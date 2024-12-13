Mitarbeiter-Schulungsportal: Lernen fördern

Optimieren Sie das Onboarding und Online-Training. Erstellen Sie ansprechende Videos mit AI-Avataren für eine konsistente Mitarbeiterentwicklung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Video, das die Effizienz der Content-Erstellung mit AI für Lern- und Entwicklungsteams demonstriert. Dieses Video richtet sich an L&D-Manager und Content-Ersteller und sollte professionelle, saubere Grafiken sowie eine klare, autoritative Stimme enthalten. Heben Sie hervor, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten, kombiniert mit sofort verfügbaren Vorlagen und Szenen, die Erstellung ansprechender Online-Schulungsmodule vereinfacht und komplexe Skripte mühelos in polierte Videoinhalte verwandelt.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video, das zeigt, wie ein Mitarbeiter-Schulungsportal als zugängliche Videobibliothek für alle Mitarbeiter dienen kann. Dieses Video richtet sich an bestehende Mitarbeiter, die schnelle Informationen suchen, und Teamleiter und verwendet moderne, benutzerfreundliche Schnittstellendemonstrationen mit einer ruhigen, instruktiven Stimme. Betonen Sie, wie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion Inklusivität gewährleistet und wie das Ändern des Seitenverhältnisses und Exporte es ermöglichen, Inhalte nahtlos auf verschiedenen Geräten innerhalb eines umfassenden Wissens- und Wikisystems anzusehen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video, das die Anpassungsoptionen innerhalb eines Unternehmens-LMS zeigt und die benutzerfreundliche Oberfläche einer Mitarbeiter-Schulungsplattform hervorhebt. Dieses Video richtet sich an Geschäftsinhaber und IT-Administratoren, die Lösungen evaluieren, und erfordert elegante, anpassbare Visuals sowie eine selbstbewusste, professionelle Erzählung. Veranschaulichen Sie, wie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und flexible Vorlagen und Szenen Organisationen befähigen, ihre Schulungsinhalte zu branden, um sicherzustellen, dass sie perfekt mit ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen und das gesamte Lernerlebnis für ihre Mitarbeiter verbessern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Mitarbeiter-Schulungsportal funktioniert

Liefern Sie effizient ansprechendes Online-Training, optimieren Sie Lernen und Entwicklung und verfolgen Sie den Fortschritt der Mitarbeiter mit einer leistungsstarken Videoplattform für Ihr Team.

1
Step 1
Erstellen Sie ansprechende Inhalte
Erstellen Sie schnell neue Schulungsvideos aus Skripten mit AI oder laden Sie Ihre vorhandenen Videos und Bildschirmaufnahmen hoch, um eine umfassende Mitarbeiterschulungsvideobibliothek aufzubauen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Markenidentität hinzu
Passen Sie Ihr Schulungsportal mit den Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farbschemata, um ein kohärentes und professionelles Online-Trainingserlebnis zu gewährleisten.
3
Step 3
Wählen Sie Schulungsmodule aus
Organisieren Sie Ihre Videoinhalte in Kurse und weisen Sie sie Mitarbeitern zu, dann testen und verfolgen Sie einfach die Abschlussraten aller Teilnehmer innerhalb der Plattform.
4
Step 4
Wählen Sie intelligente Funktionen
Befähigen Sie Ihre Mitarbeiter mit fortschrittlichen Funktionen wie AI-Suche, die es ihnen ermöglicht, schnell spezifische Informationen innerhalb der Videoinhalte zu finden und den Wissenstransfer zu verbessern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Themen klären

Verwandeln Sie schwierige Konzepte in leicht verständliche Videoinhalte, um komplexe Themen verständlicher zu machen und die allgemeinen Lernergebnisse für Mitarbeiter zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Mitarbeiterschulungsvideos?

HeyGen ermöglicht es Organisationen, schnell ansprechende Mitarbeiterschulungsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen. Die benutzerfreundliche Oberfläche vereinfacht den Prozess der Erstellung professioneller Inhalte für Onboarding und kontinuierliche Lern- und Entwicklungsinitiativen.

Kann HeyGen helfen, unsere Unternehmensschulungsplattform anzupassen und zu branden?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo und Ihre Farben in alle Ihre Mitarbeiterschulungsinhalte zu integrieren. Sie können Vorlagen und Szenen nutzen, um ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild in Ihrer Videobibliothek zu gewährleisten.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Online-Schulungsinhalten?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Skripte in dynamische Videos mit realistischen AI-Avataren und hochwertigen Voiceovers zu verwandeln. Dies rationalisiert die Produktion von Online-Schulungsmaterialien erheblich und ermöglicht eine effiziente Inhaltserstellung und globale Zugänglichkeit durch automatisierte Untertitel.

Ist HeyGen geeignet, um eine umfassende Videobibliothek für Mitarbeiterlernen und -entwicklung aufzubauen?

Absolut. HeyGen bietet Werkzeuge zur Erstellung, Organisation und zum Exportieren verschiedener Videoformate, was es zu einer idealen Videoplattform für den Aufbau einer umfassenden Mitarbeiterschulungsvideobibliothek macht. Dies unterstützt Ihre Lern- und Entwicklungsziele, indem wertvolle Wissens- und Online-Schulungsressourcen zentralisiert werden.

