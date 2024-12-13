Mitarbeiter-Walkthrough-Video-Generator für müheloses Onboarding

Revolutionieren Sie internes Training & Onboarding mit leistungsstarker Videodokumentation, die Text-zu-Video aus Skript für schnelle Inhaltserstellung nutzt.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das als 'Mitarbeiter-Walkthrough-Video-Generator' für unser internes CRM-System dient. Der visuelle Stil sollte modern und professionell sein und HeyGens AI-Avatare nutzen, um Benutzer durch die Oberfläche zu führen. Der Ton wird durch klare, ansprechende Voiceover-Generierung unterstützt, damit neue Teammitglieder die Kernfunktionen und den Workflow des Systems schnell verstehen.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 2-minütiges Erklärvideo, das das vierteljährliche Update unserer internen Datenanalyseplattform detailliert beschreibt. Dieses Video richtet sich an bestehende technische Mitarbeiter und sollte dynamische Visuals aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung enthalten, gepaart mit prägnanter Text-zu-Video-Skript-Narration. Ziel ist es, neue Funktionen klar zu dokumentieren, strukturiert und informativ zu präsentieren, mit Untertiteln für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Tutorial-Video, das zeigt, wie man ein technisches Support-Ticket über unser internes Portal einreicht. Dieser 'Tutorial-Videos'-Inhalt ist für alle Mitarbeiter gedacht und sollte einen einfachen, schrittweisen visuellen Ansatz mit HeyGens Vorlagen & Szenen verfolgen. Der Ton sollte eine direkte Voiceover-Generierung sein, um ein leichtes Verständnis zu gewährleisten und als effektive Videodokumentation für häufige Probleme zu dienen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie einen 45-sekündigen 'Mitarbeiter-Walkthrough-Video-Generator', der Best Practices für die Nutzung der neuen erweiterten Suchfunktion unseres internen Kommunikationstools zeigt. Das Video ist für Teamleiter und Abteilungsmitarbeiter gedacht und sollte eine klare, professionelle visuelle Ästhetik haben, verstärkt durch HeyGens Text-zu-Video aus Skript für präzise Anweisungen und die Nutzung von Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte für verschiedene interne Plattformen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Mitarbeiter-Walkthrough-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Mitarbeiter-Walkthroughs, Onboarding-Videos und Videodokumentationen mit AI-gestützten Tools, die das Training für Ihr Team optimieren.

1
Step 1
Nehmen Sie Ihr Walkthrough auf
Erfassen Sie wesentliche Schritte und Prozesse direkt von Ihrem Bildschirm mit der integrierten Bildschirmaufnahmefunktion, die die Grundlage Ihres Walkthrough-Videos bildet.
2
Step 2
Fügen Sie AI-Avatare hinzu
Wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihr Walkthrough zu erzählen, und bieten Sie einen professionellen und ansprechenden Präsentator, der komplexe Anweisungen für Ihre Mitarbeiter klärt.
3
Step 3
Generieren Sie AI-Voiceovers
Nutzen Sie AI-generierte Voiceovers, um eine klare, professionelle Erzählung zu bieten, die sicherstellt, dass jede Anweisung in Ihrem Mitarbeiter-Walkthrough klar artikuliert wird.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Exportieren Sie Ihr fertiges Walkthrough-Video mühelos in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für nahtloses Teilen über interne Plattformen und mit Remote-Teams.

Anwendungsfälle

Erstellen Sie ansprechende Walkthroughs, die nicht nur anleiten, sondern auch Mitarbeiter inspirieren und die positive Einführung neuer Prozesse und Tools fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung technischer Walkthrough-Videos?

HeyGen vereinfacht die Videoerstellung, indem Sie Skripte in ansprechende Mitarbeiter-Walkthrough-Videos mit AI-Avataren und AI-generierten Voiceovers verwandeln können. Der intuitive Drag-and-Drop-Editor und anpassbare Videovorlagen machen die Produktion professioneller Videodokumentationen einfach und effizient, um komplexe Prozesse zu erklären.

Kann HeyGen AI-Avatare und Bildschirmaufnahmen in Tutorial-Videos integrieren?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, AI-Avatare nahtlos in Ihre Videos zu integrieren und so Ihre Inhalte zum Leben zu erwecken. Sie können auch Bildschirmaufnahmen nutzen, um Software oder Prozesse effektiv zu demonstrieren, was es ideal für umfassende Tutorial-Videos und Schritt-für-Schritt-Benutzeranleitungen macht.

Welche Vorteile bietet HeyGen bei der Entwicklung interner Trainings- und Onboarding-Videos?

HeyGen befähigt Teams, wirkungsvolle interne Trainings- und Onboarding-Videos schnell und einfach zu erstellen. Durch die Nutzung von AI-gestützten automatisch generierten Skripten und anpassbaren Vorlagen hilft HeyGen Organisationen, Zeit zu sparen und konsistente, hochwertige Videodokumentationen für Remote-Teams sicherzustellen.

Wie können Benutzer Videodokumentationen, die mit HeyGen erstellt wurden, anpassen?

Mit HeyGen haben Benutzer umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für ihre Videodokumentationen. Sie können aus verschiedenen anpassbaren Videovorlagen wählen, das Logo und die Farben Ihrer Marke hinzufügen, Animationen integrieren und automatisch generierte Untertitel einfügen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte für jedes Publikum poliert und zugänglich sind.

