen und vielfältiger Videovorlagen, die es Ihnen ermöglichen, ansprechende Inhalte zu erstellen, die Ihre Arbeitgebermarke genau widerspiegeln und Top-Talente für Ihre Rekrutierungskampagnen in sozialen Medien anziehen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Präsentation der Unternehmenskultur und von Mitarbeiterzeugnissen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, authentische Videos zu erstellen, die Ihre Unternehmenskultur mit AI-Avataren, Sprachgenerierung und automatischen Untertiteln hervorheben. Dies ist ideal für ansprechende Mitarbeiterzeugnisse und die Verbesserung der internen Kommunikation.

Ist HeyGen eine KI-gestützte Videoplattform für Rekrutierung und Onboarding?

Ja, HeyGen ist eine KI-gestützte Videoplattform, die speziell entwickelt wurde, um Rekrutierungs- und Onboarding-Prozesse zu optimieren. Sie können schnell ansprechende Inhalte mit Text-zu-Video aus einem Skript erstellen und verschiedene Videovorlagen nutzen, um Ihre Rekrutierungskampagnen zu verbessern.

