Generator für Mitarbeiter-Richtlinienvideos: Schnell, Einfach & Effektiv

Erstellen Sie schnell klare, professionelle Richtlinienvideos mit Text-zu-Video aus Skripten für eine effiziente HR-Kommunikation.

549/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges, essentielles Compliance-Training-Video für alle Unternehmensmitarbeiter vor, das sich auf eine neue Datenschutzverordnung konzentriert. Es sollte mit einem ernsten, autoritativen visuellen Ton und einer klaren, professionellen Stimme präsentiert werden. Dieses Video sollte die kritischen Punkte und Verantwortlichkeiten prägnant erklären und HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten nutzen, um die präzise Artikulation komplexer rechtlicher Sprache sicherzustellen, und als robustes AI-Video-Generator für regulatorische Anforderungen dienen.
Beispiel-Prompt 2
Gesucht wird ein 30-sekündiges dynamisches Erklärvideo, das darauf abzielt, die HR-Kommunikation für alle Mitarbeiter bezüglich einer neuen Unternehmensinitiative zu verbessern. Es sollte einen hellen, modernen visuellen Stil mit ansprechenden Motion Graphics und einem freundlichen, ermutigenden Audiotrack aufweisen. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um die wichtigsten Botschaften klar und prägnant zu artikulieren, komplexe Informationen verständlich und visuell ansprechend zu machen, um maximale Mitarbeiterbindung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 50-sekündiges umfassendes Schulungsvideo für Abteilungsleiter über die Einführung einer neuen Software, das Informationen mit einem klaren, schrittweisen visuellen Ansatz unter Verwendung von Bildschirmaufnahmen und professionellen Voiceovers präsentiert. Dieses Video, das für interne Trainer konzipiert ist, sollte HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um die visuellen Inhalte mit relevantem Bildmaterial und B-Roll zu bereichern, die gesamte Unterrichtsqualität zu verbessern und ein poliertes, professionelles Ergebnis für effektives Lernen zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Generator für Mitarbeiter-Richtlinienvideos funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Mitarbeiter-Richtlinienvideos. Rüsten Sie Ihr HR-Team aus, um klare, konsistente Informationen zu liefern, die das Verständnis fördern und die Einhaltung sicherstellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Richtlinienskript
Verwandeln Sie Ihren detaillierten Text in dynamische Videoinhalte mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten, um komplexe Richtlinien einfach zu artikulieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare, die als Ihr Bildschirmpräsentator dienen, um eine professionelle und ansprechende Präsentation Ihrer Mitarbeiterrichtlinie sicherzustellen.
3
Step 3
Passen Sie es an Ihre Marke an
Wenden Sie die einzigartige Identität Ihres Unternehmens mit HeyGens Branding-Kontrollen an, indem Sie Logos und Farben integrieren, um markenkonsistente visuelle Inhalte in Ihren Richtlinienvideos zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen
Generieren Sie Ihre endgültigen Mitarbeiter-Richtlinienvideos mit automatischen Untertiteln, bereit zur Verteilung, um umfassende Compliance-Schulungen in Ihrer Organisation zu unterstützen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fördern Sie eine positive Arbeitsplatzkultur durch HR-Kommunikation

.

Nutzen Sie ansprechende AI-Videos, um Unternehmenswerte, ethische Richtlinien zu kommunizieren und die Einhaltung von Arbeitsplatzrichtlinien zu inspirieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Mitarbeiter-Richtlinien- und Schulungsvideos vereinfachen?

HeyGen revolutioniert die Produktion von Mitarbeiter-Richtlinien- und Schulungsvideos durch den Einsatz fortschrittlicher AI-Video-Generator-Technologie. Mit anpassbaren AI-Avataren und einfacher Text-zu-Video-Funktionalität können Organisationen effizient ansprechende und konsistente Compliance-Trainingsinhalte erstellen, um die HR-Kommunikation zu verbessern.

Was macht HeyGen zu einem effizienten Werkzeug für Mitarbeiter-Onboarding und Richtlinienaktualisierungen?

HeyGen ist ideal für das Mitarbeiter-Onboarding und Richtlinienaktualisierungen dank seines optimierten End-to-End-Video-Generierungsprozesses. Dies ermöglicht es HR-Teams, Text schnell in dynamische Videoinhalte zu verwandeln und so die rechtzeitige und effektive Verbreitung wichtiger Informationen sicherzustellen, ohne dass komplexe Videobearbeitung erforderlich ist.

Kann HeyGen für verschiedene HR-Kommunikationsbedürfnisse über Schulungen hinaus genutzt werden?

Absolut. HeyGens vielseitige Plattform geht über reine Schulungsvideos hinaus und dient als leistungsstarkes Werkzeug für eine breitere HR-Kommunikation. Sie können problemlos ansprechende Erklärvideos, interne Ankündigungen und andere HR-bezogene Inhalte erstellen, um die Mitarbeiterbindung zu erhöhen und Ihre Belegschaft informiert zu halten.

Wie tragen HeyGens AI-Avatare und Voiceovers zu professionellen Unternehmensvideos bei?

HeyGens hochmoderne AI-Avatare und hochwertige Voiceovers sorgen für ein professionelles und markenkonsistentes visuelles und auditives Erlebnis in Ihren Unternehmensvideos. Diese Fähigkeit ermöglicht die Erstellung von polierten Schulungsvideos, Richtlinienaktualisierungen und allgemeiner HR-Kommunikation, die die Integrität Ihrer Marke bewahren und Mitarbeiter effektiv einbinden.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo