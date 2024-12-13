Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein überzeugendes 1-minütiges Erklärvideo, das auf neue Mitarbeiter zugeschnitten ist und sie effektiv durch die erste Einrichtung und grundlegende Navigation eines komplexen neuen CRM-Systems führt. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit Bildschirmdemonstrationen und einem freundlichen, professionellen AI-Avatar, der die Anweisungen liefert, um eine einladende und klare Einführung in das Onboarding der Mitarbeiter zu gewährleisten.

