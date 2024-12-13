Mitarbeiter-Weiterbildung Video Maker: Teamfähigkeiten mit AI verbessern

Erstellen Sie ansprechende Schulungsvideos für die Mitarbeiterentwicklung, indem Sie leistungsstarke AI-Avatare nutzen, um Ihr Team zu fesseln.

Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video für neue Mitarbeiter, das eine schnelle Einführung in die Kernwerte des Unternehmens und die anfänglichen Verantwortlichkeiten bietet und die schnelle Weiterbildung der Mitarbeiter betont. Der visuelle Stil sollte modern und einladend sein, mit klaren Grafiken und einer freundlichen, ermutigenden Stimme, die leicht mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript generiert werden kann, um die Inhaltserstellung zu optimieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Mikrolernsegment für erfahrene Teammitglieder, das den Wissensaustausch für ein neues Software-Update erleichtert. Dieses Video sollte einen lebendigen, ansprechenden animierten visuellen Stil verwenden, ergänzt durch eine prägnante, professionelle Stimme, die von einem AI-Avatar geliefert wird, um konsistente und zugängliche Präsentationen für schnelles Lernen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein aufschlussreiches 45-Sekunden-Video für L&D-Teams, das bewährte Praktiken zur Erstellung ansprechender Schulungsmodule demonstriert, die die Mitarbeiterentwicklung fördern. Die Ästhetik sollte schlank und im Infografik-Stil sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik und klaren, automatisch generierten Untertiteln, um die Zugänglichkeit und Informationsspeicherung zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives 90-Sekunden-Trainingsvideo für aktuelle Mitarbeiter zu einem aktualisierten technischen Verfahren, das die wichtigsten Schritte für eine effektive Mitarbeiterentwicklung und Weiterbildung hervorhebt. Der visuelle Ansatz sollte klar und instruktiv sein, möglicherweise mit Bildschirmaufnahmen, unterstützt von einer präzisen professionellen Stimme, unter Verwendung von HeyGens Vorlagen und Szenen für eine effiziente und polierte Produktion.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Mitarbeiter-Weiterbildung Video Maker funktioniert

Entwickeln Sie schnell ansprechende Schulungsvideos mit AI-gestützten Tools und verwandeln Sie Ihre Lern- und Entwicklungsinitiativen in dynamische Erlebnisse für das Mitarbeiterwachstum.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Fügen Sie Ihre Schulungsinhalte oder Lernziele direkt in die Plattform ein, um ein umfassendes Videoskript zu generieren, indem Sie unsere Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript für eine effiziente Inhaltserstellung nutzen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Moderator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Weiterbildungsmodule zu präsentieren. Passen Sie deren Erscheinungsbild und Stimme an den Ton Ihrer Marke an, um eine konsistente und professionelle Präsentation zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie Stimme und visuelle Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit professionellen Sprachaufnahmen, die leicht aus Ihrem Skript generiert werden können. Ergänzen Sie Ihre Inhalte mit visuellen Elementen und Hintergrundmusik, um Ihre Schulung fesselnd zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen
Rendern Sie Ihr fertiges Weiterbildungsvideo in verschiedenen Seitenverhältnissen und Auflösungen. Laden Sie es einfach herunter und stellen Sie es über Ihre Lernmanagementsysteme oder internen Kommunikationskanäle bereit, um nahtlosen Wissensaustausch zu ermöglichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Soft Skills & Führung entwickeln

.

Erstellen Sie inspirierende Videoinhalte für die Führungskräfteentwicklung, Teambildung und Programme zur Verbesserung der Soft Skills.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Mitarbeiterentwicklung und Weiterbildungsprogramme verbessern?

HeyGen ermöglicht es L&D-Teams, ansprechende Schulungsvideos für die Mitarbeiterentwicklung und Weiterbildung zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und natürliche Sprachgenerierung, um professionellen Mikrolerninhalt zu produzieren, der effektives Lernen und Entwicklung fördert.

Was macht HeyGen zu einem effizienten AI-Video-Generator für Schulungsinhalte?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Schulungsvideos mit seinem leistungsstarken AI-Video-Generator. Konvertieren Sie Text-zu-Video aus Skripten und generieren Sie schnell Sprachaufnahmen, indem Sie eine umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen nutzen, um Ihren Produktionsprozess für den Wissensaustausch zu optimieren.

Kann HeyGen helfen, ansprechende Schulungsvideos für das Onboarding zu erstellen?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, L&D-Teams bei der Produktion hochgradig ansprechender Schulungsvideos für das Onboarding zu unterstützen. Verwenden Sie realistische AI-Avatare und fügen Sie leicht Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit zu verbessern und effektiven Wissensaustausch zu fördern.

Unterstützt HeyGen das Branding für Unternehmensschulungsmaterialien?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsvideos mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen. Passen Sie Elemente wie Logos und Markenfarben an und nutzen Sie professionell gestaltete Videovorlagen, um ein konsistentes Erscheinungsbild in all Ihren Weiterbildungsinhalten zu gewährleisten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo