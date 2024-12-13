Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und andere visuelle Elemente Ihres Unternehmens direkt in Ihre Inhalte zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter zu integrieren. Für die Veröffentlichung unterstützt HeyGen flexible Seitenverhältnis-Anpassungen und verschiedene Exportoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter-Onboarding-Videos perfekt für jede Plattform geeignet sind.