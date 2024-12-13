Employer Branding Generator: Gestalten Sie Ihre ideale Unternehmensgeschichte

Entwerfen Sie eine überzeugende Markenidentität und ziehen Sie ideale Kandidaten an, indem Sie Ihre Skripte in dynamische Videos verwandeln.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video für Unternehmer und Kleinunternehmer vor, das zeigt, wie ein hochmodernes Employer Branding Generator sofort eine einzigartige Markenidentität schaffen kann. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit dynamischen Grafiken und einem selbstbewussten, inspirierenden Soundtrack, der leicht mit den reichhaltigen Vorlagen & Szenen von HeyGen erreichbar ist.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-sekündiges animiertes Video, das sich an Startups und Marketingteams richtet und die unglaubliche kreative Leistung für Logodesign und einen AI-Logo-Generator veranschaulicht. Der visuelle Stil wird energiegeladen und technologisch fortschrittlich sein, mit einem fesselnden Soundtrack und einem AI-Avatar, der die wichtigsten Vorteile erzählt und die leistungsstarken AI-Avatare von HeyGen demonstriert.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges inspirierendes Video, das sich an HR-Profis und Marketingmanager richtet und die Kraft der visuellen Kommunikation bei der Schaffung einer starken Markenbekanntheit für Employer Branding-Bemühungen betont. Dieses Video sollte warme, einladende Bilder einer positiven Arbeitsplatzkultur zeigen, unterstützt von einem professionellen und freundlichen Voiceover, das nahtlos mit der Voiceover-Generierung von HeyGen erstellt wurde.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges Tutorial-Video für HR-Spezialisten und Content-Ersteller, das sie anleitet, wie sie mit einem einfachen Text-Prompt ihre Employer Branding-Botschaft verfeinern können. Der visuelle Stil sollte sauber, informativ und leicht verständlich sein, mit klaren Bildschirmbeispielen und präzisen Untertiteln/Untertiteln, die von HeyGen für maximale Zugänglichkeit generiert werden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Employer Branding Generator funktioniert

Gestalten Sie mühelos eine überzeugende visuelle Identität für Ihre Arbeitgebermarke, ziehen Sie Top-Talente an und stärken Sie Ihre Unternehmenskultur mit AI-gestützten Design-Tools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr erstes Konzept
Beginnen Sie damit, Ihre Vision für eine Arbeitgebermarke mit einem Text-Prompt zu beschreiben. Unsere AI interpretiert Ihre Eingaben, um vielfältige Designoptionen zu generieren, indem sie leistungsstarke Bildgenerierungsfähigkeiten nutzt.
2
Step 2
Wählen und verfeinern Sie Designs
Durchsuchen Sie verschiedene Generationsstile und wählen Sie die Optionen aus, die Ihre Markenidentität am besten repräsentieren. Passen Sie Farben und Layouts mit integrierten Branding-Kontrollen einfach an, um Ihre visuellen Assets zu perfektionieren.
3
Step 3
Fügen Sie unterstützende Elemente hinzu
Erweitern Sie Ihr Employer Branding mit zusätzlichen visuellen Elementen. Nutzen Sie unsere Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um geeignete Bilder oder Grafiken zu finden, die Ihre Kernmarken-Assets ergänzen und Ihre visuelle Kommunikation stärken.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Branding-Paket
Finalisieren Sie Ihre Designs und exportieren Sie Ihre vollständige Branding-Lösung. Wählen Sie aus verschiedenen Formaten und Seitenverhältnis-Resizing & Exports, um sicherzustellen, dass Ihre Assets für alle Ihre kommerziellen Projekte bereit sind.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Unternehmenskultur & Mitarbeitergeschichten hervor

Erstellen Sie ansprechende AI-Videos, um Ihre lebendige Unternehmenskultur effektiv zu präsentieren und Mitarbeitererfolgsgeschichten zu feiern, um Ihre Arbeitgebermarke zu stärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Employer Branding-Bemühungen verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Videos mit AI-Avataren und benutzerdefinierten Branding-Kontrollen zu erstellen, die Ihnen helfen, eine starke visuelle Kommunikationsstrategie für das Employer Branding zu entwickeln und Top-Talente anzuziehen. Dies trägt zur Markenbekanntheit bei.

Welche Rolle spielt HeyGen bei der Etablierung einer starken Markenidentität?

HeyGen hilft, Ihre Markenidentität durch konsistente visuelle Kommunikation in Ihren Videoinhalten zu festigen. Sie können Ihr Logo und Ihre Markenfarben mit den Branding-Kontrollen von HeyGen integrieren, um sicherzustellen, dass jedes kreative Ergebnis mit Ihrer vollständigen Branding-Lösung übereinstimmt.

Kann HeyGen helfen, einzigartige visuelle Kommunikation für kommerzielle Projekte zu erstellen?

Absolut. HeyGen ermöglicht kreative Ergebnisse für verschiedene kommerzielle Projekte, indem es Text-Prompts in dynamische Videos verwandelt. Sie können verschiedene Generationsstile und AI-Avatare nutzen, um maßgeschneiderte visuelle Inhalte zu produzieren, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Wie unterstützt HeyGen die Integration des Logos meiner Marke in Videoinhalte?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo Ihres Unternehmens und spezifische Markenfarben nahtlos in alle Ihre Videoproduktionen zu integrieren. Dieses konsistente visuelle Element ist entscheidend für die Verbesserung der Markenbekanntheit in Ihrer gesamten visuellen Kommunikation.

