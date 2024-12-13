Mitarbeiter-Wellness-Video-Generator für engagierte Teams

Erstellen Sie mühelos ansprechende Mitarbeiter-Wellness-Videos. Nutzen Sie AI-Avatare, um wirkungsvolle Wellness-Tipps zu vermitteln und das Teamengagement zu steigern.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges, ansprechendes Wellness-Video für alle Mitarbeiter, insbesondere für Neueinstellungen, das tägliche Achtsamkeitspausen vorstellt. Der visuelle Stil sollte hell und einladend sein, mit einem zugänglichen AI-Avatar, der einfache Übungen demonstriert, begleitet von sanfter, beruhigender Hintergrundmusik, die über HeyGens Voiceover-Generierung erstellt wurde, um eine reibungslose, professionelle Präsentation zu gewährleisten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Video in professioneller Qualität für HR- und L&D-Profis, um Stressabbau-Techniken wie schnelle Schreibtischübungen zu teilen. Das Video benötigt einen sauberen, instruktiven visuellen Stil mit einem ruhigen Ton, wobei HeyGens Text-zu-Video-Funktion für klare Erzählungen und Untertitel zur Verbesserung der Zugänglichkeit für alle Mitarbeiter genutzt wird.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges informatives Video, das die optimale Einrichtung des Arbeitsplatzes für Neueinstellungen und Remote-Mitarbeiter erklärt, mit Fokus auf Ergonomie. Gestalten Sie einen klaren, schrittweisen visuellen Stil mit neutralen Farben, indem Sie HeyGens anpassbare Vorlagen und Szenen für ein professionelles Aussehen nutzen und relevante visuelle Inhalte aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbinden, um wichtige Punkte effektiv zu veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-sekündiges, ansprechendes Wellness-Video, um die Unternehmenskultur zu stärken, indem verschiedene teamorientierte Wellness-Herausforderungen vorgestellt werden. Das Video sollte einen dynamischen, mitreißenden visuellen Stil mit energetischer Hintergrundmusik haben, wobei HeyGens Branding-Anpassung genutzt wird, um die Unternehmensästhetik zu treffen und sicherzustellen, dass es leicht über Plattformen hinweg mit Größenanpassung und Exporten geteilt werden kann.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Mitarbeiter-Wellness-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell und einfach ansprechende, professionelle Mitarbeiter-Wellness-Videos, um eine gesündere und engagiertere Belegschaft mit AI-gestützten Tools zu fördern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder ein Skript
Starten Sie Ihr Mitarbeiter-Wellness-Video-Projekt, indem Sie "Text-zu-Video aus Skript" nutzen, um Ihre schriftlichen Inhalte in überzeugende visuelle Erzählungen zu verwandeln.
2
Step 2
Generieren Sie AI-Avatare
Erwecken Sie Ihre Wellness-Botschaft zum Leben, indem Sie einen "AI-Avatar" auswählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren und einen menschlichen Touch hinzuzufügen, ohne traditionelles Filmen zu benötigen.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Zugänglichkeit
Verbessern Sie die Professionalität und Reichweite Ihres Videos, indem Sie "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" nutzen, um sich mit der Identität Ihres Unternehmens abzustimmen und Untertitel für Klarheit hinzuzufügen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr professionelles Video
Finalisieren und teilen Sie Ihr hochwertiges Mitarbeiter-Wellness-Video, indem Sie "Größenanpassung und Exporte" nutzen, um es an verschiedene Plattformen anzupassen und maximale Wirkung zu erzielen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbesserung des Mitarbeiter-Wellness-Trainings

.

Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um das Mitarbeiter-Wellness-Training fesselnder zu gestalten, was zu höherem Engagement und besserer Beibehaltung von kritischem Gesundheitswissen führt.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als effektiver Mitarbeiter-Wellness-Video-Generator dienen?

HeyGen ist ein effizienter Mitarbeiter-Wellness-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, ansprechende Mitarbeiter-Wellness-Videos mit AI-Avataren, Text-zu-Video-Funktionen und anpassbaren Vorlagen zu erstellen. Dies vereinfacht den Prozess, wichtige Wellness-Tipps zu teilen und ein gesundes Arbeitsumfeld zu fördern.

Kann ich Mitarbeiter-Wellness-Videos an die Marke meines Unternehmens anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Branding-Anpassungsfunktionen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die Farben Ihres Unternehmens in Ihre Mitarbeiter-Wellness-Videos zu integrieren. Dies gewährleistet eine konsistente und professionelle Video-Präsentation, die mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmt.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Wellness-Inhalten?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI für Funktionen wie realistische AI-Avatare, Text-zu-Video-Konvertierung aus Skripten und AI-Voiceover-Generierung. Diese leistungsstarken AI-Video-Tools vereinfachen die Produktion von überzeugenden und ansprechenden Wellness-Videos, ohne dass komplexe Videokreationsfähigkeiten erforderlich sind.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von HR- und Mitarbeiterengagement-Videos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von HR-Videos und steigert das Mitarbeiterengagement, indem es eine intuitive Plattform zur Erstellung verschiedener Videoarten bietet, einschließlich Wellness-Tipps und Schulungsinhalten. Mit anpassbaren Vorlagen und AI-Untertiteln können Sie schnell Videos in professioneller Qualität für Ihr Team produzieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo