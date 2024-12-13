Ja, HeyGen ist ein intuitiver "Online"-"AI-Video-Maker", der robuste "Video-Bearbeitungs"-Funktionen bietet, die speziell für "Mitarbeiterporträt-Videos" entwickelt wurden. Seine benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht es Ihnen, verschiedene Elemente zu "anpassen" und in verschiedenen Seitenverhältnissen zu exportieren, sodass Ihr Inhalt für diverse Plattformen bereit ist.