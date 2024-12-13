Videoerstellung für den Mitarbeiterlebenszyklus: Engagement & Bindung steigern
Verwandeln Sie HR mit ansprechenden Videos, von der Rekrutierung bis zum Offboarding, unterstützt durch nahtlose Text-zu-Video-Technologie.
Gestalten Sie ein fesselndes 90-sekündiges Arbeitgebermarken-Video, das sich an potenzielle Kandidaten und Talentakquisitionsteams richtet und Ihre Unternehmenskultur durch dynamische Szenen und Mitarbeiterzeugnisse präsentiert. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um einen lebendigen, inspirierenden visuellen Stil zu schaffen, der durch energetische Hintergrundmusik ergänzt wird und nahtlos Erzählungen aus dem Skript mit Text-zu-Video generiert.
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo, das eine neue Unternehmensrichtlinie erklärt und für alle bestehenden Mitarbeiter konzipiert ist. Das Video sollte einen klaren, informativen visuellen Stil mit minimalistischen Grafiken und professioneller Erzählung beibehalten, um maximale Verständlichkeit mit automatischen Untertiteln zu gewährleisten und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevantes B-Roll-Material zu nutzen.
Erstellen Sie ein feierliches 30-sekündiges Video, das einen Mitarbeitermeilenstein oder Teamerfolg anerkennt und sich an alle Mitarbeiter und die Unternehmensleitung richtet, um die Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung zu steigern. Dieses Video sollte einen aufmunternden visuellen Stil mit hellen Farben und fröhlicher Musik haben, der sich leicht für verschiedene Plattformen anpassen lässt, indem das Seitenverhältnis geändert und exportiert wird, und schnell aus HeyGens vielfältigen Vorlagen & Szenen zusammenstellbar ist.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Beschleunigen Sie das Lernen & die Entwicklung von Mitarbeitern.
Entwickeln Sie schnell wirkungsvolle Schulungskurse und Einarbeitungsmodule, um sicherzustellen, dass neue und bestehende Mitarbeiter effizient wesentliche Fähigkeiten und Kenntnisse erwerben.
Steigern Sie das Engagement bei Mitarbeiterschulungen.
Nutzen Sie AI, um interaktive und fesselnde Schulungsvideos zu erstellen, die die Mitarbeiterbeteiligung erheblich steigern und die Wissensspeicherung während ihrer gesamten Karriere verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen unsere Videos zum Mitarbeiterlebenszyklus und unser Arbeitgeberbranding verbessern?
HeyGen ermöglicht es HR-Teams, ansprechende Videos für den Mitarbeiterlebenszyklus zu erstellen, von der Einarbeitung bis zum Offboarding, mühelos. Nutzen Sie AI-Avatare und anpassbare Branding-Optionen, um professionellen, markenkonformen Videoinhalt zu produzieren, der Ihre Arbeitgebermarke und Unternehmenskultur stärkt.
Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung überzeugender HR-Videos?
HeyGen vereinfacht die Erstellung von HR-Videos mit leistungsstarken, AI-gestützten Funktionen wie der Text-zu-Video-Generierung und einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell hochwertige, animierte Vorlagen für interne Kommunikation und Schulungen zu erstellen, ohne umfangreiche Videobearbeitungskenntnisse.
Kann HeyGen personalisierte Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter erstellen?
Absolut. Die Plattform von HeyGen ist ideal für die Erstellung personalisierter Willkommensvideos und umfassender Onboarding-Videos. Nutzen Sie Videovorlagen, vollständige Anpassungsmöglichkeiten und Ihre Unternehmensidentität, um jedem neuen Mitarbeiter von Anfang an das Gefühl zu geben, geschätzt und informiert zu sein.
Ist HeyGen eine intuitive Plattform für die Erstellung aller Arten von internen Kommunikationsvideos?
Ja, HeyGen dient als intuitiver Online-Videoeditor, der es jedem ermöglicht, professionellen Videoinhalt zu erstellen. Erstellen Sie mühelos Video-Workflows für Mitarbeiterinhalte, von Ankündigungen bis hin zu Schulungen, mit vorgefertigten Vorlagen und robusten Animationsfunktionen, ohne dass Vorkenntnisse in der Videobearbeitung erforderlich sind.