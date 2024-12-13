Mitarbeiter-Onboarding-Video-Generator: Schnelle & Einfache AI-Videos

Vereinfachen Sie die Videoerstellung für neue Mitarbeiter, indem Sie AI-Avatare nutzen, um Ihr Training in wenigen Minuten zum Leben zu erwecken.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges dynamisches Willkommensvideo für neue Mitarbeiter in einem lebhaften Tech-Startup. Das Video sollte einen energetischen und modernen visuellen Stil mit schnellen Übergängen haben und eine freundliche, professionelle Stimme verwenden, um eine positive Stimmung zu setzen. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um wichtige Teammitglieder vorzustellen und das "Onboarding neuer Mitarbeiter" von Anfang an ansprechend und persönlich zu gestalten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Video für HR-Manager, das die Unternehmenskultur für Remote-Mitarbeiter vorstellt. Der visuelle Stil sollte warm, einladend und vielfältig sein und "animierte Charaktere" in professionell gestalteten "Vorlagen & Szenen" zeigen. Der Ton sollte eine freundliche, beruhigende Stimme haben, um die Kernwerte zu vermitteln und ein Zugehörigkeitsgefühl zu fördern, damit diese "Onboarding-Videos" wirklich wirkungsvoll sind.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Anleitungsvideo für Abteilungsleiter, das ein spezifisches neues Tool oder Verfahren ihrem Team erklärt. Dieses Video erfordert einen klaren, prägnanten visuellen Stil mit hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm, um komplexe Informationen in "Text-zu-Video"-Elemente zu verwandeln, ergänzt durch professionelles Stockmaterial aus HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung". Der Ton sollte informativ und autoritativ sein, um dieses "Onboarding-Training" ansprechend und leicht verständlich zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich einen 75-sekündigen umfassenden Leitfaden für globale Unternehmen vor, der als Beispiel für einen "Onboarding-Video-Maker" dient, um internationale Teams willkommen zu heißen. Der visuelle Stil muss professionell und elegant sein und vielfältige Hintergründe zeigen, um Inklusivität zu vermitteln. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke "Voiceover-Generierung", um klare, anpassbare Audios in verschiedenen Sprachen bereitzustellen, ergänzt durch "Untertitel/Beschriftungen" für Barrierefreiheit, um sicherzustellen, dass jeder neue Mitarbeiter das "Onboarding-Training"-Material effektiv versteht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Mitarbeiter-Onboarding-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, professionelle Onboarding-Videos, die neue Mitarbeiter willkommen heißen und ihre Integration mit anpassbaren Vorlagen und AI-gestützten Tools vereinfachen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Onboarding-Inhalts. Nutzen Sie unsere leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion, um Ihren Text sofort in eine visuelle Erzählung für Ihre neuen Mitarbeiter zu verwandeln.
2
Step 2
Anpassen mit Vorlagen
Wählen Sie aus einer Vielzahl vorgefertigter Videovorlagen, die für das Onboarding entwickelt wurden. Personalisieren Sie Szenen, Hintergründe und Elemente, um sie an die Marke und Botschaft Ihres Unternehmens anzupassen.
3
Step 3
Erweitern mit Voiceovers
Erzeugen Sie natürlich klingende Voiceovers in mehreren Sprachen mit unserer fortschrittlichen Voiceover-Generierung, um klare Kommunikation und Zugänglichkeit für Ihr globales Team zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video, wählen Sie das bevorzugte Seitenverhältnis und exportieren und teilen Sie es dann einfach über Ihre internen Plattformen oder direkt mit Ihren neuen Mitarbeitern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Ansprechende Willkommensnachrichten übermitteln

.

Erstellen Sie inspirierende und informative Willkommensvideos mit AI, die neuen Mitarbeitern das Gefühl geben, geschätzt zu werden und schnell in die Unternehmenskultur integriert zu werden.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung ansprechender Onboarding-Videos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung wirkungsvoller Mitarbeiter-Onboarding-Videos, indem es eine Vielzahl vorgefertigter Videovorlagen anbietet. Sie können einfach eine Vorlage auswählen und anpassen, um schnell professionellen und ansprechenden Onboarding-Inhalt zu produzieren, was die Videoerstellung erheblich vereinfacht.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für personalisierte Onboarding-Videos?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre Onboarding-Videos Ihre Markenidentität widerspiegeln. Sie können Ihre Videos mit benutzerdefinierten Logos und Farben branden und Szenen und Inhalte anpassen, um personalisierte und effektive Onboarding-Erfahrungen für neue Mitarbeiter zu schaffen.

Kann HeyGen AI-Onboarding-Videos mit realistischen Avataren erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochwertige AI-Onboarding-Videos mit realistischen AI-Avataren zu erstellen. Diese fortschrittlichen animierten Charaktere können Ihre Botschaft konsistent übermitteln, was HeyGen zu einem effektiven AI-Onboarding-Video-Maker für die Einbindung neuer Mitarbeiter macht.

Wie erleichtert HeyGen die Umwandlung von Skripten in professionelle Onboarding-Trainingsvideos?

HeyGen befähigt Benutzer, ihre Skripte mühelos in überzeugende Onboarding-Trainingsvideos zu verwandeln. Erstellen Sie einfach Ihr Skript, und HeyGens Text-zu-Video-Funktionen generieren ein Voiceover und visuelle Inhalte, sodass Sie schnell professionelle Onboarding-Videos produzieren können.

