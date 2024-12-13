Video-Generator für Mitarbeitererfolge: Moral & Anerkennung steigern

Verwandeln Sie Ihre HR-Kommunikation. Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Erfolgsgeschichten und Anerkennungsvideos für Mitarbeiter mit den AI-Avataren von HeyGen.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 90-sekündiges internes Video für neue und bestehende Mitarbeiter, das als Mitarbeiterbindungs-Video die Unternehmenskultur feiert. Verwenden Sie einen modernen und dynamischen visuellen Stil, der verschiedene Abteilungen und Initiativen durch diverse AI-Avatare zeigt, die in virtuellen Büroumgebungen interagieren. Das Video sollte eine freundliche und einladende Stimme haben, die erklärt, wie gemeinsame Werte und Teamgeist zum Gesamterfolg beitragen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 45-sekündiges inspirierendes Video für das Management und Teamleiter, das zur Erstellung weiterer Anerkennungsvideos zur Steigerung der Team-Moral ermutigt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und feierlich sein, wobei HeyGens vorgefertigte Vorlagen und Szenen genutzt werden, um Erfolge schnell hervorzuheben, begleitet von aufmunternder Hintergrundmusik. Auf dem Bildschirm sollten kurz Beispiele für Mitarbeiterbeiträge und deren positive Auswirkungen angezeigt werden.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 2-minütiges informatives Video für potenzielle Jobkandidaten und HR-Recruiter, das die Leistungsfähigkeit von HeyGen als HR-Video-Generator für ein verbessertes Arbeitgeber-Branding demonstriert. Dieses Video sollte einen polierten, professionellen visuellen Stil beibehalten und benutzerdefinierte Branding-Kontrollen integrieren, um ein konsistentes Unternehmensbild zu zeigen. Eine selbstbewusste, autoritative Stimme wird erklären, wie einfach Rekrutierungsteams hochwertige, gebrandete Inhalte erstellen können, um Top-Talente anzuziehen, wobei Karrierewachstum und Unternehmenswerte hervorgehoben werden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Video-Generator für Mitarbeitererfolge funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Videos zu Mitarbeitererfolgen, die die Moral steigern und Erfolge präsentieren, mit unserer intuitiven Plattform, die jeden Meilenstein feiert.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Anerkennungsvideo
Beginnen Sie mit der Auswahl einer vorgefertigten Videovorlage, die speziell für Anerkennungsvideos entwickelt wurde, um eine professionelle Grundlage für Ihre Inhalte zu bieten und Ihren Workflow zu optimieren.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Botschaft an
Wandeln Sie Ihr Skript mühelos in fesselnde Videoinhalte um, indem Sie unsere Text-zu-Video-Funktion nutzen, um sicherzustellen, dass die Geschichte Ihres Mitarbeiters klar und wirkungsvoll vermittelt wird.
3
Step 3
Personalisieren Sie mit AI-Avataren
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der die Erfolgsgeschichte Ihres Mitarbeiters erzählt, und so eine menschliche Note hinzufügen, ohne dass eine Filmaufnahme erforderlich ist.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Erfolgsgeschichte
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es in verschiedenen Formaten, um die Zugänglichkeit für alle Zuschauer mit automatisch generierten Untertiteln zu gewährleisten, bereit zur Verbreitung über interne oder externe Kanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fesselnde Anerkennungsvideos erstellen

Produzieren Sie inspirierende und aufbauende Videos, um herausragende Mitarbeiterbeiträge zu würdigen, die Motivation zu steigern und die Unternehmenskultur zu stärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Erfolgsgeschichten-Videos für Mitarbeiter?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von fesselnden Erfolgsgeschichten-Videos für Mitarbeiter, indem Ihre Textskripte direkt in professionelle Videos umgewandelt werden. Sie können aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren wählen und die fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie nutzen, komplett mit natürlicher Sprachkommentierung, um inspirierende Geschichten mühelos zu teilen.

Kann HeyGen HR- und Unternehmensvideos mit unserem Unternehmensbranding anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Anpassungsmöglichkeiten für das Branding, sodass Sie das Logo, die Farben und spezifische visuelle Elemente Ihres Unternehmens in alle Ihre HR- und Unternehmensvideos integrieren können. Dies gewährleistet eine konsistente und professionelle Arbeitgebermarkenbotschaft in all Ihren Mitarbeiterbindungs-Videos.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem idealen Video-Generator für Mitarbeiterbindung?

HeyGen bietet einen leistungsstarken Video-Generator für Mitarbeiterbindung mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und einer großen Auswahl an Videovorlagen. Sie können leicht Untertitel hinzufügen und visuelle Generierungstools nutzen, um wirkungsvolle Anerkennungsvideos und Inhalte zur Unternehmenskultur zu erstellen.

Wie schnell können wir mit HeyGen hochwertige Anerkennungsvideos produzieren?

HeyGen ermöglicht die schnelle Produktion hochwertiger Anerkennungsvideos, was die Mitarbeiter-Moral erheblich steigert. Mit Funktionen wie AI-Skripterstellung und einem effizienten HR-Video-Generator-Workflow können Sie in wenigen Minuten von der Idee zu einem polierten Video gelangen, Erfolge feiern und Ihre Unternehmenskultur stärken.

