Mitarbeiterschulungsvideo-Ersteller: Erstellen Sie schnell ansprechende Inhalte
Erstellen Sie schnell ansprechende Mitarbeiterschulungsvideos, die die Bindung fördern. Unsere Plattform nutzt leistungsstarke KI-Avatare, um die Produktion für L&D-Teams zu vereinfachen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Compliance-Schulungsvideo für alle Mitarbeiter, das wichtige Informationen in einer formellen, aber leicht verständlichen Weise präsentiert. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, unter Verwendung von HeyGens Vorlagen und Szenen für die Struktur, mit klaren Untertiteln und einer selbstbewussten Sprachsynthese aus einem Text-zu-Video-Skript, um Genauigkeit in Schulungsvideos zu gewährleisten.
Gestalten Sie ein 2-minütiges How-to-Schulungsvideo für Mitarbeiter, das den Prozess der Spesenabrechnung erklärt, mit dem Ziel einer hochinformativen und detaillierten Präsentation. Der visuelle Stil sollte direkt und klar sein, wobei ein KI-Avatar jeden Schritt mit präziser Sprachsynthese durchgeht, um die oft komplexe Aufgabe einfach und leicht verständlich zu machen.
Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges Verkaufsförderungsvideo für Verkaufsteams, um die wichtigsten Merkmale eines neuen Produkts hervorzuheben und Begeisterung und Vertrauen zu fördern. Der visuelle Stil sollte dynamisch und modern sein, unter Verwendung verschiedener Elemente aus der Medienbibliothek und einer überzeugenden Sprachsynthese aus einem Skript, um ansprechende Schulungsvideos zu erstellen, die sich leicht über verschiedene Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten konvertieren lassen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie mehr Schulungskurse.
Entwickeln und liefern Sie effizient umfangreiche Schulungskurse an eine globale Belegschaft und erweitern Sie die Lernmöglichkeiten für alle Mitarbeiter.
Steigern Sie das Engagement bei Mitarbeiterschulungen.
Nutzen Sie KI, um hochgradig ansprechende Schulungsvideos zu produzieren, die die Aufmerksamkeit fesseln und die Wissensspeicherung Ihrer Mitarbeiter erheblich verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Mitarbeiterschulungsvideos?
HeyGen ist eine KI-Video-Plattform, die als intuitiver Ersteller von Mitarbeiterschulungsvideos konzipiert ist. Sie ermöglicht es Ihnen, professionelle Schulungsvideos effizient mit KI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen, was den Produktionsprozess für L&D-Teams erheblich vereinfacht.
Kann HeyGen ansprechende Schulungsvideos mit KI-Avataren und Sprachsynthese erstellen?
Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochgradig ansprechende Schulungsvideos zu erstellen, indem realistische KI-Avatare und natürliche KI-Sprachsynthese genutzt werden. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte Aufmerksamkeit erregen und wichtige Informationen effektiv kommunizieren, wodurch Ihre Schulungen wirkungsvoller werden.
Welche Arten von Schulungsvideos kann ich mit HeyGens KI-Video-Plattform erstellen?
HeyGen ist eine vielseitige Schulungsvideo-Software, die sich perfekt für eine Vielzahl von Inhalten eignet, einschließlich Mitarbeiter-Onboarding, Verkaufsförderung, Compliance-Schulungen und detaillierte How-to-Schulungsvideos. Unsere Plattform bietet verschiedene Vorlagen und KI-Tools, um den unterschiedlichen Lernbedürfnissen von Organisationen gerecht zu werden.
Bietet HeyGen Funktionen zur Verbesserung der Professionalität von Schulungsvideos?
Ja, HeyGen bietet robuste Funktionen, um die Qualität Ihrer Schulungsvideos zu steigern. Sie können automatische Untertitel für Barrierefreiheit hinzufügen, Branding-Kontrollen nutzen, um die visuelle Identität Ihres Unternehmens zu wahren, und sogar Bildschirmaufnahmen für umfassende technische Tutorials integrieren.