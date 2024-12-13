Mitarbeiter-Update-Video-Maker: Verbessern Sie Ihre interne Kommunikation

Binden Sie Ihr Team mühelos ein. Nutzen Sie AI-Avatare, um jede Nachricht zu personalisieren und unternehmensweite Updates zu optimieren.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das in einem warmen, freundlichen und einladenden Ton gestaltet ist, mit visuell ansprechenden Szenen, schnellen Schnitten und eingeblendeten Texten, unterstützt von sanfter, inspirierender Musik, und nutzen Sie die umfangreichen Vorlagen und Szenen von HeyGen, um die wichtigsten Unternehmenswerte effektiv vorzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Schulungsvideo für die Marketingabteilung, das sich auf eine neue Softwarefunktion konzentriert und in einem informativen, prägnanten und handlungsorientierten visuellen Stil gehalten ist, mit klarer Sprachübertragung und wichtigen eingeblendeten Texten, die allen Zuschauern durch die automatischen Untertitel von HeyGen zugänglich gemacht werden.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 20-sekündiges Video zur Unternehmenskultur für interne Teams, das einen kürzlich erreichten Projektmeilenstein feiert, mit einem enthusiastischen, feierlichen und visuell dynamischen Ästhetik, lebendigen Farben und schnellen Übergängen, begleitet von spielerischer, aufmunternder Musik, alles effizient aus einem einfachen Skript erstellt mit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Mitarbeiter-Update-Video-Maker funktioniert

Optimieren Sie Ihre interne Kommunikation mit AI-gestützter Videoproduktion. Erstellen Sie mühelos ansprechende Mitarbeiter-Updates, Ankündigungen und Schulungsmaterialien.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Video-Vorlagen, die für die interne Kommunikation entwickelt wurden. Dies bietet eine strukturierte Grundlage für Ihr Mitarbeiter-Update und hilft Ihnen, schnell zu starten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte mit AI-Avataren hinzu
Geben Sie Ihren Text ein, und unsere AI-Avatare werden Ihre Nachricht vortragen. Bereichern Sie Ihr Update weiter mit benutzerdefinierten Bildern, Videos und Stock-Medien aus unserer umfangreichen Bibliothek, um Ihre interne Nachricht zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Wenden Sie das Branding Ihres Unternehmens an
Bewahren Sie ein konsistentes Unternehmensimage, indem Sie unsere Branding-Kontrollen nutzen. Wenden Sie mühelos Ihre Logos, spezifische Farben und genehmigte Schriftarten an, um sicherzustellen, dass jedes Mitarbeiter-Update Ihre Unternehmensidentität widerspiegelt.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video mit professionellem Voiceover
Erstellen Sie Ihr finales Mitarbeiter-Update-Video, komplett mit hochwertiger Voiceover-Generierung und automatisch hinzugefügten Untertiteln. Exportieren Sie Ihr poliertes Video in verschiedenen Formaten, bereit für die sofortige Verteilung über alle internen Kanäle.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Liefern Sie ansprechende Unternehmensupdates

Erstellen Sie wirkungsvolle unternehmensweite Ankündigungen und kulturelle Videos, die Mitarbeiter inspirieren und informieren, und fördern Sie ein verbundenes und positives Arbeitsumfeld.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die kreative Videoproduktion mit AI?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der die kreative Videoproduktion vereinfacht. Durch den Einsatz von AI-Avataren und leistungsstarker Text-zu-Video-Technologie verwandelt es Ihre Skripte mühelos in überzeugende Videos und fungiert als Ihr persönlicher kreativer Motor.

Kann ich Videos, die mit HeyGen erstellt wurden, an meine Markenidentität anpassen?

Absolut! HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die eine vollständige Anpassung Ihrer Videos mit Firmenlogos, Farben und Schriftarten ermöglichen. Nutzen Sie unsere vielfältigen Video-Vorlagen und die umfangreiche Stock-Medienbibliothek, um perfekt zum ästhetischen Erscheinungsbild Ihrer Marke zu passen.

Was macht HeyGen zu einem effizienten Video-Maker für Mitarbeiter-Updates in der internen Kommunikation?

HeyGen überzeugt als Video-Maker für Mitarbeiter-Updates, indem es gebrauchsfertige Video-Vorlagen und AI-Avatare bereitstellt, die interne Kommunikation schnell und konsistent machen. Dies befähigt Teams, Inhalte in professioneller Qualität für Mitarbeiter-Onboarding und Unternehmensupdates ohne umfangreiche Videobearbeitung zu produzieren.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen über die grundlegende Videobearbeitung hinaus für fesselndes Storytelling?

HeyGen ermöglicht fesselndes Video-Storytelling mit einer Reihe kreativer Funktionen. Nutzen Sie unsere AI-Skriptunterstützung, generieren Sie dynamische Voiceovers und bereichern Sie Ihre Erzählungen mit Animationseffekten und Übergängen, alles integriert in eine reichhaltige Stock-Medienbibliothek.

