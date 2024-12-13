Obwohl es kein traditioneller 'Generator' ist, der Entscheidungen automatisiert, fungiert HeyGen als leistungsstarke Plattform zur Inhaltserstellung, die vielfältige Videoinhalte für alle Phasen des Employee Lifecycles generiert. Es bietet AI-Avatare, Voiceover-Generierung und anpassbare Vorlagen & Szenen, um schnell wirkungsvolle Videos für Onboarding, Leistungsmanagement, Entwicklung und mehr zu produzieren.