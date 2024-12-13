Mitarbeiter-Willkommensvideo-Ersteller: Erstellen Sie fesselnde Onboarding-Videos
Optimieren Sie Ihr Onboarding-Erlebnis für neue Mitarbeiter mit personalisierten Willkommensvideos, unterstützt von KI-Avataren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein energiegeladenes 60-sekündiges Video, das neue Mitarbeiter in die lebendige Unternehmenskultur eintauchen lässt und ihr erstes Onboarding-Erlebnis verbessert. Der visuelle Stil sollte dynamisch und mitreißend sein, moderne Grafiken und lebhafte Hintergrundmusik nutzen und eine einladende und kollaborative Umgebung widerspiegeln. Verwenden Sie die umfangreichen Vorlagen & Szenen von HeyGen, um diese fesselnde Einführung effizient zu erstellen und das neue Team das Gefühl zu geben, Teil von etwas Besonderem zu sein.
Erstellen Sie ein unkompliziertes 30-sekündiges Willkommensvideo für Mitarbeiter, das speziell für neue Mitarbeiter gedacht ist und wichtige Informationen für den ersten Tag klar und freundlich vermittelt. Dieses Video sollte einen modernen, sauberen visuellen Stil haben, ähnlich einer animierten Infografik, gepaart mit einem professionellen, aber warmen Voiceover. Durch die Nutzung der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen können Sie wichtige Onboarding-Details effizient in ein leicht verdauliches Format für alle neuen Teammitglieder umwandeln.
Erstellen Sie eine inspirierende 50-sekündige Erzählung mit einem New Hire Welcome Video Maker, die neue Teammitglieder über ihr zukünftiges Wachstum und ihre positiven Beiträge im Unternehmen inspiriert. Dieses Video, das sich an aufstrebende Mitarbeiter richtet, sollte einen filmischen visuellen Stil mit inspirierenden Bildern und einem selbstbewussten, motivierenden Voiceover haben, untermalt von inspirierender Hintergrundmusik. Stellen Sie eine professionelle Reichweite auf allen Plattformen sicher, indem Sie die Aspect-Ratio-Resizing- & Export-Funktionen von HeyGen für eine perfekte Präsentation nutzen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement beim Onboarding-Training mit KI.
Nutzen Sie KI-gestützte Videos, um das Onboarding-Training ansprechender zu gestalten und sicherzustellen, dass neue Mitarbeiter schnell wesentliche Informationen erfassen und sich integriert fühlen.
Erstellen Sie schnell Onboarding-Trainingsmodule.
Entwickeln Sie umfassende und zugängliche Onboarding-Kurse schnell, damit neue Mitarbeiter die Unternehmenskultur und -verfahren effizient erlernen können.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen unsere Willkommensvideos für neue Mitarbeiter verbessern?
Die KI-gestützte Plattform von HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochgradig personalisierte Willkommensvideos für neue Mitarbeiter mit anpassbaren Vorlagen und realistischen KI-Avataren zu erstellen. Dies verbessert ihr erstes Onboarding-Erlebnis erheblich und hinterlässt einen starken ersten Eindruck.
Welche Funktionen bietet HeyGen für die effiziente Erstellung von Onboarding-Videos?
HeyGen vereinfacht die Erstellung von Onboarding-Videos mit seiner fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionalität und der natürlichen Voiceover-Generierung. Dies ermöglicht eine schnelle Inhaltserstellung und vereinfacht den Prozess der Erstellung fesselnder Willkommensvideos für Mitarbeiter.
Kann HeyGen unsere Willkommensvideos für neue Mitarbeiter mit Unternehmensbranding personalisieren?
Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, nahtlos das Logo, die Farben und andere Markenelemente Ihres Unternehmens in die Willkommensvideos für Mitarbeiter zu integrieren. Sie können auch Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit und ein professionelles Erscheinungsbild hinzufügen.
Wie benutzerfreundlich ist HeyGen als Ersteller von Willkommensvideos für Mitarbeiter?
HeyGen ist darauf ausgelegt, außergewöhnlich benutzerfreundlich zu sein und bietet einen intuitiven Video-Editor, der den gesamten Prozess der Erstellung überzeugender Willkommensvideos vereinfacht. Dies gewährleistet ein reibungsloses und eindrucksvolles Onboarding-Erlebnis für alle neuen Mitarbeiter, unabhängig von ihrer technischen Expertise.