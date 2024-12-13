Mitarbeiter-Begrüßungsvideo-Generator für ansprechendes Onboarding

Optimieren Sie das Mitarbeiter-Onboarding mit ansprechenden, AI-generierten Videos und personalisierten Inhalten unter Verwendung fortschrittlicher AI-Avatare.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges umfassendes Beispiel für ein Onboarding-Video für alle neuen Mitarbeiter, indem Sie die vielfältigen Vorlagen und Szenen von HeyGen nutzen. Das Video sollte eine professionelle und klare Ästhetik haben, die Unternehmensfarben integrieren und von einer klaren, selbstbewussten Stimme begleitet werden, die die Unternehmenswerte und erste Schritte erklärt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges personalisiertes Inhaltsstück für neue Mitarbeiter, die einer Kreativagentur beitreten, indem Sie ein individuelles Skript in ein Video umwandeln, das mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion erstellt wurde. Der visuelle und akustische Stil sollte sehr dynamisch sein, mit kreativen Übergängen, einem mitreißenden Soundtrack und einer persönlichen Nachricht, die auf ihre Rolle zugeschnitten ist, um sofortiges Engagement zu fördern.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 20-sekündiges Trainingsvideo-Segment für neue Remote-Teammitglieder, das sich auf einen einzigen wichtigen Prozess konzentriert, verstärkt durch HeyGens präzise Sprachgenerierung. Es sollte einen instruktiven, aber einladenden visuellen Stil beibehalten, mit einfachen, klaren Grafiken und einer freundlichen, ermutigenden Stimme, die sie effizient durch die Schritte führt.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Mitarbeiter-Begrüßungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und personalisierte Onboarding-Videos für Ihre neuen Mitarbeiter, um einen herzlichen Empfang und eine klare Einführung in Ihre Unternehmenskultur zu gewährleisten.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen, um Ihr Mitarbeiter-Begrüßungsvideo zu starten, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand für volle kreative Kontrolle.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Erwecken Sie Ihr Skript mit realistischen AI-Avataren und dynamischen Text-zu-Video-Fähigkeiten zum Leben, indem Sie eine personalisierte Nachricht erstellen, die bei jedem neuen Mitarbeiter Anklang findet.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit Elementen aus unserer umfangreichen Medienbibliothek oder laden Sie Ihre eigenen hoch, indem Sie das Branding Ihres Unternehmens anwenden, um ein konsistentes professionelles Erscheinungsbild zu bewahren.
4
Step 4
Generieren und teilen
Produzieren Sie hochwertige Begrüßungsvideos, komplett mit automatisch generierten Untertiteln, die bereit sind, nahtlos über alle Ihre Onboarding-Plattformen geteilt zu werden, um neue Mitarbeiter zu informieren und zu engagieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Begrüßungsnachrichten gestalten

Erstellen Sie personalisierte und inspirierende Begrüßungsvideos für neue Mitarbeiter, um ein Zugehörigkeitsgefühl zu fördern und sie für ihre bevorstehende Reise zu motivieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, personalisierte Begrüßungsvideos für Mitarbeiter zu erstellen, die herausstechen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochgradig personalisierte Begrüßungsvideos für Mitarbeiter zu erstellen, indem AI-Avatare und umfangreiche Anpassungsoptionen genutzt werden. Sie können problemlos aus professionellen Vorlagen auswählen, die einzigartigen Assets Ihrer Marke hinzufügen und Nachrichten für jeden neuen Mitarbeiter personalisieren, um eine wirklich ansprechende Einführung zu gewährleisten.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Onboarding-Videoersteller für neue Mitarbeiter?

HeyGen ist ein effektiver AI-Onboarding-Videoersteller, da es die Erstellung von ansprechenden Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter mit fortschrittlicher AI-Technologie vereinfacht. Mit Funktionen wie realistischer Sprachgenerierung und einer umfangreichen Vorlagenbibliothek können Sie schnell professionelle Trainingsvideoinhalte produzieren, ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Kann ich die AI-generierten Videos an das Branding meines Unternehmens anpassen?

Absolut! HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre AI-generierten Videos einfach mit dem Logo, den Farben und den Medien Ihres Unternehmens anzupassen. Sie können Ihre Markenidentität nahtlos in jedes Mitarbeiter-Onboarding-Video integrieren, um ein konsistentes professionelles Erscheinungsbild zu bewahren.

Wie erleichtert HeyGen die effiziente Inhaltserstellung für Onboarding-Videos?

HeyGen erleichtert die effiziente Inhaltserstellung durch seinen intuitiven Video-Editor, der eine schnelle Text-zu-Video-Konvertierung und AI-Bearbeitungsfähigkeiten ermöglicht. Sie können umfassende Onboarding-Videos schnell generieren, komplett mit automatisch generierten Untertiteln und dynamischen Szenen, um ein poliertes Endprodukt zu gewährleisten.

