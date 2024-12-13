Mitarbeiterschulungsvideo-Generator für L&D-Teams

Erstellen Sie professionelle, ansprechende Schulungsvideos mit KI-Avataren, um das Lernen zu fördern und Kosten zu senken.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Compliance-Training-Video für alle Mitarbeiter des Unternehmens, das neue Datenschutzbestimmungen umreißt. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und klar sein, mit sauberen Animationen und einer autoritativen KI-Stimme, die Klarheit ohne übermäßige Förmlichkeit gewährleistet. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um komplexe juristische Texte in leicht verständliche visuelle Inhalte zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 60-sekündiges technisches Schulungsvideo für das Softwareentwicklungsteam, das die neuen Funktionen unseres internen Projektmanagement-Tools demonstriert. Der Stil sollte sehr informativ und klar sein, mit präzisen Bildschirmaufnahmen, ergänzt durch integrierte Untertitel für Barrierefreiheit und eine ruhige, leitende Stimme. Dieses Video wird HeyGens Untertitel-Funktion effektiv nutzen, um wichtige Interface-Elemente und Schritte hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges internes Ankündigungsvideo für alle Mitarbeiter, das einen kürzlich erreichten Unternehmensmeilenstein feiert. Der visuelle Stil muss dynamisch und feierlich sein, perfekt abgestimmt auf das Unternehmensbranding durch die Verwendung vorgefertigter Vorlagen, begleitet von aufmunternder Hintergrundmusik. Diese Produktion wird die Benutzerfreundlichkeit von HeyGens Vorlagen- und Szenenfunktion demonstrieren, um schnell polierte Inhalte zu erstellen, mit der Option, das Seitenverhältnis für verschiedene interne Plattformen anzupassen und zu exportieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Mitarbeiterschulungsvideo-Generatoren funktionieren

Erstellen Sie effizient professionelle Schulungsvideos, die Ihre Mitarbeiter ansprechen und das Onboarding sowie die Kompetenzentwicklung optimieren.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Video aus Text
Beginnen Sie damit, Ihre Schulungsinhalte in ansprechende visuelle Darstellungen zu verwandeln. Fügen Sie Ihr Skript oder Ihren Text direkt in den Generator ein, und er wird es mithilfe der Text-zu-Video-Funktion in ein dynamisches Video umwandeln.
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente und Avatare
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie aus einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen wählen und KI-Avatare hinzufügen, um Ihre Informationen klar zu präsentieren. Dies erweckt Ihre Mitarbeiterschulungsvideos zum Leben.
Step 3
Erzeugen Sie professionelle Sprachübertragungen und Untertitel
Sorgen Sie für Barrierefreiheit und Klarheit mit professionellen KI-Sprachübertragungen und integrierten Untertiteln. Dies macht Ihre Schulungsinhalte für alle Mitarbeiter zugänglich.
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Schulungsvideos
Schließen Sie Ihr Projekt ab, indem Sie Ihre hochwertigen Schulungsvideos in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren. Teilen Sie sie mühelos über Ihre Lernplattformen oder internen Kommunikationskanäle, um professionelle Schulungsvideos leicht verfügbar zu machen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende motivierende Inhalte

Erstellen Sie mühelos inspirierende und motivierende Videos, die eine positive Unternehmenskultur fördern und die Entwicklung von Soft Skills innerhalb der Belegschaft verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Mitarbeiterschulungsvideos helfen?

HeyGens KI-Videogenerator ermöglicht es L&D-Teams, professionelle Schulungsvideos mit anpassbaren Vorlagen und realistischen KI-Avataren zu erstellen. Dies vereinfacht den Prozess der Erstellung ansprechender Inhalte, indem Texte in dynamische visuelle Erlebnisse für die Mitarbeiterschulung verwandelt werden.

Welche Rolle spielen KI-Avatare in der effektiven Mitarbeiterschulung?

HeyGens KI-Avatare bieten eine konsistente und professionelle Präsenz auf dem Bildschirm für alle Ihre Mitarbeiterschulungsvideos. Sie können mehrsprachige Videos mit KI-Sprachübertragungen liefern, die Klarheit gewährleisten und das Unternehmensbranding über diverse Teams hinweg für verschiedene Schulungstypen verstärken.

Kann HeyGen als Mitarbeiterschulungsvideo-Generator für Compliance- und technische Schulungen verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist als leistungsstarker Mitarbeiterschulungsvideo-Generator konzipiert, der für verschiedene Bedürfnisse geeignet ist, einschließlich Compliance- und technischer Schulungen. Es ermöglicht L&D-Teams, mühelos professionelle Schulungsvideos zu erstellen und die Produktionszeit und den Aufwand erheblich zu reduzieren.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Schulungsvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsvideos mit der visuellen Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Sie können Ihr Logo, Ihre Markenfarben einfügen und anpassbare Vorlagen verwenden, um ein konsistentes Unternehmensbranding in all Ihren Schulungsmaterialien zu gewährleisten.

