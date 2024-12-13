Mitarbeiter-Walkthrough-Video-Generator für müheloses Onboarding
Revolutionieren Sie internes Training & Onboarding mit leistungsstarker Videodokumentation, die Text-zu-Video aus Skript für schnelle Inhaltserstellung nutzt.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein 2-minütiges Erklärvideo, das das vierteljährliche Update unserer internen Datenanalyseplattform detailliert beschreibt. Dieses Video richtet sich an bestehende technische Mitarbeiter und sollte dynamische Visuals aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung enthalten, gepaart mit prägnanter Text-zu-Video-Skript-Narration. Ziel ist es, neue Funktionen klar zu dokumentieren, strukturiert und informativ zu präsentieren, mit Untertiteln für Barrierefreiheit.
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Tutorial-Video, das zeigt, wie man ein technisches Support-Ticket über unser internes Portal einreicht. Dieser 'Tutorial-Videos'-Inhalt ist für alle Mitarbeiter gedacht und sollte einen einfachen, schrittweisen visuellen Ansatz mit HeyGens Vorlagen & Szenen verfolgen. Der Ton sollte eine direkte Voiceover-Generierung sein, um ein leichtes Verständnis zu gewährleisten und als effektive Videodokumentation für häufige Probleme zu dienen.
Entwickeln Sie einen 45-sekündigen 'Mitarbeiter-Walkthrough-Video-Generator', der Best Practices für die Nutzung der neuen erweiterten Suchfunktion unseres internen Kommunikationstools zeigt. Das Video ist für Teamleiter und Abteilungsmitarbeiter gedacht und sollte eine klare, professionelle visuelle Ästhetik haben, verstärkt durch HeyGens Text-zu-Video aus Skript für präzise Anweisungen und die Nutzung von Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte für verschiedene interne Plattformen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote im Training mit AI.
Verbessern Sie Mitarbeiter-Walkthroughs und interne Trainingsinhalte, um das Engagement der Lernenden und die langfristige Wissensbehaltung zu steigern.
Erstellen Sie mehr Kurse und erreichen Sie mehr Lernende weltweit.
Entwickeln Sie eine umfassende Bibliothek von Mitarbeiter-Walkthroughs und Trainingskursen, um ein globales Team effizient zu schulen und einzuarbeiten.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung technischer Walkthrough-Videos?
HeyGen vereinfacht die Videoerstellung, indem Sie Skripte in ansprechende Mitarbeiter-Walkthrough-Videos mit AI-Avataren und AI-generierten Voiceovers verwandeln können. Der intuitive Drag-and-Drop-Editor und anpassbare Videovorlagen machen die Produktion professioneller Videodokumentationen einfach und effizient, um komplexe Prozesse zu erklären.
Kann HeyGen AI-Avatare und Bildschirmaufnahmen in Tutorial-Videos integrieren?
Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, AI-Avatare nahtlos in Ihre Videos zu integrieren und so Ihre Inhalte zum Leben zu erwecken. Sie können auch Bildschirmaufnahmen nutzen, um Software oder Prozesse effektiv zu demonstrieren, was es ideal für umfassende Tutorial-Videos und Schritt-für-Schritt-Benutzeranleitungen macht.
Welche Vorteile bietet HeyGen bei der Entwicklung interner Trainings- und Onboarding-Videos?
HeyGen befähigt Teams, wirkungsvolle interne Trainings- und Onboarding-Videos schnell und einfach zu erstellen. Durch die Nutzung von AI-gestützten automatisch generierten Skripten und anpassbaren Vorlagen hilft HeyGen Organisationen, Zeit zu sparen und konsistente, hochwertige Videodokumentationen für Remote-Teams sicherzustellen.
Wie können Benutzer Videodokumentationen, die mit HeyGen erstellt wurden, anpassen?
Mit HeyGen haben Benutzer umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für ihre Videodokumentationen. Sie können aus verschiedenen anpassbaren Videovorlagen wählen, das Logo und die Farben Ihrer Marke hinzufügen, Animationen integrieren und automatisch generierte Untertitel einfügen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte für jedes Publikum poliert und zugänglich sind.