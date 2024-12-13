Mitarbeiter-Video-Tool: Erstellen Sie ansprechende Schulungs- & Onboarding-Videos
Transformieren Sie Ihre L&D-Programme mit professionellen Mitarbeiter-Videos. Nutzen Sie AI-Avatare, um Engagement und Wissensspeicherung zu steigern.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein dynamisches 45-sekündiges Marketing-Promo für Vertriebsprofis und Marketingteams, indem Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion und anpassbare Vorlagen & Szenen nutzen. Das Video sollte einen modernen, sauberen grafischen Stil mit einem energetischen Voiceover und mitreißender Musik annehmen, um neue Produktmerkmale hervorzuheben und als effektives Business-Video-Tool zu dienen.
Produzieren Sie ein lebendiges 30-sekündiges Erklärvideo für Social-Media-Konten, das potenzielle Kunden mit auffälligen, markengerechten Visuals anspricht. Integrieren Sie Medienbibliothek-/Stock-Unterstützung für überzeugende Bilder und sorgen Sie für eine optimale Präsentation über Plattformen hinweg, indem Sie Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis verwenden, ergänzt durch ein prägnantes Voiceover und trendige Musik.
Entwickeln Sie ein informatives 60-sekündiges Video für HR-Abteilungen und L&D-Manager, das sich auf eine neue Unternehmensrichtlinie oder ein Schulungsmodul konzentriert. Dieses Video sollte einen eleganten, zugänglichen visuellen Stil mit einem professionellen Voiceover und ruhiger Hintergrundmusik aufweisen, indem HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Fähigkeit für effiziente Inhaltserstellung und Untertitel/Untertitel für Barrierefreiheit genutzt werden, um die AI-gestützte Videoproduktion für L&D-Programme zu verbessern.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erweitern Sie Lern- & Entwicklungsprogramme.
Ermöglichen Sie Ihrem HR-Team, schnell vielfältige Schulungsinhalte für alle Mitarbeiter zu produzieren, um Wissensaustausch und Kompetenzentwicklung zu fördern.
Verbessern Sie Mitarbeiterschulung & -bindung.
Nutzen Sie AI-gestützte Videoproduktion, um interaktive und einprägsame Schulungsmaterialien zu erstellen, die das Mitarbeiterengagement und die Wissensspeicherung erheblich verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen meinen AI-gestützten Videoproduktionsprozess verbessern?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gestützte Tools, um die Videoproduktion zu vereinfachen, sodass Sie schnell professionelle Videos aus Text oder Eingaben erstellen können. Unsere Plattform fungiert als leistungsstarkes Video-Tool, das Ihren kreativen Workflow und Ihre Multimedia-Erstellungsbemühungen optimiert.
Welche kreativen Optionen bietet HeyGen für animierte Geschäftsvideos?
HeyGen bietet eine breite Palette von AI-Avataren und Animationstools, die es Ihnen ermöglichen, ansprechende und animierte Geschäftsvideos ohne komplexe Software zu erstellen. Sie können Videos einfach aus Eingaben generieren und jeden Aspekt für einzigartiges Video-Storytelling anpassen.
Bietet HeyGen Ressourcen, um schnell Geschäftsvideos zu erstellen?
Ja, HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek professioneller Vorlagen und umfangreiche Stock-Medien, um Ihre Bedürfnisse bei der Erstellung von Geschäftsvideos zu beschleunigen. Dies ermöglicht die schnelle Produktion hochwertiger Inhalte wie Erklärvideos und Marketing-Promos.
Wie unterstützt HeyGen die Markenkonsistenz in kreativen Videoprojekten?
HeyGen stellt sicher, dass Ihre kreativen Videoprojekte mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen, indem umfassende Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farbpaletten, bereitgestellt werden. Dies hilft Ihnen, das einzigartige Erscheinungsbild Ihrer Marke in all Ihren Videoinhalten zu bewahren.