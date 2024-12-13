Mitarbeiterbericht-Videoersteller: Erstellen Sie ansprechende HR-Videos

Verbessern Sie die interne Kommunikation mit dynamischen Mitarbeiterberichten. Nutzen Sie leistungsstarke AI-Avatare, um ansprechende, personalisierte Videopräsentationen zu erstellen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Tutorial-Video für neue Mitarbeiter, das die effiziente Nutzung unseres internen Bildschirmaufnahme-Tools demonstriert. Die Zielgruppe sind alle Mitarbeiter, die Desktop-Aktivitäten erfassen müssen, und der visuelle Stil sollte klar und professionell sein, mit einer Bildschirmführung und einer klaren, ermutigenden Tonspur. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung für eine konsistente Erzählung und aktivieren Sie Untertitel, um die Zugänglichkeit für eine Demonstration des AI-Videoeditors zu verbessern.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 45-sekündiges HR-Update-Video speziell für alle Unternehmensmitarbeiter, das neue Richtlinienänderungen mit einem freundlichen und modernen visuellen Stil ankündigt. Der Ton sollte optimistisch und positiv sein, geliefert von einem AI-Avatar, um eine konsistente Markenstimme zu bewahren. Dieses interne Kommunikationsstück sollte HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen, um schnell ein professionell aussehendes Video zusammenzustellen, das wichtige HR-Videos zugänglich und leicht verständlich macht.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine polierte 2-minütige personalisierte Videopräsentation, die sich an Abteilungsleiter richtet und vierteljährliche Leistungsberichte detailliert darstellt. Der visuelle und akustische Stil muss geschäftlich und autoritativ sein, mit Diagrammen und Daten, die mit einem professionellen Voiceover direkt aus dem Skript integriert werden. HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript sorgt für Genauigkeit, während die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung relevantes Hintergrundmaterial bereitstellen kann, um die Glaubwürdigkeit des Berichts zu erhöhen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein dynamisches 90-sekündiges Erklärvideo für HR- und Schulungsabteilungen, das die vollständigen Fähigkeiten unserer Plattform zur Erstellung von Mitarbeiterberichten zeigt. Dieses Lehrvideo sollte einen lebendigen visuellen Stil haben und die Benutzerfreundlichkeit mit klaren, prägnanten Audioerklärungen demonstrieren. Betonen Sie HeyGens robuste Vorlagen & Szenen für die schnelle Erstellung und heben Sie die Funktion zur Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis hervor, um eine vielseitige Bereitstellung über verschiedene interne Kanäle zu ermöglichen und seine Position als führende AI-gesteuerte Plattform zu festigen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Mitarbeiterbericht-Videoersteller funktioniert

Verwandeln Sie mühelos komplexe Mitarbeiterdaten und Erkenntnisse in ansprechende Videoberichte mit HeyGens intuitiver AI-gestützter Plattform und optimieren Sie Ihre interne Kommunikation.

1
Step 1
Bericht aus Skript erstellen
Beginnen Sie damit, Ihre schriftlichen Berichtsinhalte direkt in ein Video zu verwandeln, indem Sie HeyGens leistungsstarke "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und prägnant ist.
2
Step 2
Ansprechende AI-Avatare hinzufügen
Verbessern Sie Ihren Mitarbeiterbericht, indem Sie lebensechte "AI-Avatare" auswählen und integrieren, um wichtige Daten und Erkenntnisse zu präsentieren, wodurch Ihr Video dynamischer und nachvollziehbarer wird.
3
Step 3
Automatische Untertitel generieren
Maximieren Sie die Reichweite und Klarheit Ihres Berichts, indem Sie präzise "Untertitel" automatisch generieren, sodass alle Mitarbeiter dem Videoinhalt leicht folgen können.
4
Step 4
Für interne Kommunikation exportieren
Sobald der Bericht fertiggestellt ist, "exportieren" Sie Ihr Mitarbeiterbericht-Video in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen, perfekt für nahtloses Teilen und "interne Kommunikation" über alle Ihre Plattformen hinweg.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Ansprechende interne Kommunikation erstellen

.

Liefern Sie inspirierende und motivierende Videobotschaften für die interne Kommunikation, um ein positives und engagiertes Mitarbeiterumfeld zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Skripte in ansprechende Videos mit realistischen AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu verwandeln. Dieser optimierte AI-Videoeditor ermöglicht eine effiziente Inhaltsproduktion und macht HeyGen zu einer führenden AI-gesteuerten Plattform für die Videoproduktion.

Kann HeyGen automatisch Untertitel generieren und Medienoptionen anbieten?

Ja, HeyGen generiert automatisch Untertitel für alle Videos, was die Zugänglichkeit und Reichweite erhöht. Zusätzlich steht eine umfassende lizenzfreie Medienbibliothek zur Verfügung, um Ihre Videoinhalte mit vielfältigen Assets zu bereichern.

Welche Anpassungsoptionen stehen für meine Videos in HeyGen zur Verfügung?

HeyGen bietet vollständige Anpassungsoptionen, einschließlich verschiedener animierter Vorlagen und robuster Branding-Kontrollen für Logos und Farben. Dies stellt sicher, dass Ihre personalisierten Videopräsentationen perfekt mit Ihrer Markenidentität und Ihren Kommunikationsbedürfnissen übereinstimmen.

Wie kann HeyGen bei der Erstellung von Mitarbeiterbericht-Videos helfen?

HeyGen ist ein effektiver Mitarbeiterbericht-Videoersteller, der die Erstellung von wirkungsvollen HR-Videos und internen Kommunikationsinhalten ermöglicht. Sie können problemlos personalisierte Videopräsentationen erstellen, um wichtige Updates und Mitarbeitergeschichten effizient zu teilen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo