Mitarbeiterrichtlinien-Videoersteller für einfache HR-Compliance

Erstellen Sie schnell ansprechende Richtlinien-Updates mit AI-Avataren, um klare Kommunikation sicherzustellen und das Verständnis der Mitarbeiter zu fördern.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video für alle Mitarbeiter, das ein Update zur neuen Richtlinie für Remote-Arbeit erklärt. Verwenden Sie dabei einen professionellen, aber freundlichen visuellen und audiovisuellen Stil, der klaren Bildschirmtext und beruhigende Hintergrundmusik beinhaltet, um die interne Kommunikation zu verbessern. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine konsistente und hochwertige Erzählung sicherzustellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Video für neue Mitarbeiter und bestehendes Personal, das wesentliche Schulungsvideos zur Einhaltung von Datenschutzrichtlinien vorstellt. Der visuelle Stil sollte zugänglich mit illustrativen Grafiken sein, und der Audioton ruhig und beruhigend, wobei ein AI-Avatar die Informationen klar und effektiv präsentiert.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Erklärvideo für Manager und Teamleiter, das die komplexe Urlaubsrichtlinie des Unternehmens vereinfacht. Der visuelle und audiovisuellen Stil sollte dynamisch mit animierten Visuals und beschwingter Hintergrundmusik sein, um den Inhalt leicht verständlich zu machen, und HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion für eine schnelle Produktion nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein einladendes 50-sekündiges Video für neue Mitarbeiter, das die Kernprinzipien der HR-Kommunikation des Unternehmens vorstellt. Dieses Onboarding-Video sollte einen warmen und einladenden visuellen Stil mit hochwertigem Stockmaterial haben, begleitet von einem aufmunternden Soundtrack, und mit HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen für ein professionelles Erscheinungsbild erstellt werden.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Mitarbeiterrichtlinien-Videoersteller funktioniert

Optimieren Sie die HR-Kommunikation und stellen Sie die Compliance mit ansprechenden Richtlinienvideos sicher. Erstellen Sie in nur wenigen Schritten professionelle Inhalte für Onboarding und Updates.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Ausarbeitung Ihrer Richtlinienbotschaft. Fügen Sie Ihren Text in den Editor ein, und unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion bereitet ihn für die Videoproduktion vor, um Klarheit und Genauigkeit für Ihr Publikum sicherzustellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare wählen. Diese Präsentatoren werden Ihre Richtliniendetails mit natürlicher Stimme artikulieren, um komplexe Informationen leichter verständlich zu machen.
3
Step 3
Fügen Sie Visuals und Branding hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video mit relevanten Bildern, Videos und Hintergründen aus unserer umfangreichen Medienbibliothek. Wenden Sie Ihre Markenfarben und Ihr Logo an, um ein konsistentes Unternehmensbild zu wahren.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Video mit automatischen Untertiteln für Barrierefreiheit und generieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen. Teilen Sie Ihre Compliance-Schulungsvideos einfach über interne Kommunikationskanäle, um Ihr Team effektiv zu informieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Stärken Sie die Unternehmenskultur und Werte

.

Nutzen Sie ansprechende Videoinhalte, um ein positives Arbeitsumfeld zu fördern und wesentliche Unternehmenswerte und Verhaltensrichtlinien zu kommunizieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Mitarbeiterrichtlinien-Videos vereinfachen?

HeyGen fungiert als intuitiver "Mitarbeiterrichtlinien-Videoersteller", der HR-Teams ermöglicht, schnell ansprechende "interne Kommunikations-" und "Compliance-Schulungsvideos" zu produzieren. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript, um komplexe Richtlinien mühelos in klare, wirkungsvolle Videoinhalte zu verwandeln.

Welche Arten von HR-Kommunikationsvideos kann HeyGen produzieren?

HeyGen ist ein vielseitiger "HR-Videoersteller", der die Erstellung einer breiten Palette von "HR-Kommunikationsvideos" unterstützt, einschließlich dynamischer "Onboarding-Videos", informativer "Rekrutierungsvideos" und wesentlicher "Richtlinien-Updates". Seine Videovorlagen und automatischen Untertitel erleichtern die Produktion für jeden HR-Bedarf.

Ist HeyGen ein effektiver AI-Videoersteller für nicht-technische Benutzer?

Ja, HeyGen ist als zugänglicher "AI-Videoersteller" für alle konzipiert, unabhängig von technischen Fähigkeiten. Unsere Plattform vereinfacht die Videoproduktion mit Funktionen wie AI-Avataren, Text-zu-Video aus Skript und einer robusten Medienbibliothek, was die professionelle Videoproduktion für interne Kommunikation unkompliziert macht.

Unterstützt HeyGen die Erstellung mehrsprachiger Compliance-Schulungsvideos?

Absolut, HeyGen erleichtert die Erstellung umfassender "Compliance-Schulungsvideos" mit robuster Voiceover-Generierung und automatischen Untertiteln in mehreren Sprachen. Dies stellt sicher, dass Ihre kritischen "Richtlinien-Updates" effektiv eine vielfältige Mitarbeiterbasis erreichen und die interne Kommunikation in Ihrer Organisation verbessern.

