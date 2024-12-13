Employer Branding Video Generator: Ziehen Sie Top-Talente an
Ziehen Sie Top-Talente an und steigern Sie Ihre Rekrutierungskampagnen. Unser Employer Branding Video Generator bietet dynamische Videovorlagen für schnelle, wirkungsvolle Inhalte.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 45-Sekunden-Video mit authentischen Mitarbeiterzeugnissen, die wichtige Aspekte Ihrer Arbeitgebermarke hervorheben. Es ist für Branchenprofis konzipiert und bietet ein professionelles, interviewartiges visuelles Format mit klaren Untertiteln, die durch HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion ermöglicht werden.
Produzieren Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Rekrutierungskampagnenvideo für soziale Medien, das sich an Berufseinsteiger richtet. Präsentieren Sie energiegeladene AI-Avatare und anpassbare Markenelemente und sorgen Sie für einen schnellen, ansprechenden visuellen Stil mit HeyGens AI-Avatare-Funktion.
Gestalten Sie ein informatives 90-Sekunden-Video für die interne Kommunikation mit aktuellen Mitarbeitern. Übermitteln Sie eine klare Botschaft über neue Initiativen mit professionellen, aber zugänglichen visuellen Elementen, die mühelos mit HeyGens Vorlagen- und Szenenfunktion erstellt werden.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie wirkungsvolle Rekrutierungsvideos.
Produzieren Sie schnell überzeugende, KI-gestützte Rekrutierungsvideos, um effektiv Top-Talente anzuziehen und Ihre Arbeitgebermarke zu stärken.
Teilen Sie ansprechende Videos zur Unternehmenskultur.
Erstellen Sie mühelos fesselnde Videos und Clips für soziale Medien, um Ihre Unternehmenskultur zu präsentieren und ein breiteres Publikum zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung überzeugender Employer Branding Videos?
HeyGen vereinfacht den Prozess durch eine intuitive Videoplattform mit KI-gestützten Funktionen, die es Nutzern ermöglicht, schnell hochwertige Employer Branding Videos zu erstellen. Unsere benutzerfreundlichen Bearbeitungswerkzeuge und anpassbaren Videovorlagen machen es mühelos, Ihre Unternehmenskultur zu präsentieren.
Kann HeyGen dabei helfen, Talente anzuziehen und Inhalte der Arbeitgebermarke effektiv anzupassen?
Absolut. HeyGen bietet leistungsstarke Anpassungsoptionen für Marken, einschließlich Branding-Kontrollen und vielfältiger Videovorlagen, die es Ihnen ermöglichen, ansprechende Inhalte zu erstellen, die Ihre Arbeitgebermarke genau widerspiegeln und Top-Talente für Ihre Rekrutierungskampagnen in sozialen Medien anziehen.
Welche Funktionen bietet HeyGen zur Präsentation der Unternehmenskultur und von Mitarbeiterzeugnissen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, authentische Videos zu erstellen, die Ihre Unternehmenskultur mit AI-Avataren, Sprachgenerierung und automatischen Untertiteln hervorheben. Dies ist ideal für ansprechende Mitarbeiterzeugnisse und die Verbesserung der internen Kommunikation.
Ist HeyGen eine KI-gestützte Videoplattform für Rekrutierung und Onboarding?
Ja, HeyGen ist eine KI-gestützte Videoplattform, die speziell entwickelt wurde, um Rekrutierungs- und Onboarding-Prozesse zu optimieren. Sie können schnell ansprechende Inhalte mit Text-zu-Video aus einem Skript erstellen und verschiedene Videovorlagen nutzen, um Ihre Rekrutierungskampagnen zu verbessern.