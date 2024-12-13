Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Begrüßungsvideo für neue Mitarbeiter vor, das den ersten Arbeitstag weniger einschüchternd gestaltet. Dieses Video, das darauf abzielt, neue Mitarbeiter in die Unternehmenskultur einzuführen, zeigt einen freundlichen, professionell gekleideten KI-Avatar, der sie durch die ersten Schritte führt. Dabei wird HeyGens KI-Avatare für eine personalisierte und dennoch skalierbare Einführung genutzt, während ein optimistischer und informativer Audiostil beibehalten wird.

