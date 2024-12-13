Mitarbeiter-Video-Tool: Erstellen Sie ansprechende Schulungs- & Onboarding-Videos

Transformieren Sie Ihre L&D-Programme mit professionellen Mitarbeiter-Videos. Nutzen Sie AI-Avatare, um Engagement und Wissensspeicherung zu steigern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein dynamisches 45-sekündiges Marketing-Promo für Vertriebsprofis und Marketingteams, indem Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion und anpassbare Vorlagen & Szenen nutzen. Das Video sollte einen modernen, sauberen grafischen Stil mit einem energetischen Voiceover und mitreißender Musik annehmen, um neue Produktmerkmale hervorzuheben und als effektives Business-Video-Tool zu dienen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein lebendiges 30-sekündiges Erklärvideo für Social-Media-Konten, das potenzielle Kunden mit auffälligen, markengerechten Visuals anspricht. Integrieren Sie Medienbibliothek-/Stock-Unterstützung für überzeugende Bilder und sorgen Sie für eine optimale Präsentation über Plattformen hinweg, indem Sie Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis verwenden, ergänzt durch ein prägnantes Voiceover und trendige Musik.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein informatives 60-sekündiges Video für HR-Abteilungen und L&D-Manager, das sich auf eine neue Unternehmensrichtlinie oder ein Schulungsmodul konzentriert. Dieses Video sollte einen eleganten, zugänglichen visuellen Stil mit einem professionellen Voiceover und ruhiger Hintergrundmusik aufweisen, indem HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Fähigkeit für effiziente Inhaltserstellung und Untertitel/Untertitel für Barrierefreiheit genutzt werden, um die AI-gestützte Videoproduktion für L&D-Programme zu verbessern.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie das Mitarbeiter-Video-Tool funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und professionelle Mitarbeiter-Videos für Schulung, Onboarding und interne Kommunikation mit AI-gestützten Tools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video
Starten Sie Ihr Projekt, indem Sie aus einer Reihe professioneller Vorlagen wählen, die für verschiedene geschäftliche Bedürfnisse entwickelt wurden, und legen Sie damit den Grundstein für Ihr Mitarbeiter-Video.
2
Step 2
Fügen Sie AI-Avatare hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie AI-Avatare hinzufügen, die Ihr Skript präsentieren, und so einen konsistenten und ansprechenden Moderator für Ihre Mitarbeiterinhalte bieten.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Wenden Sie die einzigartigen Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens an, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farbschemata, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild in all Ihren Mitarbeiter-Videos zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Sobald Ihre Videoproduktion für die Arbeit abgeschlossen ist, exportieren Sie es einfach im gewünschten Seitenverhältnis und Format, bereit für nahtloses Teilen über interne Kommunikationskanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie Mitarbeiter-Moral & Kommunikation

Erstellen Sie inspirierende und personalisierte Videos, um Erfolge zu feiern, die Unternehmensvision zu teilen und Ihr Team auszurichten, um eine positive Arbeitsplatzkultur zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meinen AI-gestützten Videoproduktionsprozess verbessern?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gestützte Tools, um die Videoproduktion zu vereinfachen, sodass Sie schnell professionelle Videos aus Text oder Eingaben erstellen können. Unsere Plattform fungiert als leistungsstarkes Video-Tool, das Ihren kreativen Workflow und Ihre Multimedia-Erstellungsbemühungen optimiert.

Welche kreativen Optionen bietet HeyGen für animierte Geschäftsvideos?

HeyGen bietet eine breite Palette von AI-Avataren und Animationstools, die es Ihnen ermöglichen, ansprechende und animierte Geschäftsvideos ohne komplexe Software zu erstellen. Sie können Videos einfach aus Eingaben generieren und jeden Aspekt für einzigartiges Video-Storytelling anpassen.

Bietet HeyGen Ressourcen, um schnell Geschäftsvideos zu erstellen?

Ja, HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek professioneller Vorlagen und umfangreiche Stock-Medien, um Ihre Bedürfnisse bei der Erstellung von Geschäftsvideos zu beschleunigen. Dies ermöglicht die schnelle Produktion hochwertiger Inhalte wie Erklärvideos und Marketing-Promos.

Wie unterstützt HeyGen die Markenkonsistenz in kreativen Videoprojekten?

HeyGen stellt sicher, dass Ihre kreativen Videoprojekte mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen, indem umfassende Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farbpaletten, bereitgestellt werden. Dies hilft Ihnen, das einzigartige Erscheinungsbild Ihrer Marke in all Ihren Videoinhalten zu bewahren.

