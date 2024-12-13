Mitarbeiter-Willkommensvideo-Ersteller: Erstellen Sie fesselnde Onboarding-Videos

Optimieren Sie Ihr Onboarding-Erlebnis für neue Mitarbeiter mit personalisierten Willkommensvideos, unterstützt von KI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein energiegeladenes 60-sekündiges Video, das neue Mitarbeiter in die lebendige Unternehmenskultur eintauchen lässt und ihr erstes Onboarding-Erlebnis verbessert. Der visuelle Stil sollte dynamisch und mitreißend sein, moderne Grafiken und lebhafte Hintergrundmusik nutzen und eine einladende und kollaborative Umgebung widerspiegeln. Verwenden Sie die umfangreichen Vorlagen & Szenen von HeyGen, um diese fesselnde Einführung effizient zu erstellen und das neue Team das Gefühl zu geben, Teil von etwas Besonderem zu sein.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein unkompliziertes 30-sekündiges Willkommensvideo für Mitarbeiter, das speziell für neue Mitarbeiter gedacht ist und wichtige Informationen für den ersten Tag klar und freundlich vermittelt. Dieses Video sollte einen modernen, sauberen visuellen Stil haben, ähnlich einer animierten Infografik, gepaart mit einem professionellen, aber warmen Voiceover. Durch die Nutzung der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen können Sie wichtige Onboarding-Details effizient in ein leicht verdauliches Format für alle neuen Teammitglieder umwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine inspirierende 50-sekündige Erzählung mit einem New Hire Welcome Video Maker, die neue Teammitglieder über ihr zukünftiges Wachstum und ihre positiven Beiträge im Unternehmen inspiriert. Dieses Video, das sich an aufstrebende Mitarbeiter richtet, sollte einen filmischen visuellen Stil mit inspirierenden Bildern und einem selbstbewussten, motivierenden Voiceover haben, untermalt von inspirierender Hintergrundmusik. Stellen Sie eine professionelle Reichweite auf allen Plattformen sicher, indem Sie die Aspect-Ratio-Resizing- & Export-Funktionen von HeyGen für eine perfekte Präsentation nutzen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Mitarbeiter-Willkommensvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell und effizient fesselnde, personalisierte Willkommensvideos für neue Mitarbeiter und verbessern Sie ihr Onboarding-Erlebnis von Tag eins an.

1
Step 1
Wählen Sie einen Ausgangspunkt
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller "Vorlagen & Szenen" wählen oder entscheiden Sie sich dafür, Ihr Video von Grund auf neu zu erstellen. Dies gibt Ihrem kreativen Prozess für das perfekte Mitarbeiter-Willkommen einen Schub.
2
Step 2
Gestalten Sie Ihre Botschaft mit KI
Verwandeln Sie Ihre schriftlichen Inhalte in fesselnde gesprochene Erzählungen mit unserer "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion. Fügen Sie einfach Ihre Willkommensnachricht ein, um ein überzeugendes Voiceover zu generieren.
3
Step 3
Personalisieren Sie mit KI-Avataren
Stellen Sie Ihr Team vor oder präsentieren Sie wichtige Informationen mit lebensechten "KI-Avataren". Dies verleiht Ihren personalisierten Willkommensvideos eine menschliche Note und macht sie für neue Mitarbeiter ansprechender und einprägsamer.
4
Step 4
Markieren und exportieren Sie Ihr Video
Stellen Sie sicher, dass Ihr Video die Identität Ihres Unternehmens widerspiegelt, indem Sie "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" anwenden. Exportieren Sie Ihr fertiges Video einfach, um ein außergewöhnliches Onboarding-Erlebnis zu bieten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Liefern Sie personalisierte Willkommensnachrichten

Gestalten Sie inspirierende und personalisierte Willkommensvideos, die neuen Mitarbeitern das Gefühl geben, geschätzt zu werden und sich von Tag eins an auf die Zusammenarbeit im Team zu freuen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Willkommensvideos für neue Mitarbeiter verbessern?

Die KI-gestützte Plattform von HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochgradig personalisierte Willkommensvideos für neue Mitarbeiter mit anpassbaren Vorlagen und realistischen KI-Avataren zu erstellen. Dies verbessert ihr erstes Onboarding-Erlebnis erheblich und hinterlässt einen starken ersten Eindruck.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die effiziente Erstellung von Onboarding-Videos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Onboarding-Videos mit seiner fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionalität und der natürlichen Voiceover-Generierung. Dies ermöglicht eine schnelle Inhaltserstellung und vereinfacht den Prozess der Erstellung fesselnder Willkommensvideos für Mitarbeiter.

Kann HeyGen unsere Willkommensvideos für neue Mitarbeiter mit Unternehmensbranding personalisieren?

Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, nahtlos das Logo, die Farben und andere Markenelemente Ihres Unternehmens in die Willkommensvideos für Mitarbeiter zu integrieren. Sie können auch Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit und ein professionelles Erscheinungsbild hinzufügen.

Wie benutzerfreundlich ist HeyGen als Ersteller von Willkommensvideos für Mitarbeiter?

HeyGen ist darauf ausgelegt, außergewöhnlich benutzerfreundlich zu sein und bietet einen intuitiven Video-Editor, der den gesamten Prozess der Erstellung überzeugender Willkommensvideos vereinfacht. Dies gewährleistet ein reibungsloses und eindrucksvolles Onboarding-Erlebnis für alle neuen Mitarbeiter, unabhängig von ihrer technischen Expertise.

