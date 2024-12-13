Mitarbeiterübersicht Video-Generator für einfaches Onboarding

Erstellen Sie nahtlos ansprechende Mitarbeiterübersichtsvideos, indem Sie Text in Video aus Skripten für konsistente Botschaften umwandeln.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Begrüßungsvideo für neue Mitarbeiter vor, das den ersten Arbeitstag weniger einschüchternd gestaltet. Dieses Video, das darauf abzielt, neue Mitarbeiter in die Unternehmenskultur einzuführen, zeigt einen freundlichen, professionell gekleideten KI-Avatar, der sie durch die ersten Schritte führt. Dabei wird HeyGens KI-Avatare für eine personalisierte und dennoch skalierbare Einführung genutzt, während ein optimistischer und informativer Audiostil beibehalten wird.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein dynamisches 60-sekündiges Erklärvideo, das potenzielle Kunden anspricht und die wichtigsten Funktionen und Vorteile eines neuen Produkts mit einem sauberen, modernen visuellen Stil präsentiert. Die Erzählung sollte von einem überzeugenden Skript angetrieben werden, das mühelos in ein fesselndes Video umgewandelt wird, indem HeyGens Text-zu-Video-Funktion genutzt wird, begleitet von einer professionellen und begeisterten Stimme.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges internes Update-Video für bestehende Mitarbeiter, das eine neue Unternehmensrichtlinie oder Errungenschaft ankündigt. Diese professionelle und direkte Übersicht, die für den schnellen Konsum durch alle Mitarbeiter gedacht ist, sollte HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen nutzen, um einen konsistenten visuellen Unternehmensstil zu etablieren, der mit einem selbstbewussten und klaren Audioton geliefert wird.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein inspirierendes 90-sekündiges Rekrutierungsmarketing-Video, das sich an potenzielle Bewerber richtet und die Unternehmenskultur sowie Mitarbeitererfahrungen hervorhebt. Diese visuell reiche und emotional ansprechende Produktion sollte HeyGens Voiceover-Generierung nutzen, um die Unternehmenswerte mit einem warmen und einladenden Ton zu artikulieren, ergänzt durch vielfältige, inspirierende Szenen, die mit beruflichem Wachstum resonieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Mitarbeiterübersicht Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Mitarbeiterübersichtsvideos, Onboarding-Inhalte und Erklärvideos mit HeyGens intuitiven KI-Tools.

1
Step 1
Wählen oder erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie aus vorgefertigten Vorlagen wählen oder Ihren Inhalt direkt eingeben. Unser Text-zu-Video-KI-Generator bereitet Ihre Erzählung für die Produktion vor.
2
Step 2
Passen Sie Ihren KI-Avatar an
Verbessern Sie Ihr Mitarbeiterübersichtsvideo, indem Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren auswählen. Passen Sie deren Aussehen an und synchronisieren Sie sie mit Ihrem Skript.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und Medien hinzu
Nutzen Sie den KI-Sprachgenerator für natürlich klingende Erzählungen in mehreren Sprachen. Integrieren Sie relevante visuelle Inhalte aus unserer Mediathek oder laden Sie Ihre eigenen hoch, um den Inhalt zu bereichern.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr professionelles Mitarbeiterübersichtsvideo. Exportieren Sie es einfach im gewünschten Seitenverhältnis, bereit zur Verbreitung über Plattformen als KI-Video-Generator-Ausgabe.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie professionelle Unternehmensvorstellungen

.

Erzeugen Sie überzeugende Mitarbeiterübersichtsvideos und Unternehmensvorstellungen mit KI-Avataren, um neue Teammitglieder sofort willkommen zu heißen und zu informieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von KI-Videos vereinfachen?

HeyGen macht die Erstellung von KI-Videos nahtlos, indem Sie hochwertige Videos direkt aus Text mit unserem fortschrittlichen Text-zu-Video-KI-Generator erstellen können. Unsere Plattform nutzt ausgeklügelte KI-Avatare und einen KI-Sprachgenerator, um Ihre Skripte mit minimalem Aufwand zum Leben zu erwecken.

Kann ich die KI-Avatare in HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für KI-Avatare, sodass Sie deren Aussehen und Stimme perfekt an den Stil Ihrer Marke anpassen können. Dies ermöglicht wirklich einzigartige animierte Charaktere in Ihren Erklärvideos und anderen Inhalten, die Ihre kreative Leistung steigern.

Welche Ressourcen bietet HeyGen, um die Videoproduktion zu starten?

HeyGen bietet eine Vielzahl professioneller Vorlagen und einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor, um Ihnen zu helfen, schnell überzeugende Inhalte zu erstellen. Dies macht die Videobearbeitung auch für Anfänger zugänglich und sorgt für einen effizienten Arbeitsablauf für all Ihre Projekte.

Welche Arten von Videos kann ich mit HeyGen erstellen?

HeyGen ist vielseitig für verschiedene Anwendungen, einschließlich dynamischer Produkterklärungen, ansprechender Onboarding-Videos und wirkungsvoller Inhalte für das Marketing. Unsere KI-Video-Generator-Fähigkeiten optimieren Ihren Produktionsprozess für diverse Kommunikationsbedürfnisse.

