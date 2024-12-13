Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Onboarding-Video, das neuen Mitarbeitern hilft, die neue HR-Software des Unternehmens schnell zu verstehen. Dieses Video sollte einen freundlichen und professionellen visuellen Stil haben und eine klare, beruhigende Erzählstimme bieten. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die wichtigsten Funktionen zu präsentieren und den Schulungsprozess zu vereinfachen, sodass komplexe Softwareeinführungen für ein vielfältiges Publikum leicht verständlich werden.

