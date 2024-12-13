Revolutionieren Sie das Onboarding mit einem Mitarbeiter-Einführungsvideo-Macher

Erstellen Sie schnell ansprechende Mitarbeiter-Einführungsvideos für neue Mitarbeiter. Verwandeln Sie Ihr Skript in professionellen Videoinhalt mit Text-zu-Video aus Skript.

Erstellen Sie eine 45-sekündige ansprechende Einführung für neue Mitarbeiter, indem Sie einen "Mitarbeiter-Einführungsvideo-Macher" verwenden, um sie in die Unternehmenskultur willkommen zu heißen. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, mit fröhlichen "AI-Avataren", die wichtige Teammitglieder und Abteilungen vorstellen, ergänzt durch eine lebhafte, freundliche Stimme, um einen positiven Ton für ihre Reise zu setzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für neue Mitarbeiter, um den "Onboarding-Prozess zu optimieren", indem die ersten Schritte und wesentlichen Ressourcen skizziert werden. Dieses Video sollte einen sauberen, professionellen visuellen Stil mit leicht verständlichen Grafiken und einer selbstbewussten, klaren "Text-zu-Video aus Skript"-Stimme annehmen, um komplexe Informationen verständlich und effizient zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges "personalisiertes Willkommensvideo" für einzelne neue Teammitglieder, um ihren ersten Tag unvergesslich und "ansprechend" zu gestalten. Der visuelle und akustische Stil sollte sehr persönlich und warm sein, möglicherweise mit kurzen, freundlichen Clips ihres unmittelbaren Teams. Nutzen Sie "Voiceover-Generierung", um eine maßgeschneiderte Begrüßung zu liefern, die jedem neuen Mitarbeiter von Anfang an ein einzigartiges Gefühl der Wertschätzung vermittelt.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges Schnellleitfaden-Video für neue Mitarbeiter zur Navigation durch wesentliche Werkzeuge, gerahmt als ein anfängliches "Trainingsmodul", das "leicht anpassbar" für verschiedene Rollen ist. Verwenden Sie einen praktischen, schrittweisen visuellen Ansatz mit klaren Bildschirmdemonstrationen und einer präzisen, instruktiven Stimme. Stellen Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis sicher, indem Sie "Untertitel" während des gesamten Videos einfügen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Mitarbeiter-Einführungsvideo-Macher funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende, professionelle und personalisierte Onboarding-Videos, um neue Mitarbeiter willkommen zu heißen und Ihren Einführungsprozess mühelos zu optimieren.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Bibliothek vorgefertigter Videovorlagen oder fügen Sie Ihr Skript ein, um unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion zu nutzen. Dies hilft Ihnen, Ihr Projekt effizient zu starten.
2
Step 2
Anpassen mit KI und Branding
Integrieren Sie die Markenelemente Ihres Unternehmens und nutzen Sie AI-Avatare, um ein personalisiertes Willkommen zu schaffen. Dies macht Ihre Mitarbeiter-Onboarding-Videos wirklich einzigartig und ansprechend.
3
Step 3
Erweitern mit Medien und Bearbeitung
Fügen Sie relevante Medien aus unserer umfangreichen Bibliothek hinzu, generieren Sie Voiceovers und verfeinern Sie Ihre Inhalte mit dem Video-Editor. Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft klar und fesselnd ist.
4
Step 4
Exportieren und Teilen optimieren
Finalisieren Sie Ihr Einführungsvideo, indem Sie Untertitel hinzufügen und es dann im gewünschten Seitenverhältnis exportieren. Dies ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit und einfache Verteilung an neue Mitarbeiter.

Anwendungsfälle

Erstellen Sie ansprechende Willkommens- und Kulturvideos

Inspirieren Sie neue Mitarbeiter mit personalisierten Willkommensnachrichten und präsentieren Sie die Unternehmenskultur durch fesselndes Video-Storytelling.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unseren Mitarbeiter-Onboarding-Prozess verbessern?

HeyGen ermöglicht es HR-Teams, schnell ansprechende und personalisierte Willkommensvideos für neue Mitarbeiter zu erstellen. Unsere KI-gestützten Funktionen vereinfachen die Produktion hochwertiger Onboarding-Videos, die effektiv Unternehmenswerte, Richtlinien und Aufgabenbereiche abdecken.

Ist HeyGen ein einfach zu bedienender Onboarding-Video-Macher?

Ja, HeyGen ist benutzerfreundlich gestaltet, sodass Sie Onboarding-Videos online erstellen können, ohne umfangreiche Videoerfahrung zu benötigen. Mit intuitiven Videovorlagen, Drag-and-Drop-Funktionalität und Text-zu-Video aus Skript ist es einfach, ansprechende Inhalte für neue Mitarbeiter zu erstellen.

Kann ich Onboarding-Videos für verschiedene neue Mitarbeiter mit HeyGen personalisieren?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Onboarding-Videos mit Ihrem Branding, einschließlich Logos und Farben, zu personalisieren und spezifische Nachrichten für verschiedene Rollen oder Abteilungen zu integrieren. Sie können AI-Avatare und Voiceover-Generierung nutzen, um jedes Video einladend und relevant für neue Mitarbeiter zu gestalten.

Wie hilft HeyGen bei der Optimierung der Erstellung von Trainings- und Einführungsvideos?

HeyGen optimiert die Erstellung wesentlicher Trainings- und Einführungsvideos erheblich, indem es Text effizient in professionelle Videos umwandelt. Dies gewährleistet einen standardisierten Prozess zur Förderung des Wissensaustauschs und bringt neue Mitarbeiter schnell auf den neuesten Stand in Bezug auf Unternehmensrichtlinien und technische Tutorials.

