Employee Lifecycle Generator: Meistern Sie Ihre HR-Reise

Verbessern Sie die Mitarbeitererfahrung und fördern Sie die Talentbindung über den gesamten Lebenszyklus hinweg, indem Sie mühelos dynamische Videoinhalte mit HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für HR-Profis, die die Vorteile eines Employee Lifecycle Generators verstehen möchten, um Prozesse wie das Onboarding zu optimieren. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit ansprechenden Datenvisualisierungen und einer freundlichen, klaren Stimme eines AI-Avatars. Betonen Sie, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten die Erstellung von Inhalten für diese komplexen Themen vereinfacht.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Video im Testimonial-Stil für Unternehmensleiter und HR-Strategen vor, das zeigt, wie der Fokus auf die Mitarbeitererfahrung zu einer verbesserten Mitarbeiterbindung führt. Dieses Video sollte einen inspirierenden und modernen visuellen Stil mit aufmunternder Hintergrundmusik und einer professionellen Stimme haben, die Erfolgsgeschichten im Zusammenhang mit Leistungsmanagement illustriert. Heben Sie die einfache Hinzufügung überzeugender visueller Elemente mit HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung hervor.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Erklärvideo für HR-Berater und Teamleiter, das zeigt, wie man Mitarbeiterreise-Mapping-Tools effektiv nutzt, um die HR-Strategie zu verfeinern. Die visuelle Präsentation sollte dynamisch und sauber sein, mit Elementen im Infografik-Stil, und eine direkte und prägnante AI-Avatar-Botschaft übermitteln. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell visuell ansprechende Erklärungen zu erstellen, ergänzt durch Untertitel für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges, lebhaftes und informatives Video für Talentakquisitionsspezialisten und HR-Generalisten, das zeigt, wie die Optimierung der Rekrutierungs- und Onboarding-Phasen innerhalb des Employee Lifecycles die gesamte Talentbindung verbessert. Der visuelle und akustische Stil sollte hell und positiv sein, mit Schritt-für-Schritt-Demonstrationen und optimistischer Hintergrundmusik. Zeigen Sie, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten schnell ansprechende Inhalte generieren kann, und nutzen Sie das Seitenverhältnis-Resizing & Exporte für die plattformübergreifende Bereitstellung.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Employee Lifecycle Generator funktioniert

Revolutionieren Sie Ihre HR-Strategie, indem Sie mühelos dynamische Employee Lifecycle Videos erstellen, die die Mitarbeitererfahrung von der Rekrutierung bis zur Bindung verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie aus einer Vorlage
Beginnen Sie Ihr Projekt, indem Sie eine professionelle Vorlage aus unserer vielfältigen Bibliothek auswählen, die auf spezifische Phasen des Employee Lifecycles zugeschnitten ist.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie einen AI-Avatar als Ihren virtuellen Präsentator, der Ihrem Videoinhalt eine menschliche Note verleiht und die gesamte Mitarbeitererfahrung verbessert.
3
Step 3
Fügen Sie Ihr Skript hinzu
Geben Sie Ihr Skript ein, und unsere Text-zu-Video-Funktion erstellt automatisch ansprechende Erzählungen und visuelle Inhalte, die die Mitarbeiterentwicklung effektiv unterstützen.
4
Step 4
Anwenden von Branding und Exportieren
Passen Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen, einschließlich Logos und Farben, an, um Markenkonsistenz zu gewährleisten. Exportieren Sie Ihr fertiges Video für eine nahtlose Verteilung an HR-Profis.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Rekrutierungsmarketing verbessern

.

Gewinnen Sie Top-Talente und stärken Sie das Arbeitgeber-Branding mit dynamischen Videoinhalten für überzeugende Rekrutierungskampagnen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Employee Lifecycle Experience verbessern?

HeyGen befähigt HR-Profis, ansprechende Videoinhalte für jede Phase der Mitarbeiterreise zu erstellen, von der dynamischen Rekrutierung und dem Onboarding bis hin zur kontinuierlichen Entwicklung und Talentbindung. Nutzen Sie AI-Avatare und anpassbare Vorlagen & Szenen, um konsistente und professionelle Kommunikation zu liefern, die die gesamte Mitarbeitererfahrung verbessert.

Welche Rolle spielen AI-Videoagenten bei der Verbesserung der Mitarbeitererfahrung?

AI-Videoagenten, die von HeyGen unterstützt werden, optimieren die Kommunikation, indem sie personalisierte Nachrichten für Rekrutierung, Onboarding, Leistungsmanagement und Engagement-Initiativen liefern. Dieser innovative Ansatz steigert die Mitarbeitererfahrung erheblich, indem er konsistente, qualitativ hochwertige Informationen effizient über den gesamten Employee Lifecycle bereitstellt.

Kann HeyGen HR-Teams bei der Erstellung effektiver HR-Strategieinhalte unterstützen?

Absolut. HeyGen bietet die Werkzeuge, um komplexe HR-Strategien mühelos in überzeugende Videoinhalte zu verwandeln. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion aus Skripten und Branding-Kontrollen, um professionelle Videos zu produzieren, die die Mitarbeiterentwicklung unterstützen, stärkere Engagements fördern und Ihre Talentbindungsstrategie verstärken.

Bietet HeyGen einen Employee Lifecycle Generator für verschiedene Phasen an?

Obwohl es kein traditioneller 'Generator' ist, der Entscheidungen automatisiert, fungiert HeyGen als leistungsstarke Plattform zur Inhaltserstellung, die vielfältige Videoinhalte für alle Phasen des Employee Lifecycles generiert. Es bietet AI-Avatare, Voiceover-Generierung und anpassbare Vorlagen & Szenen, um schnell wirkungsvolle Videos für Onboarding, Leistungsmanagement, Entwicklung und mehr zu produzieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo