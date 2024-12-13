Mitarbeiter-Onboarding-Videoersteller: Vereinfachen Sie Ihren Prozess

Liefern Sie personalisierte Onboarding-Videos, die neue Mitarbeiter fesseln. Steigern Sie die Mitarbeiterbindung und Unternehmenskultur mit lebensechten KI-Avataren für wirkungsvolle Einführungen.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges animiertes Video, das unsere Unternehmenskultur neuen Mitarbeitern vorstellt und dabei zentrale Werte und Teamgeist zeigt. Dieses ansprechende Onboarding-Video sollte einen freundlichen KI-Avatar enthalten, der die Zuschauer begleitet, zusammen mit einer warmen KI-generierten Stimme, um einen einladenden ersten Eindruck für unsere neuen Mitarbeiter zu schaffen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für das Mitarbeiter-Onboarding, das erklärt, wie man unsere interne Kommunikationsplattform navigiert. Diese klare und prägnante Anleitung für neue Mitarbeiter sollte die Text-zu-Video-Funktionalität aus dem Skript nutzen, um Genauigkeit zu gewährleisten, und professionelle visuelle Darstellungen sowie klare Untertitel für Barrierefreiheit bieten, um zu demonstrieren, dass keine besonderen Fähigkeiten erforderlich sind, um effektive Schulungsinhalte zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges aufmunterndes Video für neue Mitarbeiter, das die einzigartigen Vorteile und Wachstumschancen innerhalb unseres Unternehmens hervorhebt, um die Mitarbeiterbindung zu stärken. Dieses Video sollte vorgefertigte Videovorlagen aus HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen und positives Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbinden, präsentiert mit einem energetischen visuellen Stil und einer ermutigenden Hintergrundmusik.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine 20-sekündige personalisierte Willkommensnachricht für einzelne neue Mitarbeiter, direkt von einem Teamleiter, mit HeyGens generativer KI-Plattform. Dieses warme und professionelle Video, das einen realistischen KI-Avatar zeigt, der eine benutzerdefinierte Nachricht generiert durch Voiceover-Generierung spricht, wird jedem neuen Mitarbeiter das Gefühl geben, während ihres Onboarding-Prozesses besonders anerkannt zu werden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Mitarbeiter-Onboarding-Videoersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihr Mitarbeiter-Onboarding mit dynamischen, personalisierten Videoinhalten. Erstellen Sie mühelos ansprechende Erlebnisse, die neue Teammitglieder willkommen heißen und die Bindung stärken.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage
Wählen Sie aus einer Bibliothek von vorgefertigten Videovorlagen und Szenen, die darauf ausgelegt sind, Ihre Mitarbeiter-Onboarding-Videos mühelos zu starten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre personalisierte Nachricht hinzu
Passen Sie Ihr Video einfach an, indem Sie Ihr Skript hinzufügen. Nutzen Sie die fortschrittliche Voiceover-Generierung, um Ihre Inhalte zum Leben zu erwecken und eine klare und ansprechende Erfahrung für neue Mitarbeiter zu gewährleisten.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenelemente an
Wenden Sie die einzigartige Identität Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen für Logos und Farben an. Dies stellt sicher, dass Ihre Onboarding-Inhalte konsequent Ihre unverwechselbare Unternehmenskultur widerspiegeln.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen
Beenden Sie die Erstellung Ihres Videos, indem Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte verwenden, um Ihre hochwertigen Inhalte, die auf unserer generativen KI-Plattform entwickelt wurden, für jeden Vertriebskanal vorzubereiten.

Pflegen Sie Unternehmenskultur und Vision

Pflegen Sie Unternehmenskultur und Vision

Inspirieren Sie neue Teammitglieder mit überzeugenden Videos, die effektiv die Mission, Werte und lebendige Kultur Ihres Unternehmens von Anfang an kommunizieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Mitarbeiter-Onboarding-Videos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende "Mitarbeiter-Onboarding-Videos" mühelos zu erstellen, selbst ohne "erforderliche Fähigkeiten". Unsere "generative KI-Plattform" rationalisiert den gesamten Prozess und macht das "Onboarding" neuer Mitarbeiter zu einem nahtlosen Erlebnis.

Kann ich HeyGen-Onboarding-Videos an unsere Unternehmenskultur anpassen?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, "personalisierte Videos" zu erstellen, die perfekt mit Ihrer "Unternehmenskultur" übereinstimmen, durch benutzerdefinierte Markenführung, Logos und Farben. Dies stellt sicher, dass sich Ihre "neuen Mitarbeiter" von Anfang an verbunden fühlen.

Welche KI-gestützten Funktionen bietet HeyGen für Onboarding-Inhalte?

HeyGen nutzt fortschrittliche "KI-gestützte Funktionen" wie "KI-Avatare" und "KI-generierte Voiceover", um Ihre "Onboarding-Videos" zum Leben zu erwecken. Unsere "Text-zu-Video"-Fähigkeit verwandelt Skripte effizient in dynamische "animierte Video"-Inhalte.

Bietet HeyGen Vorlagen für die schnelle Produktion von Onboarding-Videos an?

Ja, HeyGen bietet eine Bibliothek von "vorgefertigten Videovorlagen", um Ihren "Mitarbeiter-Onboarding-Videoersteller"-Prozess zu beschleunigen. Diese Vorlagen, kombiniert mit "automatisierten Workflows" und "browserbasiertem Bearbeiten", ermöglichen die schnelle Erstellung professioneller "Onboarding-Videos", um die "Mitarbeiterbindung" zu verbessern.

