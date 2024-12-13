Erstellen Sie ein 45-sekündiges dynamisches Willkommensvideo für neue Mitarbeiter in einem lebhaften Tech-Startup. Das Video sollte einen energetischen und modernen visuellen Stil mit schnellen Übergängen haben und eine freundliche, professionelle Stimme verwenden, um eine positive Stimmung zu setzen. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um wichtige Teammitglieder vorzustellen und das "Onboarding neuer Mitarbeiter" von Anfang an ansprechend und persönlich zu gestalten.

