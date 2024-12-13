Ihr Go-To-Videoersteller für Mitarbeiterschulungen für schnelles Training

Erstellen Sie mühelos ansprechende Schulungsvideos. Nutzen Sie unseren Drag-and-Drop-Video-Builder mit anpassbaren Vorlagen und Szenen für eine schnelle Produktion.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, das die Unternehmenskultur und die Kernwerte vorstellt. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und einladend sein, mit einem ansprechenden AI-Avatar, der eine klare Voiceover-Erklärung der wichtigsten Konzepte liefert.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Onboarding-Video für Manager, um neue Teammitglieder effizient in die Arbeitsabläufe der Abteilung einzuführen. Nutzen Sie einen dynamischen visuellen Stil mit einem lebhaften Audiotrack und verwenden Sie HeyGens Schulungsvideo-Vorlagen und die Text-zu-Video-Funktion, um schnell polierte Inhalte zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Verkaufsschulungsvideo für Teammitglieder, das eine schnelle Auffrischung der neuesten Produktmerkmale bietet. Das Video sollte einen schnellen, modernen visuellen Stil mit prägnanter Erzählung haben, unterstützt durch HeyGens Untertitel für Barrierefreiheit und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für überzeugende visuelle Inhalte.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 75-sekündiges Tutorial-Video für internes IT-Support-Personal, das einen neuen Software-Installationsprozess Schritt für Schritt demonstriert. Verwenden Sie einen detaillierten, klaren visuellen Stil mit ruhiger und erklärender Erzählung und optimieren Sie das Video für verschiedene Plattformen mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung und Exporten sowie der Text-zu-Video-Funktion für effiziente Inhaltserstellung.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Videoersteller für Mitarbeiterschulungen funktioniert

Erstellen Sie schnell und mühelos ansprechende und effektive Schulungsvideos für Ihre Mitarbeiter und transformieren Sie, wie Ihr Team lernt und sich entwickelt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Schulungsvideoinhalte
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Skripts oder wählen Sie aus einer Vielzahl von Schulungsvideo-Vorlagen, um Ihre Inhalte schnell für effektives Mitarbeiterlernen zu strukturieren.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare und Voiceovers
Erwecken Sie Ihr Skript zum Leben, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Inhalte präsentiert. Steigern Sie das Engagement mit einem automatisch generierten Voiceover.
3
Step 3
Wenden Sie professionelles Branding und Untertitel an
Verfeinern Sie Ihr Video mit den Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens, indem Sie Logos und benutzerdefinierte Farben hinzufügen. Stellen Sie die Zugänglichkeit für alle Mitarbeiter sicher, indem Sie Untertitel einfügen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr fertiges Video
Sobald Ihr Mitarbeiterschulungsvideo fertig ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen für eine nahtlose Integration in Ihr Lernmanagementsystem oder Ihre Sharing-Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie spezialisierte Bildung und Schulung

Vereinfachen Sie komplexe Themen wie medizinische Inhalte, indem Sie klarere und effektivere Bildungsinhalte für spezialisierte Mitarbeiterschulungen im Gesundheitswesen bereitstellen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Mitarbeiterschulungsvideos?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung ansprechender Mitarbeiterschulungsvideos durch die Verwendung von AI-Avataren und Text-zu-Video aus Skripten. Die intuitive Plattform fungiert als leistungsstarker Schulungsvideoersteller, der Ihnen hilft, schnell hochwertige Inhalte für Ihre Mitarbeiter zu produzieren.

Kann ich Schulungsvideos für spezifische Lernbedürfnisse anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Schulungsvideos. Sie können verschiedene Schulungsvideo-Vorlagen nutzen, Voiceover-Generierung einbinden und Untertitel hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Tutorial-Videos maßgeschneidert und für alle Mitarbeiter zugänglich sind.

Welche Arten von Mitarbeiterschulungsvideos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von Mitarbeiterschulungsvideos erstellen, darunter Onboarding-Videos, Verkaufsschulungsvideos und umfassende Tutorial-Videos. Der Drag-and-Drop-Video-Builder macht es einfach, vielfältige Inhalte für Ihre Mitarbeiter zu produzieren.

Ist HeyGen für alle Unternehmen geeignet, die Schulungsvideos benötigen?

Ja, HeyGen ist ein idealer Videoersteller für Mitarbeiterschulungen für Unternehmen jeder Größe, der darauf ausgelegt ist, Schulungsvideos effizient zu erstellen. Funktionen wie Medienbibliotheksunterstützung und Branding-Kontrollen sorgen dafür, dass Ihre Videoeditor-Erfahrung nahtlos und professionell für alle Mitarbeiter ist.

